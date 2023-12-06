Залужний здійснив мрію маленької землячки і зробив важливу заяву, яку ви могли не помітити — подробиці

Валерій Залужний 6 грудня вийшов у прямий ефір. А ще головнокомандувач ЗСУ зробив важливу заяву, яку ви могли не помітити.

Цікаві подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Диво від Залужного

Вітають наших захисників сьогодні з усіх куточків світу, але насправді потрібно дякувати і робити це щодня, і після перемоги також. Втім, сьогодні особливий день і на дива. Адже відтепер 6 грудня — не лише День Збройних Сил України, а й День Святого Миколая — день, коли дитячі мрії мають здійснюватися.

Без бороди, звісно, і костюму, але в однострої і з “посмішкою на всі 32” Святим Миколаєм для дівчинки став Валерій Залужний і у прямому ефірі “Сніданку з 1+1” здійснив мрію маленької землячки, яка за рік для нашого війська зібрала понад 100 тисяч гривень своєю кмітливістю.

Що відомо про юну волонтерку?

Живий приклад, що щире і безкорисливе добро повертається. Наші колеги зі “Сніданку з 1+1” дізналися про Тетянку більше, тож надихнутися маленькою волонтеркою пропонуємо і вам.

Потужне звернення Залужного до ЗСУ

А щоб усі ці мрії здійснювалися, наші захисники щодня борються за перемогу і за кожний наступний ранок. На честь Дня Збройних Сил України по-особливому звернувся до бійців і Залужний, а під час промови не просто привітав військових, а й таємно подав знак.

"Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку", - Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в День Збройних Сил України



Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і… pic.twitter.com/jLWU2U3zBR — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 6, 2023

Залужний акцентував увагу не лише на тому, що Україна не має права на поразку: “Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває у лавах Збройних сил України”.

Він додав, що Україна не здається завдяки ЗСУ, і що кожен українець, який перебуває на тимчасово окупованій території, чекає на українських захисників.

“І завдяки вам я знову і знову переконуюсь — як би важко нам не було, але точно не буде соромно! Дякую за службу!”, — підсумував він.

Незвичайне звернення від Зеленського

І куди ж без звернення президента у такий важливий для всієї країни день. Українці вже звикли до його щоденних відео під час війни, але цього разу промова Зеленського зовсім нетипова. Він нагадав українцям про боротьбу наших захисників на фронті за свободу і її ціну, а зробив це у самісінькому центрі столиці дорогою до стіни пам’яті, чим і ошелешив українців: у простому одязі, без охорони, з телефоном у руках і ввічливе “добрий день” пересічній жінці.

Congratulations on Ukraine’s Armed Forces Day! pic.twitter.com/PGqG3Zy007 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2023

Нагородження в госпіталі

Після вшанування пам’яті полеглих Героїв, президент відправився і до госпіталю, де лікуються українські захисники після поранень, отриманих на полі бою. Щемливі кадри нагородження далі.

Диво на фронті

Дива трапилися і на фронті. Святий Миколай, який 21 місяць ніс службу із бійцями за 500 метрів від нуля, пішов на відпочинок, а його замінив колега, який продовжуватиме оберігати українських захисників.

"Ротація святих Миколаїв".

500 метрів до лінії бойового зіткнення. pic.twitter.com/OTTnEQXK8g — Олег Володарський (@volodarskijo) December 6, 2023

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАЛУЖНИЙ ВИЙШОВ У ПРЯМИЙ ЕФІР!

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