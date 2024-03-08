Залужний їде з України: ексголовкому ЗСУ знайшли нову посаду, але є одне "але"

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав нову посаду. Тепер "залізний генерал" представлятиме українські інтереси в Лондоні, обійнявши дуже важливу, втім вакантну, посаду посла України у Великій Британії.

Що означає нове призначення президента і чи справді Залужний хотів піти на дипломатичну службу, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Залужний їде до Лондона?

Схоже, гучна епопея зі звільненням ексголовнокомандувача Збройних сил України підійшла до свого логічного кінця. Попри численні чутки про конфлікт між Зеленським і Залужним, "залізний генерал" таки вирішив залишитись у команді президента. Тепер він представлятиме Україну у Великій Британії, а Лондон — один з найбільш потужних союзників Києва. За словами президента України, який згадав про призначення у своєму зверненні, Залужний хотів піти на дипломатичну роботу.

Джерела журналістів стверджують, що президент Зеленський вперше запропонував посаду посла Залужному просто перед його звільненням, але тоді генерал нібито відмовився. Ходили чутки, що Залужному також пропонували замінити Олексія Данілова і стати секретарем Ради національної безпеки і оборони, але, як бачите, не зрослося.

Натомість тепер Валерій Федорович таки погодився очолити українське дипломатичне представництво, втім останнє слово за Лондоном. Необхідну для призначення на посаду процедуру британці поки не провели. Але замовити слівце за "нового посла" Зеленський таки мав можливість. 7 березня, у день підписання указу про призначення Залужного, український президент мав розмову з міністром оборони Сполученого Королівства Грантом Шаппсом.

Прокоментував призначення Залужного і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, пропозицію Залужний прийняв з радістю, а він зі свого боку задоволений, що тепер в Лондоні Україна матиме надійну людину.

Залужний ідеально підходить на роль посла, бо крім бездоганного іміджу, має ще й військовий фах та точно знає на власному досвіді, що потрібно українському війську. Тож тепер перемовини про передачу Україні зброї від Британії стануть більш предметними і, можливо, успішнішими. До того ж Залужний у грудні 2020-го закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю "Міжнародні відносини". Президент Зеленський шукав саме такого посла, додав міністр.

Але куди ж без критики. Всі ми пам’ятаємо, як через звільнення Залужного ледь не вибухнув гучний скандал. Від кінця осені 2023 року Мережа була переповнена чутками та інсайдами від українських та західних ЗМІ про те, що Зеленський та Залужний нібито конфліктують. Тоді звільнення ексголовкома вбачали "розправою" над потужним політичним опонентом, адже Залужний має високу підтримку суспільства.

Варто нагадати, що у лютому 2024-го американське видання The Washington Post отримало копії секретних звітів московського центру інформаційних операцій “C”. Журналісти дійшли висновку, що від середини 2022 року Росія з новою силою взялась за інформаційну війну в Україні.

"Залужний vs Зеленський" — російська ІПСО?

Серед завдань ІПСОшників було посіяти зневіру українців в ЗСУ та оскандалити політичне керівництво. Основною темою московських вкидів став саме "конфлікт" Зеленського із Залужним. Лише на просування цього одного меседжу Кремль витратив сотні тисяч доларів, активно залучав блогерів та лідерів думок, і навіть іноземних журналістів.

Попри російські фейки, жодна зі сторін факт існування конфлікту між ними не коментувала. Натомість, уже після звільнення Зеленський нагородив Залужного званням Героя України. Зустріч президента з генералом мала вигляд дуже теплої.

Попри гучні чутки, не для всіх призначення Залужного виявилось очевидним. Ще минулого тижня у Лондоні очікували на інше призначення — про це заявив український журналіст Юрій Дощатов. Погодився з ним і народний депутат Ярослав Железняк, натякнувши, що послом мав стати інший політик.

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"Опозиція" не в захваті

А нардеп Володимир Ар’єв з "Європейської солідарності" нагадав, що процедура призначення Залужного тільки-но стартувала.

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Оцінка досвідченого дипломата

"Це справді нестандартний випадок", — так публічне оголошення про призначення Залужного послом ще до офіційного погодження Лондона описав ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він погоджується з чинним міністром, що Залужний має всі шанси стати гарним дипломатом і посилить позиції України в Лондоні, проте таке публічне призначення змушує його задуматися.

“Це нестандартний підхід, скажімо так. Мене він підштовхує до думки про те, що ця тема уже була обговорена і обидві сторони вирішили, що нехай це буде порушення традиційних дипломатичних канонів, але в цьому плані нічого особливо не зміниться, тому що одна й інша сторона про це домовились. А можливо, це зроблено для того, щоб покласти край розмовам про те, що у нас уже так довго немає посла у Британії. От він зараз буде, давайте ще почекаємо формальні тиждень-два-місяць, отримаємо ноту у відповідь, і Валерій Залужний поїде виконувати свої функції”.

Офіс президента так "долає" негатив?

А ось нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук вбачає у рішенні Зеленського інший підводний камінь. Каже, в ОП таким чином хотіли зменшити негатив, який залишився після звільнення "залізного генерала".



“Я думаю, що Офіс президента дуже акуратно моніторить соціологічні настрої, вони це завжди робили. І я думаю, що негативний шлейф відставки Залужного залишається досі суттєвим для Офісу і їм потрібно було якнайшвидше дати якусь більш-менш позитивну новину, щоб погасити ці негативні настрої”.

У Мережі думки користувачів щодо призначення Залужного традиційно розділилися. Хтось переконаний, що таким чином колишнього головкома відправили куди подалі від української політики. Є також ті, хто вважає, що посада посла є замалою для легенди ЗСУ. Втім, із цим погоджуються не всі. Ось як прокоментувала новину дівчина загиблого українського пілота “Джуса” Меланія Подоляк.

О боже, яке "приниження" – стати послом в одній з найважливіших для України країн-партнерів, ого, в місці, де постійно треба працювати, багато світитись, мати увагу і довіру, боже, як же Залужний це переживе, як же ж його ненавидить Банкова, ого, оце конфлікт, жах… — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) March 7, 2024

Чи справді Залужний хотів бути дипломатом? Зеленський каже, що так, а сам Валерій Федорович жодним чином своє призначення поки не прокоментував. Але раніше Залужний зізнався, що хотів піти з армії ще у 2021 році. Як передавали ЗМІ з посиланням на близьке оточення колишнього головкома, напередодні звільнення Залужний не збирався йти в політику, натомість планував зайнятися своїм здоров’ям та, можливо, викладати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ НОВИНИ! ЗАЛУЖНИЙ ЇДЕ З УКРАЇНИ?! Ексголовкому ЗСУ знайшли нову посаду!

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