Залужний в ефірі "Сніданку з 1+1" звернувся до своєї юної землячки

Тетяна Портянко – 11-річна землячка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із міста Звягель на Житомирщині. Дівчинка від початку повномасштабного вторгнення майже щодня виходить на вулиці міст і закликає зіграти з нею у шашки – так Тетяна збирає гроші для ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Офіс президента України

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Розчулив до сліз! Залужний особисто привітав маленьку землячку, яка збирає донати для ЗСУ

Тетяна має перший розряд із шашок. Нещодавно дівчинка стала віцечемпіонкою України та чемпіонкою Києва. А почала займатися шашками, коли їй було майже сім років. За півтора року Тетяна зібрала вже понад 140 тисяч гривень на потреби українських військових.

Шашистка Тетяна Портянко / Фото: з відкритих джерел

В ефірі "Сніданку з 1+1" Валерій Залужний привітав свою землячку із Днем святого Миколая – дівчинка отримала особливий подарунок.

"Тетянко, вітаю. Мені надзвичайно приємно приймати участь в цьому дійстві і передати вітання від святого Миколая. І ще мені дуже-дуже приємно, що ти моя землячка і я тобі також передав маленьке вітання… Ти велика молодець і дуже чудово, що ми з тобою прославляємо наше рідне місто і свою країну.. Вітаю тебе зі святом, бережи себе. І мені дуже приємно десь бути доречним до святого Миколая. Бережи себе. Успіхів тобі і перемог!", - звернувся до дівчинки Головнокомандувач ЗСУ.

Ведучі програми Руслан Сенічкін та Людмила Барбір передали Тетяні шахи та прапор України з автографом Валерія Залужного.

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