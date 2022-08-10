Залізна завіса: ембарго на видачу віз росіянам, щоб вони відчули справжнє повернення до СРСР

Володимир Зеленський закликає західні країни закрити свої кордони для росіян, запровадивши повне ембарго на видачу віз. Тобто, опустити залізну завісу, щоб громадяни країни-терористки, які хочуть реставрації СРСР, відчули, як це жити у подобі Північної Кореї.

Це має бути кара всім росіянам, навіть "хорошим", які виїхали з Росії, за криваву війну проти України. "Найважливіші санкції - це закриття кордонів, бо росіяни забирають чужу землю, тому повинні жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію", - зауважив президент України в інтерв’ю The Washington Post.

Наприкінці липня в інтерв’ю Politico спецпредставник українського МЗС з питань санкцій Олексій Макєєв висловився ще жорсткіше, запропонувавши запровадити особливий режим доступу росіян до цивілізованого світу.

За його словами, Подаючись на німецьку чи французьку візу, громадянин Росії, наприклад, має заповнити анкету, де відповість на наступні запитання: чи підтримує війну Росії; чи вчиняв особисто або родичі військові злочини; та чи почувається відповідальним або частково відповідальним за війну.

Йдеться насамперед про візи ЄС та США. У Брюсселі вже відповіли, що ЄС не має процедур заборони видачі короткострокових віз іноземцям, зокрема й росіянам, на рівні всього блоку. До того ж, за словами офіційної представниці Єврокомісії Аніти Хіппер, навіть у випадку повної заборони мають завжди залишатися категорії людей, яким візи видаватися будуть, наприклад у гуманітарних цілях.

Проте, це не зовсім так.

По-перше, ЄС може ухвалити політичне рішення на саміті запровадити так зване візове ембарго, як це вже було з вугіллям та нафтою. Так, до нафтового ембарго не приєдналася Угорщина. Можливо й у випадку візового ембарго знайдуться такі країни. Але рішення саміту лідерів ЄС стало б потужним політичним сигналом Кремлю.

По-друге, і про це окремо зазначили в Єврокомісії, рішення про припинення видачі віз росіянам може ухвалити кожна країна-член ЄС окремо. І вони вже почали це робити.

Країни Балтії ще від 24 лютого можна сказати повністю припинили видавати візи росіянам. Виключення становлять гуманітарні чи медичні випадки, возз’єднання сім’ї, хвороба чи похорон родичів. Наприклад Естонія перестала видавати навіть студентські візи та посвідки (дозволи) на тимчасове проживання (які ще країни запровадили повне або часткове візове ембарго дивіться на інфографіці – ред.).

Фото: ТСН.ua

Ба більше, Естонія та Фінляндія закликають ЄС централізовано припинити видачу росіянам туристичних віз. Після закриття Європою свого неба для російської пасажирської авіації, саме країни Балтії та Фінляндія, які межують із Росією, відзначають стрімке зростання російських туристів, які в’їжджають за візами з інших країн ЄС, використовуючи їхні аеропорти для польотів в інші держави блоку.

Зокрема прем’єрка Естонії Кая Каллас зазначила у Twitter: "Припиніть видавати туристичні візи росіянам. Відвідати Європу – це привілей, а не право людини".

У цьому її підтримала прем’єрка Фінляндії Санна Марін: "Це неправильно, коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, а росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою й бути туристами".

За два дні до повномасштабного російського вторгнення, 22 лютого, коли ЄС запровадив санкції проти всіх депутатів Держдуми, очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у своєму Twitter: "Більше не буде шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Торпе та діамантів в Антверпені".

На шостому місяці війни треба розповсюдити цю заборону на всі 100% російського населення. За інформацією Financial Times, питання щодо візового ембарго для росіян лідери ЄС планують обговорити на саміті в кінці жовтня. Проте деякі європейські ЗМІ зазначають, що це може статися навіть наприкінці серпня.

Зокрема про обговорення візового ембарго вже в кінці серпня міністрами закордонних справ ЄС написав у своєму Facebook спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, додавши:

"Ласкаво просимо в СРСР, ви ж цього хотіли? Тепер лише для вас: чарівні краєвиди Мухосранська, мальовничий схід сонця в Зажопинську, чудеса кулінарії в Задрищенську та незабутні ночі в Ново-@бєньово".