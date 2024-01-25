Залпи з "Градів", полювання ДРГ і дрони: як живуть мешканці Семенівки, які бачать Росію з вікон

Прикордонні села Чернігівщини росіяни обстрілюють з "Градів", біля кордону ДРГ полюють на цивільні автівки та час від часу запускають дрони.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли мешканці села Семенівка, яке розташоване поряд з російським кордоном.

"Два тижні тому у нас було страшне. С*ки, двічі обстріляли, наскільки я зрозумів, із "Градів". Випустили по 10 реактивних снарядів за раз. Було зруйновано дахи на будинках, паркани, повибивало вікна, вбили одного хлопця, – розповідає мешканець Семенівки. – Також був випадок, коли місцевий мешканець їхав дорогою, яка розташована за пів кілометра від кордону. Росіяни розстріляли його автівку, наскільки знаю, водій загинув. Ми, мешканці прикордоння, вважаємо, що поки наші Сили оборони не будуть відповідати дзеркальними методами, росіяни гатитимуть по наших будинках. Тільки страх та їхні зруйновані будинки можуть змусити їх замислитися".

За словами мешканця Семенівки, є випадки, коли росіяни досилають на місце обстрілу дрони.

"Був випадок, коли люди зібралися на місці влучання, як це завжди буває. Але через якийсь час над цим місцем зависнув дрон, всі почали тікати", – каже наш співрозмовник.

До цього, не вдаючись у деталі, додає, що наразі прикордоння вже зовсім не те, яке було в лютому 2022 року.

"Створені споруди, які значно ускладнюють ймовірне повторне вторгнення росіян. Місцеві мешканці, які залишилися тут, не стоять осторонь, допомагають. Звісно, що частина людей виїхала. Йдеться про тих, хто має маленьких дітей. Подейкують, що у росіян уздовж північної ділянки кордону десь тисяч 17,5 танків і близько 20 БМП", – каже мешканець Семенівки.

Своєю чергою прикордонники півночі України на своїй офіційній сторінці відзвітували про ситуацію за останню добу:

"Російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору та веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом доби російські війська в семи випадках завдали ударів з різних типів озброєння по прикордонню Чернігівської області. Семенівська громада: 27 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Тимоновичі, Карповичі, Архипівка, Блешня та Миколаївка".

До цього було зафіксовано до 40 вибухів у прикордонному районі, під обстрілами перебували мешканці Новгород-Сіверської та Сновської громад.

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