Залужний – непридатний до служби і їде з України: нові подробиці

Заява про відставку ще у лютому і непридатність до військової служби – стали відомі деталі звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Чому здійнявся новий галас у суспільстві, хто ще пішов за Залужним і чому вирішили зробити саме такі кроки, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Звільнення Залужного

50-річного Валерія Залужного, який понад два роки обіймав посаду головнокомандувача Збройних сил України й зустрів на цій посаді повномасштабну війну, відправив у відставку президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у спеціальному зверненні 8 лютого.

Нова посада для Залужного

Відтоді у суспільстві здійнявся галас: одні неохоче погодилися із рішенням президента, інші висловлювали припущення, що головкома “злили”. Після вручення Залужному звання Героя України, він зник з медіапростору, тож українці губилися в здогадках, а чи запропонують вже ексголовкому ЗСУ нову посаду, адже Зеленський зазначав, що Залужний лишається в команді.

І вже вже рівно за місяць 7 березня у традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський оголошує, що Валерій Залужний їде послом у Велику Британію.

Вдале рішення?

Залужний на нове призначення публічно доки ніяк не відреагував. Щоправда, сама подача цієї інформації виглядала дещо дивною – спочатку Міністерство закордонних справ опублікувало на своєму сайті повідомлення про те, що на цю посаду хочуть призначити Залужного і очікують нині погодження кандидатури, а потім про це повідомив президент у своєму зверненні.

Хоча зазвичай про призначення послів повідомляють вже, так би мовити, постфактом, адже дати добро на кандидатуру має іноземна держава. Журналісти ВВС намагалися пояснити, чому зробили саме так і припустили, що це могла бути така собі багатоходівка.

По-перше, Банкова могла надати публічності процесу, аби уникнути будь-яких чуток та спекуляцій навколо цієї теми, адже персона Залужного надто медійна, тож цілком імовірно, що інформація про це могла просочитися ще до самого указу, як уже було до цього зі звільненням ексголовнокомандувача.

По-друге, цілком імовірно, що отримавши згоду Залужного, влада вирішила цим оголошенням якнайшвидше показати, що колишній головком і далі залишається в команді президента.

І нарешті – це могло бути бажанням просто перестрахуватися. А раптом під час тривалої бюрократичної процедури генерал передумає? Журналісти також припускають, що таке рішення – дуже вдале і вигідне для самого Зеленського, хоча інформація про майбутнє призначення Залужного послом стала дещо несподіваною. Найперше через те, що, за даними ЗМІ, ще до звільнення з посади головнокомандувача Залужний відмовився від аналогічних пропозицій, як-от наприклад стати секретарем РНБО.

Чому погодився стати послом – питання відкрите. Але можна бути впевненим в одному – це рішення точно вдале для Володимира Зеленського. По-перше, українська влада нарешті визначилася з кандидатурою посла у Британії, якого там немає від липня 2023 року. А це точно не плюс для України.

Що зможе зробити Залужний?

До того ж, туди поїде відома людина з високим рівнем довіри. Західні партнери поважають Залужного, а сам він має інтерес до дипломатії, адже закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю "Міжнародні відносини". І хоча він "ас" у військовій справі, він не має дипломатичного досвіду, втім, все одно з погляду налагодження тісних стосунків із Заходом – це вдала ідея. Тим паче, що британська сторона сприйняла цю новину з оптимізмом, там Залужного знають і поважають. А в Україні є багато незакритих питань щодо військової допомоги.

Як Залужний виїде з України?

Ну й по-друге: це призначення означатиме, що Залужний не піде в політику, попри його досить високі рейтинги. До цього генерал ніяк не коментував тему своїх політичних амбіцій, але розмов про це і в політичних, і в експертних колах було досить багато. Втім, є ще одне але.

Залужний – генерал і військовий, навіть після звільнення з посади головкома. Мобілізаційний вік в Україні давно встановлений від 18 до 60 років, Залужному ж 50. Це ще той період, коли з України виїзд чоловікам заборонений, але його таки дозволяють за певних умов. Отож, виникало питання, як це пояснять людям.

Аж тут у ЗМІ з’являється нова інформація – ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний ще взимку пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), де був визнаний непридатним для служби в армії, повідомило видання “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, до цього всього ще у лютому Залужний написав рапорт про звільнення з військової служби. Також журналісти зазначають, що після відставки з посади головкома ЗСУ рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони.

"За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон – невідомо", – зазначали у виданні.

Залужний більше не військовий?

Так чому ж він написав рапорт? Все простіше, аніж здається. Рішення щодо ситуації на фронті тепер ухвалює нова команда. А, до слова, за два місяці після переходу в розпорядження міністра оборони Залужний і члени його команди отримуватимуть зарплатню лише за звання. Зокрема, ексголовком отримував би лише 1762 гривні, як на такі гроші прожити? Правильно, ніяк.

Нічим іншим займатися як військовому теж би вже не вийшло, а щоб вийти на ту ж пенсію та знайти собі нове заняття, чи умовно, податися, припустімо, в якийсь бізнес, йому потрібно піти зі служби. Що він і зробив. Відтак, Залужний, котрий має високу довіру серед українського народу і повагу від політиків Заходу, і надалі продовжить служити на благо Україні, й, можливо, саме він зможе зрушити певні питання з мертвих точок.

Хто ще може поїхати до Лондона?

Але інтрига триває, адже залишається питанням і як далі сформується команда Залужного і чи поїде до Лондона він сам чи візьме у поміч своїх вірних соратників? Наприклад, Сергія Шапталу, який теж вже зняв військову форму і за даними джерелам “Української правди” теж пройшов ВЛК і виявився непридатним до військової служби. Чи так це, незабаром стане відомо, журналісти надіслали відповідний запит до Міністерства оборони.

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ЗАЛУЖНИЙ - НЕПРИДАТНИЙ ДО СЛУЖБИ?! Ексголовком ЗСУ їде з України?! Гучні подробиці!