Залужний розповів про грошове забезпечення ЗСУ і пояснив, чому мінімальний контракт має становити 10 років

Залужний розповів про грошове забезпечення ЗСУ і пояснив, чому мінімальний контракт має становити 10 років

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності професіоналізації української армії.

Питання матеріального забезпечення української армії напряму залежить від кадрової реформи Збройних сил України.

Відповідне переконання головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 3 лютого озвучив в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"На жаль, на сьогоднішній день вести мову лише про матеріальне забезпечення у ЗСУ - це утопія. Для того, щоб вести мову про матеріальне забезпечення, необхідно паралельно вести мову і про реформу кадрового забезпечення", - висловився він.

За словами Залужного, "кадровий підхід і кадровий рух військовослужбовців (...) має бути докорінно змінений, і паралельно із ним має іти грошове забезпечення".

Головнокомандувач наголосив на необхідності професіоналізації армії. Він також заявив, що контракт із ЗСУ має становити щонайменше 10 років.

"Щоб за ці 10 років людина розуміла, чого вона досягне: від першого дня і до останнього. І держава має розуміти, що це професіонал, який прийшов на 10 років. Вона має думати, яким чином забезпечити його житлом, гідною зарплатнею для того, щоб він міг розвиватися", - підсумував він.

Нагадаємо, що 1 лютого президент України Володимир Зеленський під час засідання парламенту підписав указ щодо припинення призову українців від 1 січня 2024 року.

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