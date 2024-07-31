Залужного втягнули в скандал: Червінський розкрив деталі заплутаної спецоперації

Під час війни вони здебільшого і стосуються військових. Але є питання. Чому одних судять одразу, а інших, попри розголос, ніби не помічають? Сьогодні будемо у цьому розбиратися на прикладі справи, в якій фігурує ексрозвідник Роман Червінський.

Днями він зробив кілька гучних заяв, які не можна пропустити. Детальніше про це, читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Хто такий Роман Червінський?

Ім'я та обличчя Романа Червінського стало відоме широкому загалу в грудні 2021 року, коли він вирішив вийти в публічну площину через зрив масштабної операції із затриманням групи бойовиків ПВК "Вагнер". Вдруге прізвище Червінського з'явилося в усіх новинах у 2023 році, коли йому оголосили підозру в перевищенні службових повноважень. За даними правоохоронців, у 2022 році полковник разом із іншими людьми вирішив самовільно провести спецоперацію із захоплення літака ВКС РФ, пілот якого нібито погодився перейти на бік України. Російський пілот-утікач мав перегнати військовий літак РФ на аеродром “Канатове” в Кіровоградській області. Однак ця операція закінчилася провалом, а по аеродрому влупили російські ракети. Внаслідок цього удару загинув командир військової частини, були поранені 17 бійців та знищені два українські винищувачі.

Сам Роман Червінський та його захист заперечують звинувачення, спецоперацію називають погодженою, а справу – політично мотивованою. Полковник також вважає справу помстою через оприлюднення в 2021 році даних про саботаж на рівні Офісу президента і зриву спецоперації щодо затримання російських найманців із ПВК "Вагнер".

Півтора року він провів у СІЗО. В середині липня 2024 року Червінському змінили запобіжний захід, дозволивши внести заставу, і він вийшов з-під варти. Але вже через три дні суд відправив полковника під домашній арешт уже в іншій справі – за підозрою в хабарництві. 29 липня ексрозвідник в інтерв’ю “Українській правді” зробив низку гучних заяв, які розлетілися мережею. Зокрема Червінський назвав ім’я того, хто дав добро на операцію, але стверджує, що згодом документи знищили.

Також читайте Залужний дав дозвіл: ексрозвідник Червінський про справу, за якою його судять Роман Червінський детально описав, як планувалась операція на "Канатовому" та на якому етапі він до неї долучився. Так, у липні 2022 року за день до операції, розповів Червінський, він відправив у її межах чотирьох осіб в одному напрямку разом з представниками Повітряних сил ЗСУ створювати "коридор" для прольоту. Бійці взяли з собою ПЗРК-системи. Близько 12:00 чи 13:00 відбулася чергова нарада за участю Червінського, його керівника-генерала та генерала військово-морських сил, який теж брав участь у цій операції.

"Прийняли рішення, що я разом зі своїми 25 солдатами і офіцерами виїжджаю також на "Канатове" для забезпечення безпеки. Раптом ця операція все-таки відбудеться, літак прибуде, то ми мали забрати цього пілота безпечно. Було прийнято рішення, що військовослужбовці самого аеродрому не знають про цю операцію, тому що там їх дуже багато – тисячами нараховуються – і раніше була інформація, що в них є люди, які повідомляють росіянам, там є контакти з росіянами."

Деталі спецоперації

За словами Червінського, близько 16:00 чи 18:00 він та інші учасники операції вилетіли гвинтокрилом з Васильківського військового аеродрому у напрямку Кропивницького, де продовжували цю операцію.

ЦИТУЄМО: "Санкцію на використання гвинтокрила давав командувач Військово-повітряними силами на прохання командувача нашого територіального командування "Центр", із якими була нарада в нас. Зі мною летів представник цього командування. Ми разом полетіли. Це Олег, і на відео видно, що це він спілкується з російським пілотом. І там ще були кілька людей, які налаштовували нам зв’язок. А хлопці мої поїхали автомобільним транспортом. Вони виїхали десь о шостій вечора і прибули туди десь о 10-й чи 11-й годині. Тобто ми готувалися до цієї операції."

ексрозвідник Роман Червінський / Скриншот з відео

Дружина російського пілота не приїхала?!

Він також повідомив, що до Львова був відряджений співробітник СБУ, адже саме туди мала прибути дружина того самого російського пілота, який і мав перегнати літак до України. Але жінка не приїхала о 2:00, як це було заплановано. Червінському було відомо про цей факт, однак він вирішив усе одно залишатися на аеродромі. За словами Червінського, через чотири години після цього росіяни влаштували обстріл "Канатового".

"Обстріл відбувся через чотири години. Ми були на аеродромі "Канатове". Мої співробітники були розосереджені по території, тобто ніхто не постраждав, окрім двох, які прибули в центр цього аеродрому: вони отримали легкі тілесні ушкодження уламками скла. Я встиг спуститися у бомбосховище."

Чому “прилетіло” по аеродрому?

