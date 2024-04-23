Залужний залишає Україну: все про нову посаду ексголовкома ЗСУ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже незабаром може залишити Україну. Все через нову посаду, про яку раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський. Подейкують, що британці нарешті погодились на кандидатуру “залізного генерала” і той невдовзі може обійняти нову дипломатичну посаду.

Що відомо про призначення Залужного, чи справді він уже незабаром очолить посольство у Лондоні і які нові завдання стоятимуть перед “залізним генералом”? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Залужний скоро буде в Лондоні?

Залужний уже на пів шляху до Лондона і отримав усі необхідні дозволи. Колишній гепрокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю “5 каналу” заявив, що ексголовком ЗСУ Валерій Залужний нарешті отримав агреман від Британії. А це означає, що Валерій Федорович дуже скоро може очолити диппредставництво.



“Лондон надіслав агреман — тобто погодження на призначення послом пана Залужного. Так що найближчим часом ми нарешті, майже за рік, а може й більше, отримаємо в Лондоні посла України. 5-6 днів тому погодили агреман”, — повідомив Луценко.

Інсайд від Луценка

Про це Луценко заявив 19 квітня, відтоді офіційних підтверджень його словам не було, утім сам Луценко вважає, що дуже скоро про призначення оголосять і на Банковій. Сам же Залужний, за його словами, на фінальній стадії підготовки до нової посади: він вже пройшов усі перевірки в МЗС і зараз формує команду нового посольства.

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року, після кількох місяців чуток та чвар у Мережі президент України Володимир Зеленський заявив, що тодішній головком ЗСУ легендарний генерал Валерій Залужний іде у відставку. До того ж, президент закликав командира продовжити служити Україні. Ходили чутки, що Залужний може очолити апарат РНБО України, утім за місяць у МЗС оголосили, що ексголовком очолить посольство у британській столиці.



“7 березня 2024 року президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман”, — повідомили в МЗС.

Тоді цю новину українці сприйняли неоднозначно. Багато хто хотів бачити генерала на чолі ЗСУ, а дехто навіть звинувачував президента у тому, що той нібито послав свого майбутнього політичного конкурента у таке собі іноземне заслання. Викликало деяке нерозуміння і те, як саме в Україні оголосили про “призначення” Залужного: президент оголосив про це у зверненні, ще до того, як кандидатуру Залужного погодили у Лондоні, а це нібито порушення дипломатичного протоколу.

Залужний впорається?

Утім, на думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який тоді коментував новопризначення, це не мало стати проблемою для британців. А от Залужному буде нелегко на новій посаді.



“Дипломатія — це насправді діяльність, наука про те, щоб говорити спільною мовою з друзями і з недругами, не втрачаючи своє. Щоб зберігати сенс взаємної поваги… я не кажу з ворогами, я кажу з недругами — розумієте різницю. І в цьому сенсі це дуже специфічна наука, специфічний підхід. Тобто там потрібно мати дуже виважену постать.

Чи буде інтерес до особистості пана Валерія в Британії? Безумовно, буде. Чи буде йому там просто? Ні, буде дуже складно. Найімовірніше, в другій половині року там будуть вибори. Чи зміниться коаліція? Подивимося. Ці вибори накладаються на американські вибори”, — зазначив Клімкін.

У Залужного є “проблема”

Питались у Клімкіна і про іншу “проблему” — відсутність дипломатичного досвіду у військового. На його думку, Залужний має всі шанси стати гарним послом, але для цього буде потрібно вчитися “по ходу” і розуміти, чим насправді займається посол у 21 столітті.



“Посли не роблять політику, це ми вже проїхали, щоб вони визначали складні політичні ігри, такого немає. Політика робиться у столицях, громадянським суспільством, бізнесом. Але посли не повинні сприйматися як суміш туристичного бюро та перекладачів, інакше ми можемо закрити наші посольства. "Пропускати через себе раціонально, частково емоційно, маємо будувати зв'язки на перспективу, бути здатними підтримувати контакт, а головне — говорити з країною мовою, яка їй зрозуміла. Це дуже складно. Більшість наших послів сьогодні цього не можуть, хоча у нас є класні посли”, — сказав Клімкін.

До речі, сам Залужний про своє новопризначення досі не сказав ні слова.

Попередник Залужного висловився

Посол в Британії Україні дуже потрібен. Насправді, це ключове для України представництво пустує вже майже рік — від липня 2023-го. І знову не обійшлося без скандалу. Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко не так давно очолював МЗС і був досвідченим дипломатом, до якого ніби не було претензій, крім однієї.

В інтерв'ю Sky News він порекомендував “публічний двобій” між Зеленським і колишній міністром оборони Британії Беном Воллесом, який, як передає Guardian, в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі нібито закликав Зеленського бути більш вдячним за допомогу союзників.



“Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи подяки. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів озброєнь, а повторні вимоги Заходу можуть призвести до відторгнення деяких ключових електоратів”, — сказав Бен Воллес.



Зеленський тоді відповів ось так:



“Чесно кажучи, я не зовсім розумію запитання. Мені здається ми завжди були дуже вдячні Сполученому королівству, завжди вдячні премʼєр-міністрам і міністру оборони, пану Воллесу, тому що дійсно люди в Британії завжди підтримували українців. Ми за це дуже вдячні. Я не знаю, що він має на увазі, як ще нам треба подякувати. Тоді хай він напише мені і скаже, як ми маємо дякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто”.



А Пристайко нібито закликав президента менше використовувати сарказм: “Я думаю, він відповів трохи з сарказмом у його вчорашній заяві… Він сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що це здоровий сарказм. Саркастичний коментар британського міністра про Amazon отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен”.

Пристайко ж побажав Залужному на новій посаді вдачі і розповів, які завдання та найбільші виклики на нього там чекатимуть: “Перший найбільший виклик, який очікує Залужного — це впоратися з хвилею популярності, тому що в Британії на нього чекають, цінують і добре знають, хто він.

Але коли ейфорія пройде, вважаю, що одним із найбільших завдань, які постануть перед генералом, буде відновити і вдихнути нове життя в підтримку, яку надають нам партнери”.

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