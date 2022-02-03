Залужний заспокоїв Путіна: у ЗСУ немає планів “нападу” на Донбас і Крим

Залужний заспокоїв Путіна: у ЗСУ немає планів “нападу” на Донбас і Крим

Жодних розмов про військову операцію не ведеться.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що військова операція із входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області не планується.

Про це він заявив у четвер, 3 лютого в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

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“Мушу заспокоїти і президента РФ, і жителів Росії - жодних розпоряджень, жодних розмов про те, щоб планувати військову операцію щодо входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області або тимчасово окупований Крим - не велося”, - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що командування ЗС РФ продовжує перекидати на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) військову техніку та озброєння для посилення бойовиків . У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України також повідомили, що російсько-окупаційні війська зумисно відкривають вогонь у своїх для здійснення провокації.

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