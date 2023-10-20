Залужний засвітився у найгарячішій точці фронту: що головнокомандувач робив у Авдіївці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний побував у найгарячішій нині точці фронту — в Авдіївці та на Куп'янському напрямку.

Росіяни нещадно штурмують Авдіївку і намагаються оточити місто. У саме пекло до бійців у Донецьку область поїхав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Яку заяву він зробив і чим у цей час займаються росіяни, йдеться на YouTube-каналі ТСН.ua.

Візит Залужного до Авдіївки

Нині дорога до Авдіївки - це дорога у саме пекло фронту. Цілодобово росіяни штурмують місто та намагаються взяти в оточення.

"Ми розуміли, що вони полізуть найближчими днями, але не думали, що вони підуть вночі. Хоча військові чітко сказали, що вночі будуть штурми, хлопці були готові. Нова хвиля не менш потужна, ніж та, що була 10-11 жовтня. Знову велика кількість техніки", - каже керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на фронті / Фото: скриншот з відео

З огляду на ці події до захисників в Авдіївці поїхав і сам головнокомандувач Валерій Залужний. За його словами, простих ділянок фронту немає ніде, але найскладніше нині в Авдіївці, бо саме туди росіяни кидають усі свої сили.

"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника”, - каже Залужний.

ЗСУ дають потужну відповідь

Захопити Авдіївку окупанти намагаються вже рік, але протягом цього часу ЗСУ впевнено тримають оборону. Водночас відомий історик і дослідник війни Філліпс О'Браєн заявив, що окупанти біля Авдіївки зазнають катастрофічних втрат і живої сили, і техніки.

"Насправді втрати Росії знову почали стрімко зростати, вона зазнала величезної кількості втрат БМП за короткий проміжок часу, а бойові якості російських солдатів все ще мали панічний і недостатньо підготовлений вигляд", - каже дослідник війни.

Своєю чергою, ЗСУ завдають потужної відповіді. Лише в ніч проти 19 жовтня українським військовим вдалося спалити близько 50 одиниць техніки й назавжди приземлити Су-25. Бійці навіть зняли на відео, як штурмовий літак повалився донизу. Цим вони поділилися і з Залужним.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на фронті / Фото: скриншот з відео

Зокрема, своїми успіхами поділилися і бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Захисники показали, як за допомогою дронів філігранно підсмажують ворога.

Водночас наступ росіян військові експерти вже називають провальним, а якщо ті продовжать - на них чекає той самий сценарій, що і під Києвом або Вугледаром.

А от самі росіяни, як зазвичай, правди не визнають. Міноборони РФ у своєму телеграм-каналі традиційно звітували про зроблену роботу й чи не щодня заявляли про “успіхи” на Авдіївському напрямку. Однак останніми днями їхні рупори затихли. 19 жовтня лише скупо написали, що на Авдіївському напрямку, мовляв, знищили пункт управління 110-ї механізованої бригади ЗСУ. Відволікати увагу, щоб не розкривати поразки, намагаються іншими нібито відео-успіхами з різних напрямків фронту.

І поки росіяни відмовчуються, під час робочого візиту на Донеччину, Залужний разом із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність кроків, враховуючи постійну зміну оперативної обстановки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на фронті / Фото: скриншот з відео

Ситуація на Куп'янському напрямку

Відвідав головнокомандувач і Куп’янський напрямок, звідти подробиць візиту небагато. Залужний лише зазначив, що й на цьому напрямку окупанти не полишають спроб наступати.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на фронті / Фото: скриншот з відео

"Також провели роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах", - сказав головнокомандувач.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Залужний засвітився у найгарячішій точці війни! Росіяни маскують провали на фронті!"

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