"Залізний купол": як в Україні планують карати чоловіків за виїзд за кордон і за що депортують

В Україні планують впровадити кримінальну відповідальність за спроби нелегально виїхати за кордон в умовах воєнного стану поза пунктами пропуску. Крім того, передбачається доповнити статтю Кримінального кодексу 332 пунктом «Порушення призовником, військовозобов’язаним встановленого строку перебування за межами України».

Про заплановані зміни повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВР Тарас Мельничук. За його даними, відповідний законопроєкт вже схвалено. Далі за процедурою він буде переданий до Верховної Ради, яка або ухвалить його, або відхилить.

Як з’ясував ТСН.ua, у парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності різко висловились щодо цієї ініціативи.

«Цей законопроєкт ще не проходив через наш комітет», — розповіла в коментарі для ТСН.ua голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Юлія Яцик.

А на запитання про те, чи доречна саме кримінальна відповідальність, вона відповіла так: «Ні! В жодному разі. Вважаю, що «залізний купол» неприпустимий в демократичній країні навіть в умовах воєнного стану».

Аналогічно нам відповів ще один представник цього комітету та додав, що «більшість ідей щодо перетину кордону — від лукавого. Хто буде визначати, який термін має бути дозволений для перебування за кордоном? Немає суспільної небезпеки у тому, що хтось не повернувся».

Можуть попросити депортувати

Своєю чергою, адвокат та колишній слідчий Роман Сімутін, який знається зокрема і на питаннях мобілізації, каже про можливі нюанси, якщо проєкт стане законом.

«Зараз є тільки адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону. Штраф 8500 грн», — каже Сімутін.

Та додає: «Якщо закон буде ухвалено, то щодо тих, хто перебуватиме у прикордонній зоні, можуть бути відкриті кримінальні провадження. За фактом. Як будуть доводити умисел — питання. Але це ще не все».

За словами Сімутіна, з огляду на те, що час від часу діє механізм депортації, то можливий і такий варіант:

«Якщо законодавець встановить термін перебування за кордоном, то що далі? Наприклад, для тих, у кого є відстрочка. Але можливо таке, що відкриють кримінальне провадження та звернуться до правоохоронців іншої країни щодо депортації певної особи. І та країна буде зобов’язана видати Україні цю особу. Тобто можливий такий механізм. Ефективний та дієвий. За іншими статтями інші країни повертають тих, хто скоїв в Україні кримінальний злочин, але це складна процедура».