“Залізний генерал” не стримався: гучні заяви Залужного про мобілізацію

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше від початку повномасштабної війни вийшов на пресконференцію. Головком зробив низку гучних заяв і звернувся до українців щодо мобілізації.

Про усі подробиці закритого брифінгу розповіла в в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Кого будуть призивати?

Правила мобілізації все нові і нові. Призивати хочуть вже не лише осіб з 3-ю групою інвалідності, а й з другою, принаймні, так стверджує нардепка Безугла, а посилається вона на нібито документ із підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Які діагнози включає ІІІ група інвалідності?

Хоча у пояснювальній записці навпаки — людей з 1 та 2 групою призивати не збираються. Але поки що розберемося із 3 групою — які діагнози вона включає та хто ймовірно втратить відстрочку, якщо рішення про призив осіб із 3 групою інвалідності таки ухвалять. Знову ж таки посилаємось на постанову Кабміну №10 від 2015 року. Список довжелезний, але візьмемо основне.

Отож до 3 групи інвалідності входять люди, які мають єдину нирку, яка функціонує, мають сліпоту на одне око або взагалі відсутнє одне око, немає однієї легені, є кардіостимулятор в серці, який функціонує. А також у цю групу входять люди, які мають дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла, рубці та дефекти обличчя, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції, карликовість зі зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків та 120 сантиметрів у жінок, параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації і ще кілька десятків абсолютно різних хвороб. Звісно, поки що невідомо, чи дійсно із такими тяжкими хворобами можуть мобілізувати чи й тут буде виділена якась певна категорія.

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Гучна заява Залужного

Але коли про такі наміри стало відомо на загал, мережа просто вибухнула. Відреагував на новий законопроєкт навіть головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він заявив, що в Україні час давно впровадити лише дві категорії громадян: придатний та непридатний, бо головне зараз — вибороти незалежність.

Звідка взялася цифра 500 тисяч потенційних мобілізованих?

Так прокоментував мобілізацію головнокомандувач у прямому ефірі телеканалу “Ми - Україна” в рамках телемарафону “Єдині новини”. Вже за годину Залужний вийшов на свою першу пресконференцію після початку повномасштабної війни й відповів на питання, які найбільші зараз хвилюють українців. Прокоментував головком і скандальну цифру у 500 тисяч мобілізованих.

За яких умов відбудеться демобілізація?

До цього українці вимагали демобілізації військових, котрі з перших днів війни на фронті. Втім, мало хто говорив про інший бік монети — усіх їх потрібно кимось заміняти, інакше, самі розумієте, триколор. Зараз влада і військове керівництво знайшли точки дотику й визначилися з термінами служби, але є але, через яке демобілізація може зірватися.

Водночас строковиків готові відпустити на відпочинок вже зараз.

Ситуація на фронті: коментарі главкома і позиція щодо повісток

І от власне зараз на фронті не легше. Ворог не припиняє атакувати. Залужний на запитання журналістів щодо заяви росіян про повне захоплення Мар’їнки відповів, що українські війська таки відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях міста, а в інших — трохи далі.

Складна ситуація і в Авдіївці. Є ймовірність, що росіяни зможуть захопити місто за кілька місяців. Тому нічого проти головнокомандувач не має і щодо видачі онлайн повісток, бо головне завдання — набрати людей, і дати їм гідне навчання, аби протистояти ворогу.

Водночас Залужний заявив, що роботою ТЦК він вкрай незадоволений.

Але відверто визнав Головнокомандувач і власний промах.

Тяжкий 2023: яким буде 2024?

Вміти визнавати свої помилки може не кожен, і не кожен може щось змінити. Натомість Залужний обіцяє: всі пункти будуть враховані й 2024 рік буде кардинально відрізнятися від поточного. Й зазначив, у теперішній війні допомагає наука і технологічні прориви.

Водночас Залужний впевнений, що західні партнери залишаться поруч і проблем зі зброєю в української армії не буде.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Війна, мобілізація, плани росіян: ТОП ЗАЯВ ЗАЛУЖНОГО!

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