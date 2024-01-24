"Залізний коридор" від кордону до Борисполя: як повернути в небо України цивільні літаки під час війни

В Україні знову заговорили про можливість відновлення авіаційного сполучення з Києва та Львова. Цього разу таку заяву зробив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма в Давосі.

Посадовець запевнив, що "ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні" та додав, що це буде обов’язково зроблено.

Сайт ТСН.ua з’ясовував наскільки реально відновити авіасполучення в умовах війни.

Основний фокус на "Бориспіль"

Ростислав Шурма уточнив, що у питанні відновлення роботи українських аеропортів розглядаються варіанти Києва та Львова, але "основний фокус" спрямований на аеропорт "Бориспіль".

Посадовець не назвав конкретних термінів щодо відновлення польотів, лиши заявив про наявність внутрішньої дорожньої карти та графіків.

А ще зазначив що частка роботи України у цьому питанні не більше ніж 20%. Мовляв, можливість відновлення авіасполучення залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: Facebook-сторінка аеропорту

А на запитання, чи зможе Україна гарантувати фізичну безпеку польотів, Ростислав Шурма зазначив: "Наша команда й військові тісно співпрацюють із ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду. Ми абсолютно впевнені, що нам це вдасться".

Що кажуть у "Борисполі"

В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" поки не коментують заяву посадовця з ОП. Там зазначають, що з початку війни працюють над тим, щоб аеропорт та його працівники були готові до можливого відновлення польотів, а це стане можливим, щойно дозволить безпекова ситуація.

До речі, зараз у аеропорту "Бориспіль" працюють три навчальні центри: з авіаційної безпеки, підготовки персоналу з наземного обслуговування та кінологічний. За минулий рік понад 2700 фахівців авіагалузі пройшли навчання та тренування у цих центрах.

"Саме регулярні навчання дозволяють фахівцям авіаційної галузі України продовжувати підтримувати високий стандарт своєї професійної діяльності та бути готовими до швидкого відновлення польотів й не відставати від сучасних тенденцій у сфері авіаційної безпеки", - зазначили сайту ТСН.ua у пресслужбі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Аеропорт "Бориспіль"

Чому є потреба відкрити небо

На думку Кирила Новікова, авіаційного експерта, тези, які були озвучені заступником голови Офісу президента, пов’язані не лише з авіацією, а й загалом із покращенням транспортного сполучення між Україною та ЄС.

Особливо через блокування наземного вантажного транспорту на кордонах з Польщею, Румунією, через певні бюрократичні та міждержавні труднощі.

"На фоні цих проблем відкриття неба стає дедалі актуальнішим, навіть попри активні бойові дії та ракетні обстріли. І у цій темі дуже важливим є питання страхових ризиків. Адже власниками пасажирської авіації та й бортів вантажної авіації, є не стільки авіакомпанії, а саме лізингодавці. І будь-який повітряний борт є застрахованим ще третьою стороною, страховою компанією, яка має певні вимоги до безпеки. І ось саме ці вимоги до безпеки Україна наразі не може повністю виконати. Бо проти нас триває агресія, і в небі також", – розповідає ТСН.ua Кирило Новіков, авіаційний експерт та голова благодійного фонду "Допомога львівському оборонному кластеру".

Як бути з літаками на прикордонні?

Експерт каже, що заява про наміри відновити авіасполучення має для нас позитивний момент. Бо так Україна показує Європі та світу, що ми контролюємо ситуацію.

"Інша справа, що про це скажуть військові, та як швидко вони зможуть дати гарантії безпеки у небі. Йдеться, як про засоби ППО так і про прикордонні зони контролю неба. Тут потрібно розуміти, що Україна, згідно з міжнародних правил, відповідає не тільки за свій повітряний простір, а й частково перекриває прикордонний. Тобто, коли летить іноземний літак або транзитом через територію України, він у будь-якому випадку потрапляє на наші радари. Навіть якщо він летить по прикордонню, то ми його бачимо і в деяких ситуаціях маємо супроводжувати.

Які ризики для цивільної авіації нас чекають / Фото: kotofot.ru

І у мене велике питання: як ми будемо супроводжувати літаки, які, умовно кажучи, знаходяться в повітряному просторі Росії та Білорусії, але рухаються у бік нашого кордону, чи навіть і перетинають кордон. Таке, наприклад, траплялося раніше на заході країни, щоб облетіти грозову хмару, літак залітав на нашу територію. Це питання поки без відповіді. Наразі невідомо, як його врегулювати і, головне, як на це будуть реагувати у Повітряних силах", – пояснює Кирило Новіков.

"Бориспіль" чи "Львів"?

