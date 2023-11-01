Від мобілізації до провалу контрнаступу: Залужний розповів, яку ІПСО вкотре розганяють окупанти

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доволі рідко звертається до українців, але 1 листопада він зробив важливу заяву.

Про те, що трапилося, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Термінове звернення Залужного

“Дорогі друзі” — саме так до українців звернувся головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний із терміновою новиною — поспішив попередити, що від його імені працює невідомий. Залужний уточнив, що анонім, видаючи себе за головнокомандувача ЗСУ, розсилає особисті повідомлення відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитаційного та провокаційного характеру.

Залужний попередив: у Мережі створили багато фейкових акаунтів від його імені.

“Прошу кожного, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення. Наголошую: Акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем “Валерій Залужний” тощо. Усі вони — фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді — Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)”, — йдеться у повідомленні Залужного.

Скриншот / Telegram

Хто за цим стоїть?

Що саме міститься у повідомленнях до відомих людей, Залужний залишив у таємниці, але можна і так зрозуміти, звідки “ростуть ноги”. Росіянам, ну тим, які мріяли “Кієв за трі дня”, наразі нічого не лишається, крім підло втиратися в довіру.

Власне, останнім часом під роздачу потрапляють усі українці. Днями люди масово по усій країні отримали повідомлення, у якому пропонувалося здавати інформацію про Збройні Сили України. Але СБУ поквапилася попередити українців.

“Служба безпеки фіксує постійні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Подібні розсилки — це один із методів проведення цілеспрямованих інформаційно-психологічних операцій. Громадянам рекомендуємо ігнорувати такі повідомлення і не переходити за посиланням від сумнівних контактів”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Ворожа пропаганда активно прогресує

Росія регулярно застосовує ІПСО проти українців, робили вони це і до початку як повномасштабної війни, так і далеко до 2014 року, вливаючи в голови українців баланду про “братські народи” тощо.

Фото: X (Twitter)

2 серпня 2023 року щодо роботи російських пропагандистів висловилися і в Головному управлінні розвідки. Там поінформували, що російські політтехнологи підготували новий пакет брехні, розрахований на цільові аудиторії в Україні, США, Європі та Ізраїлі.

Ну а мета всіх цих матеріалів зрозуміла — переконати українців та союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви й протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є “важливіші” проблеми.

А вже наприкінці серпня стали відомі основні тези, якими будуть апелювати росіяни. Серед них “масова мобілізація”, що начебто на війну підуть усі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров'я і що навіть це доторкнеться неповнолітніх;

Ще один наратив — “зневіра українських партнерів у можливості перемоги”. Росіяни вже намагаються вселити в голови українців інформацію про уявні “договорняки” про “мир в обмін на території”, твердять про існування якихось там політичних угод і збираються сфабрикувати матеріали про начебто “таємну домовленість” київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України, кажуть в ГУР.

Говорити будуть також про те, що “Україна відмовляється від окупованих територій”, а для цього продемонструють сфабриковані документи. Згадайте лише, скільки разів за останній місяць українська влада начебто “здавала” Куп'янськ, а потім туди особисто їздив Залужний.

Ну і куди ж без дискредитації українського контрнаступу, який “не має успіхів”. Планують також закидати тези про пошук винних в уявних “провалах” ЗСУ заради дискредитації українських воєначальників і чиновників. Трубити будуть і про “тотальну корупцію”, а точніше, переконувати, що держава з нею не бореться. Хоча бачимо скільки за останні місяці було упіймано хабарників, подекуди справи вже у суді, а підозрювані у СІЗО.

Ну й найулюбленіше в російських пропагандистів — прославляти “прекрасне” життя на окупованих територіях, розповідати, які високі зарплати і низькі ціни, як “розвивається” інфраструктура, відбудовується зруйноване житло, а голосування на виборах “вільні і за бажанням” самих людей. Щоправда, під дулами автоматів, але про це чомусь мовчать.

А щоб не піддаватися усій цій ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни, довіряйте лише офіційним джерелам інформації і завжди перевіряйте усі чутки.

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