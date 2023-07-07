Залпова злива у Києві накоїла лиха: дівчину знесло потоком води на переході, розтрощено дороги (відео)

У Києві залпова злива накоїла лиха: людей буквально зносило потоками води, пошкоджено деякі дороги.

Внаслідок залпової зливи виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах. На місцях працюють гідрослужби. Дорожники використовують мотопомпи та інше насосне обладнання.

Про це повідомили у КМДА.

"Основна частина підтоплень – не на балансових вулицях дорожньої служби. Важливо, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів", - йдеться у повідомленні.

Грози зі зливами і шквалами прогнозують синоптики до кінця доби, тож гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі.

Найбільше лиха негода наробила у Голосіївському районі

Рятувальники КАРС кажуть, що зараз їхні співробітники працюють у місцях підтоплень Києва. Всі сконцентровані в Голосіївському районі, де негода найбільше наробила лиха.

"Зараз всі рятувальники задіяні в Голосіївському районі. Через сильну зливу, воду поки не відкачують – цим скоріш за все будуть займатися співробітники ДСНС.. Наші хлопці займаються деблокуванням людей з підтоплених приміщень. Підтопило цокольні приміщення будинків, позаливало приміщення магазинів, музичну дитячу школу. Викликів багато, але не десятки. Поки у нас немає повної інформації", - розповів сайту ТСН.ua черговий аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку".

У Мережу потрапило відео, як тендітну дівчину знесло потоком води, коли вона хотіла перейти дорогу. Подія трапилась у Голосіївському районі.

У Києві під час зливи дівчину знесло потоком води

Підтоплено елітні автівки

У Києві поблизу Берестейського проспекту після зливи вода піднялась на півметра, підтопивши елітні автівки. Попередньо збитки оцінюються в $500 000. Одна машина навіть спалахнула. Автолюбителі - у шоці та не знають, хто тепер їм компенсуватиме збитки та незручності. Зазначимо, інцидент стався у елытному ЖК Victory V. Вартість квартир у будинку коливаються від кілько до десятків мільйонів гривень. Одне паркомісце теж — не з дешевих задоволень.

8 липня вночі в Києві знову грози, оголошено перший рівень небезпеки

Уночі 8 липня в Києві очікуються грози (перший рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У суботу синоптики також прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі (удень місцями), вітер північний, 7-12 м/с, удень окремі пориви 15-18 м/с, температура вночі 17-19°, вдень – 23-25°.

Куди телефонувати

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів і дерев, не паркувати поруч із ними автівки.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Також під час падіння дерев чи гілок треба викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). У випадку травмування людей негайно телефонуйте 103.

Нагадаємо, у Карпатах на горі Говерла у четвер, 6 липня, через удар блискавки загинули двоє людей. Ще одну потерпілу вдалось врятувати.

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