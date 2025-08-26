“Залізна завіса”: кого саджатимуть до в'язниці за виїзд за кордон — пояснення адвокатки

Перетин українського кордону / © ТСН

В Україні планують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону під час війни. У разі ухвалення відповідного законопроєкту, порушників саджатимуть до в’язниці та штрафуватимуть на 170 тисяч гривень.

Яка відповідальність за незаконний перетин кордону передбачена зараз, що планують змінити та чи зможуть покарати всіх, хто незаконно виїхав після повномасштабного вторгнення Росії — у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Яка відповідальність передбачена в Україні за незаконний перетин кордону

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації українським чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати територію країни. Водночас існують винятки: право на виїзд мають особи з інвалідністю, багатодітні батьки, волонтери та водії, які перевозять гуманітарні вантажі, чиновники, котрі мають відрядження. Цей перелік не вичерпний.

Водночас за незаконний перетин державного кордону передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність — усе залежить від обставин правопорушення:

Адміністративна відповідальність закріплена у статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення встановлені штрафи від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт терміном до 15 діб.

Кримінальна відповідальність може наставати відповідно до статті 332-2 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, а у разі обтяжувальних обставин — наприклад, повторне правопорушення чи дії групою осіб — до п’яти–восьми років.

У яких випадках можна обмежитися штрафом

Наприклад, обмежитися штрафом або адмінарештом можна, якщо людина спробувала незаконно перетнути кордон сама, але її затримали прикордонники ще до фактичного виходу з України. У разі випадкового порушення правил перетину (наприклад, перехід у забороненому місці без наміру виїхати за межі держави). А також поодинокому випадку без змови чи організації, коли немає обтяжуючих обставин.

Справа вже переходить у кримінальну площину, якщо чоловік призовного віку повторно намагається незаконно перетнути кордон після того, як його вже затримували. Ще приклад — коли група осіб діє разом за попередньою змовою, щоб незаконно залишити територію України. На тяжчу кримінальну статтю може тягнути використання підроблених документів для перетину кордону та організація схеми переправлення інших людей через кордон.

Відповідальність за незаконний перетин кордону: що хочуть змінити

В Україні пропонують не лише посилити покарання за незаконний перетин державного кордону, а й запровадити кримінальну відповідальність для військовозобов’язаних, які перевищили дозволений термін перебування за кордоном.

Наразі в Україні немає прямої кримінальної відповідальності для тих, хто виїхав і не повернувся до країни, зазначила ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Яке покарання для тих, хто незаконно виїхав

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13673. Він був зареєстрований 21 серпня 2025 року. Ініціатором виступила Юлія Свириденко, прем’єр-міністерка України. Відомо, що законопроєкт підготувало Міністерство внутрішніх справ. Втім у публічному доступі наразі відсутня інформація про конкретних авторів цього документу.

Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану. Йдеться як про спробу виїзду поза офіційними пунктами пропуску, так і про перетин у пункті, але без необхідних документів, із підробленими паперами чи з документами з неправдивими даними.

За такі дії пропонують карати штрафом до 170 тисяч гривень або ув’язненням на строк до трьох років.

Як каратимуть тих, хто виїхав і не повернувся

Законопроєкт також передбачає покарання для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які залишаються за кордоном довше дозволеного терміну під час воєнного стану.

За це пропонують штраф до 170 тисяч гривень або ув’язнення на три — п’ять років.

Навіщо посилювати відповідальність на четвертому році війни

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, після початку повномасштабної війни та введення воєнного стану в Україні різко зросла кількість спроб незаконно залишити країну чоловіками призовного віку (18–60 років), які ухилялися від мобілізації.

За даними українських прикордонників, з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року було затримано майже 43 тисячі військовозобов’язаних чоловіків. При цьому 83% з них намагалися перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску — на так званому «зеленому кордоні».

Ще понад чотири тисячі осіб намагалися пройти кордон у пунктах пропуску з фальшивими документами або документами з недостовірними даними.

Автори законопроєкту пояснюють, що введення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону та перевищення термінів перебування за кордоном має на меті припинити ухилення від військової служби серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Чи можуть покарати всіх, хто виїхав після 24 лютого 2022 року

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua підкреслила, що у разі прийняття законопроекту та набуття ним законної сили, під кримінальну відповідальність підпадатимуть ті, хто вчинив правопорушення під час дії закону.

«Тих, хто вчинив такі дії до прийняття закону (наприклад, хто перетнув кордон поза пунктами пропуску), не будуть притягувати до кримінальної відповідальності, адже на момент вчинення таких дій вони кваліфікувалися як адміністративне правопорушення», — пояснила Марина Бекало.

Наприклад, чоловік 30 років незаконно виїхав з України поза межами пункту пропуску. Якщо він це зробив до того, як закон ухвалять і він набуде сили, то покарання у вигляді кримінальної відповідальності йому не загрожує.

Якщо ж хтось спробує перетнути кордон аналогічним способом після вступу закону в силу, тоді вже передбачена кримінальна відповідальність, що може тягнути за собою значно суворіше покарання — штраф до 170 тисяч гривень або ув’язнення на три-п’ять років.

Чоловіки за кордоном можуть отримати паспорт

Зазначимо, що від квітня 2025 року українцям призовного віку, які перебувають за кордоном, не потрібно пред’являти фізично військово-обліковий документ при оформленні паспортних документів. Також їм не обов’язково проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Згідно з оновленими правилами, працівники відокремленого підрозділу державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС і розміщений за межами України, перевірятимуть статус військового обліку заявника у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо дані відсутні, вони вноситимуться автоматично, а реєстр формуватиме електронний військово-обліковий документ.

Раніше такий спрощений механізм діяв лише для чоловіків віком від 18 до 25 років, які зверталися за кордоном для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Зараз ця норма чинна для всіх чоловіків віком до 60 років.

Рідний брат Свириденко виїхав з України

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка є ініціаторкою законопроєкту про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону, підтвердила, що її рідний брат Віталій Свириденко виїхав і мешкає за кордоном.

Під час Національного молитовного сніданку у Києві журналістка Радіо Свобода запитала Свириденко, чи правда, що її брат залишив Україну після початку повномасштабного вторгнення.

У відповідь вона заявила, що її брат поїхав ще до початку війни. На уточнююче запитання, чи не повернувся він до України, вона сказала: «Він мешкає за кордоном». Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради від партії «Слуга народу».

Згідно з декларацією Свириденка, у серпні 2022 року він придбав квартиру та земельну ділянку у Великій Британії.

Чоловікам до 25 років можна буде виїхати за кордон

Поки в Україні збираються посилити відповідальність для тих, хто незаконно перетнув кордон, у Раді зареєстрували законопроєкт №13685 про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком до 24 років. Спростити перетин кордону для молодих українців раніше доручив президент Володимир Зеленський.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Закону «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України». Народні депутати пропонують дозволити виїзд за кордон призовникам і військовозобов’язаним, які не підлягають призову цього та наступного року, оскільки їм ще не виповнилося 25 років.

Водночас голова Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив, що у Раді очікують дискусії щодо обох законопроєктів — про можливість виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 24 років, а також щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону.

Стефанчук дорікнув, що будь-які ідеї «не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу».

«Ми повинні завжди співміряти їх, наскільки вони відповідатимуть потужності України на полі бою, нашій стабільності як державі і налаштованості на досягнення миру. Тому, безперечно, такі дискусії по цих законопроєктах будуть», — сказав він.

Раніше ми розповідали, що в Україні студенти можуть виїжджати за кордон, але є певні умови.