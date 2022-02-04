Залужний розповів про "цікаві речі", які розвідка помітила в Росії

За словами Залужного, українська розвідка посилила свою діяльність.

Збройні сили України давно відстежуютьдіяльність ЗС РФ і помітили "цікаві речі".

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у четвер, 3 лютого в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Останнім часом вже чітко зрозумів, що таке РФ і її армія. ЗСУ давно відслідковують діяльність Збройних сил РФ. І тільки за минулий рік ми побачили декілька цікавих речей. Перед проведенням навчань "Запад 2021" було велике переміщення військ на території Росії. Знову ж таки, збільшення чисельності відбувалося на кордонах з Україною. Ми розуміли, що це буде продовжуватися, тому засоби розвідки були посилені", - сказав він.

ЗСУ повністю відстежує всю діяльність військових РФ – Залужний

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний заявив, що військова операція із входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) не планується.

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