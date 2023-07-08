Залпова злива у Києві: киянам показали гори сміття у колекторі, де протікає ріка Либідь (фото, відео)

Дослідник підземного Києва та києвознавець Кирило Степанець опублікував у соціальних мережах відео стану підземних комунікацій, які завалені сміттям. Особливо вражає стан підземної частини річки Либідь, де половина тунелю засипана різноманітним сміттям. Через нього воді просто немає куди діватися, тому вона повертається на поверхню і починає вириватися через каналізаційні люки. Вода, якій просто не було куди діватися, вчора затопила частину Голосіївського району та ТЦ Ocean Plaza.

Як зазначає Кирило Степанець причин вчорашніх масштабних підтоплень після зливи декілька:

об’єктивна - складний рельєф міста, де перепади висот сягають до 100 метрів. Всі опади зливаються зверху донизу.

суб’єктивна - захаращеність та недосконалість дощової каналізації, яка не має великої водопропускної потужності.

Як розповів сайту ТСН.ua Кирило Степанець, відео зі сміттям він відзняв кілька днів тому, до залпової зливи у Києві.

"Відео зі сміттям я зняв під Саперно-Слобідською вулицею за декілька днів до зливи. Це той же Голосіївський район, який вчора потерпав від потужної зливи. Там дуже багато різного сміття. Гадаю, при бажанні все можна прибрати за тиждень. Там є спеціальні заїзди для важкої техніки, яка це має робити. Було б у чиновників бажання і якби вони не розкрадали бюджетні гроші", - розповідає сайту ТСН.ua Кирило Степанець.

Сміття у колекторі, де протікає ріка Либідь. Фото/Facebook: Кирило Степанець.

Він додає, що судячи по стану зі сміттям у колекторі, гроші на їх очистку виділяють, але чомусь комунальники прибирають мотлох лише по краях колектору, а далі сміття лежить роками.

Гори сміття у колекторі, де протікає річка Либідь

"Такі гори сміття там лежать вже років двадцять, за моєї пам’яті. Подалі від виходу його стає все більше з кожним роком. Там є все: колоди, автомобілі, дерева. Боюсь, що в нетрях є і залишки людей, яких змило у колекторі потужним дощем. У 2008 році ми там шукали у завалах сміття людей, які загинули в колекторі. З того часу там стало сміття в рази більше. Цей колектор був побудований 1988 року і від того часу його повноцінно ніхто не чистив", - резюмує Кирило Степанець.

Підтоплення Києва

Київ увечері, 6 липня, та в ніч проти 7-го, накрила сильна злива з грозою, блискавкою і шквальним вітром. Через негоду у місті було оголошено перший рівень небезпеки. Результатом негоди стали безліч повалених дерев, обірвані лінії електропередач, підтоплені підземні переходи.

Внаслідок залпової зливи виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах. У Мережу потрапило відео, як тендітну дівчину знесло потоком води, коли вона хотіла перейти дорогу. Подія трапилась у Голосіївському районі.

Поліціянти допомагали містянам вибратись з підтоплених автівок (відео).

Станом на ранок 8 липня у Києві комунальні служби міста завершують ліквідовувати наслідки негоди. Зокрема, відведення води з низин, прибирання гілок.

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