Ще одне запитання, на яке поки немає відповіді – який саме аеропорт виберуть для роботи у разі відновлення авіасполучення.

"Звісно, що найбільш підготовленими у плані інфраструктури на заході країни – аеропорт "Львів", а в центрі – аеропорт "Бориспіль". Аеропорт в Одесі відпадає, через постійні обстріли та атаки "Шахедів". З одного боку Київ більш захищений системами ППО, але він знаходиться під постійним прицілом ворога. Це теж потрібно враховувати. Тому тут важливо – чи зважаться авіакомпанії та страховики на такі ризики, а власники бортів їх надавати для здійснення польотів в таких умовах", – зазначає Кирило Новіков.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Маршрут під прикриттям ППО

Експерт додає, що зараз наявних засобів протидії для здійснення безпечних польотів у нас точно недостатньо. А тим більше для контролю повітряних маршрутів.

"Повітряна оборона має бути забезпечена на усьому маршруті літака – від західного кордону до аеропорту "Бориспіль". Весь цей маршрут має бути захищений на всій ділянці польоту. Тільки за таких умов, можливо відновити авіасполучення", – підсумовує Кирило Новіков.

Повітряний маршрут має бути повністю захищеним від кордону / Фото: Unsplash

Гарантій із безпеки ніхто не дасть

Інші експерти вважають, що зараз недоречно відновлювати роботу цивільної авіації, оскільки безпекова ситуація не покращилася. Як і минулого року територію України та її повітряний простір занесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику у авіаційній безпеці.

На думку військового експерта Олега Жданова, говорити про можливе відновлення авіасполучення – не на часі.

"Хто зараз погодиться сісти у літак, який з великою вірогідністю може бути збитий російською ракетою? Або нашою ракетою, якщо буде масований удар противника і ППО буде змушена працювати по цілях. Такий літак буде у зоні ураження і навіть система "свій-чужий" його не врятує. При таких умовах ніхто не дасть 100% гарантію по безпеці. А хто погодиться страхувати літаки і життя пасажирів? Це величезний ризик", – розповідає ТСН.ua Олег Жданов.

Ніхто не може гарантувати безпеки у небі під час війни / Фото: РИА Новости

Чому війна не зупинила авіасполучення в Ізраїлі

Військовий експерт додає, що під час війни будь-який літак у небі України – ціль для противника.

"Небо над Україною – небезпечне, бо тривають бойові дії. І я б не порівнював наш захист неба з Ізраїлем. У нас що є свій "Залізний купол"? Чи ми маємо систему ППО "Праща Давида"? Ні, не маємо. А в Ізраїлі працює трирівнева глибокоешелонована система протиповітряної оборони. Хоча й вона не все стовідсотково збиває", – зазначає Олег Жданов.

Він додає, що цивільна авіація в Ізраїлі працює в умовах постійних загроз вже десятки років.

"У Ізраїлю немає іншого вибору. Там військові конфлікти тривають десятиліттями – напруженість спадає або наростає. Щоб мати авіаційне сполучення, вони змушені йти на такий ризик. Тобто ризикувати життям своїх громадян у якості пасажирів та літаками, на яких здійснюються авіарейси. У них просто неможливе стовідсоткове припинення вогню, тому вони йдуть на цей ризик", – каже Олег Жданов.

"Залізний коридор" до Києва

Він додає, що в Україні не така ситуація, як у Ізраїлі. Ми відрізняємося, як за територією, так і за наявністю засобів для відбиття повітряних атак ворога.

"Я розумію представників бізнесу – тих, чиї літаки зараз простоюють у аеропорту "Бориспіль". І розумію, що вони хочуть їх підняти у повітря, тому шукають різні шляхи розблокування роботи аеропортів. А як приклад наводять досвід Ізраїлю. Але як в умовах України ми можемо його застосувати? Хіба що сформувати з "Залізного куполу" повітряний коридор від аеропорту "Бориспіль" до кордону, щоб літак міг летіти під прикриттям систем ППО. Але, вибачте, само по собі – це нереально", – пояснює Олег Жданов.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" до війни. Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Чому зарано думати про польоти

Військовий експерт підкреслює, що безпекова ситуація у нас зовсім не поліпшилася, а, навпаки, погіршилася.

"Активність ворога стає дедалі більшою. Атаки "Шахедів" відбуваються майже кожну добу. Вони вільно долітають у нас до Хмельницької області. Тому ще зарано думати про відновлення польотів для цивільної авіації", – підсумовує Олег Жданов.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що для головного летовища країни шукають стюардів і командирів літаків: навіщо аеропорт "Бориспіль" відкрив десятки вакансій у грудні.

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