“Залп буде сто відсотків!”: військовий експерт попередив про масований удар РФ — можуть використати до 130 ракет

Росія призупинила атаки ракетами по Україні. Останній масований обстріл відбувся місяць тому — 15 лютого. Відтоді ворог накопичив близько 100 ракет та може завдати потужного удару.

Чому РФ зробила довгу паузу та скільки літаків й ракет тримає сьогодні напоготові. Чому не атакує “Калібрами” з моря, водночас щодня запускає “Шахеди” та коли може вдарити знову, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Петро Черник.

Чому Росія зробила паузу

Петро Черник розповів, що на цю хвилину чому Російська Федерація призупинила атаки ракетами по Україні. За його словами, у першу чергу це пов’язано з тим, що були збиті два літаки А-50. Саме їхнім завданням було “підсвічувати” цілі для цих ракет.

“Таких машин у них залишилося всього дві і вони вирішують, як їх застосовувати і чи застосовувати взагалі. Бо вже переконалися, що ми маємо сили і засоби щоб їх збивати”, — пояснив військовий експерт.

Із морською компонентою все теж дуже просто, каже Петро Черник. Атаки “Калібрами” призупинилися, бо ми вигнали їх з Криму нашими безпілотними системами і далекобійними ракетами.

“І чому тут дуже принципово. Тому що коли ракета виходить з контейнера, вона своїм газоструменем здійснює колосальний тиск на вузли і механізми. Це треба нескінченно ремонтувати. Підкреслюю — нескінченно. Нормальні сухі доки для ремонту були тільки в Феодосії та в Криму”, — розповів Петро Черник.

Військовий експерт каже, що в Росії дуже бояться, що можуть бути навіть невдалі пуски ракет з огляду на те, що їхні кораблі зараз не ремонтуються так як треба, і це може навіть знищити корабель.

“Ми не скасовуємо залпи з Чорного моря, але вони понизилися. Пояснив щойно чому”, — зазначив Петро Черник.

Скільки ракет та літаків РФ тримає напоготові

Військовий експерт розповів, що в Росії можуть виробляти в межах 100-120 ракет на місяць, не більше. Їхні потужності не дозволяють їм цього робити.

“Чи вони ще зберігають потенціал ракетоносіїв? Ту-95МС ми згадували, Міг-31К, Х-47М2 “Кинджал” — до десяти робочих машин в них є. Ту-22М3, який скидає найважчу ракету Х-22 — до десяти робочих машин теж у них є. Але є нюанс: планку у 120 ракет вони подолали в грудні, 122 ракети. От і все. Поки що на цій точці стоять, і я не маю розуміння, що вони можуть підняти залп хоча б до 150 ракет”, — каже Петро Черник.

Він пояснив, що “Шахеди” — це зовсім інша “філософія”, зовсім інша ударна безпілотна система. Адже вона не потребує такої якості пошуку цілі, і такої величезної технічної складової.

“Ми ж розуміємо: ракету треба запрограмувати, поставити на пілон літака, літак має піднятися в повітря, вийти на пуски, здійснити пуски, повернутися, ракета полетіла шукати ціль. Це дуже складна робота — її запрограмувати на пошук цілі. Плюс вона має обманути наші засоби радіолокації і тому подібне”, — розповів Петро Черник.

Коли Росія може завдати удару

Чи залп буде — сто відсотків, каже військовий експерт. Коли і за яких обставин — цього ніхто не знає. Поки що у відкритих джерелах не видно чіткої розвідувальної інформації, щоб це склалося найближчими днями.

“Ми вже маємо чітко сплановані алгоритми, коли видно активізації Ту-95МС і коли видно активізацію Ту-22М3. Якщо Міги злітають мало не щодня, то в цій частині поки є певна пауза. Плюс не забуваємо про балістику, “Іскандери”. 9М723 ракета і 9М728 — балістична на 500 кілометрів і крилата на дві з половиною тисячі кілометрів”, — розповів Петро Черник.

За його словами, із цими ракетами також є певні труднощі в частині їхнього будівництва. Північна Корея надала свої ракетні комплекси КМ23 із здатністю завдання ударів до 900 кілометрів. Але поки що один випадок стовідсоткового підтвердження, що вони були застосовані.

“Мій персональний погляд: накопичення іде, залп буде, але я не думаю, що він буде масованішим, ніж уже згадані випадки. Ну може 130 ракет. Більше я не бачу в них технологічного та найголовніше інтелектуального ресурсу щоб це зробити. Ми розуміємо фундаментальну ідею — ракетні залпи будуть впритул до останнього дня цієї війни”, — розповів Петро Черник.

Нагадаємо, востаннє Росія завдала масованого удару по Україні місяць тому — 15 лютого. Військовий експерт Олег Жданов назвав ймовірну дату наступної атаки.

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