Однак цю операцію Червінський не пов’язує з обстрілом аеродрому. Він також відповів, як відреагував на те, що замість російського літака по аеродрому "прилітають" ворожі ракети:

"Як я вже сказав, ми вже розуміли о другій годині, що скоріш за все, цього не буде. Поруч зі мною був представник Військово-повітряних сил. Коли ми все це планували, вони сказали, що обстріл аеродромів – це є звичайна справа. Планові ризики так звані. Це військовий об’єкт, який є, згідно до міжнародних конвенцій про війну, легітимним об'єктом для обстрілів. Операція не могла бути причиною обстрілу. Ракети запускаються не по операціях, а по фізичних цілях – літаках, штабах, тому ракетою по операції не стріляли. Вона запускалася по тих об’єктах, які знаходилися на аеродромі незалежно від того, була там операція чи не була. Якби там не було літаків, то туди б ракета не прилетіла".

Чому вирішили продовжувати операцію?

Ексрозвідник також пояснив, чому навіть після того, як дружина російського пілота не прибула до Львова, було вирішено все одно продовжувати операцію.

"Тому що якби ми просто знялися і поїхали, а цей пілот все ж таки підлетів, вони (сили ППО, які там дислокувалися – ред.) не знали б, як реагувати, а люди з Військово-повітряних сил, які були поруч зі мною, знали алгоритм дії, знали, як діяти в цій ситуації. Ми не могли там кинути все просто так. Тим більше від'їжджати – ніякого ризику в цьому не було, тобто ніяких ризиків ми не передбачали в цьому плані."

Чи підозрювали, що пілот може блефувати?

Після цього, за словами Червінського, із російським пілотом, який так і не з’явився, мали контакти представники СБУ. Самому полковнику не були відомі причини, чому пілот не прилетів, бо цими питаннями займалася СБУ. Він також відповів, чи не виникало в нього на етапі розробки операції відчуття, що, можливо, російський пілот блефує, і не намагається перегнати літак, а веде якусь свою гру:

"Ризик гри завжди існує, прибрати його неможливо. Про це знали представники Військово-повітряних сил, які відповідали за безпеку перельоту, за безпеку всіх учасників, і ніяких заперечень з цього приводу не було. Ми жодним чином не послабили ні ППО України, ні ППО аеродрому, ми йому (російському пілоту – ред.) нічого не відкрили, ми не дали йому можливості просто залетіти… Питання стояло таким чином: це може бути гра. Тобто оперативний співробітник провів цілий ряд… Там же в них було три кандидати".

Чому було обрано саме цього російського пілота?

Пояснив Червінський і те, чому обрали 35-річного російського пілота Романа Носенка. За словами полковника, в нього не було контактів із ФСБ Росії, і він поводився більш-менш коректно. До прикладу, в іншого пілота та його дівчини були прямі контакти з ФСБ: працівник СБУ отримав роздруківку їхніх телефонних дзвінків і побачив, що ця дівчина заїжджала в Москву до приміщення ФСБ. І вкотре наголошує - операція не несла ризиків.

"У Носенка були проведені ті самі заходи: його телефони перевірили – в нього не було контактів з ФСБ. У його дружини було кілька, але вона пояснила це тим, що є співробітницею військової частини, психологом, здається, а ФСБ використовує психологів для поліграфів, наприклад. Тому СБУ не мало заперечень щодо продовження цієї операції.Військово-повітряні сили також не мали заперечень. Якщо навіть це гра, ми нічого не втрачаємо, якщо це не гра, ми отримуємо літак, який коштує великих грошей. Тобто насправді ризиків не існувало ніяких. Я вважаю, що їх не було і взагалі немає. Жодної інформації ми їм не передали, крім інформації, що ми заплатимо їм кошти, якщо вони привезуть літак, і зробимо їм документи інших країн або України, якщо вони захочуть".

Роль Червінського в спецоперації

Полковник також прояснив свою роль в операції із захоплення російського літака, і розповів, на якому етапі він до неї долучився. За словами Червінського, коли СБУ зібрала певний обсяг інформації, і коли там вирішили, що російський пілот справді готовий прилетіти, то працівники спецслужби "звернулися до нас по допомогу, щоб продовжити операцію".

"СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та сУпровід, його посадку. Тому вони звернулися до нас із метою контактування з Військово-повітряними силами, і для того, щоб організувати цю операцію, тобто щоб її продовжити.

Згідно з законом, ми створювали умови для проведення цієї операції. Тобто Військово-повітряні сили створюють можливість для перельоту літака; СБУ контролює ту частину, є російський пілот агентом чи не є, робить він гру чи не робить; ми на своїй базі створюємо можливості для цього. Наш керівник доповідав Залужному по цій ситуації – розвиток подій. І фактично на останньому етапі наша роль була в тому, що нас залучили до того, щоб не розголошувати інформацію – Військово-повітряні сили не хотіли розголошувати інформацію своїм військовослужбовцям на аеродромі, – ми були залучені, щоб прибути на аеродром; у разі посадки літака, ми забираємо цього пілота безпечно і доставляємо його до Києва".

І знову ж наголосив, що ракетний удар по аеродрому "Канатове" відбувся тому, що триває війна, і "обстріли відбуваються постійно".

"Ніяким чином ніхто не створив умови для цього обстрілу. В СБУ провели свій аналіз і звинуватили мене прямо в тому, що я винуватий у цьому обстрілі. Якщо би це було, я би вже відбував покарання. Минуло вже півтора року. Вони у справу понаписували таких речей… По-перше, вони приховали те, що співробітник СБУ брав у цьому участь. Взагалі про нього не згадується. Це фальсифікація. По-друге, вони сховали цей лист Залужного і сказали, що я нікому зі своїх командирів про це не казав, що сам вирішив відправити людей під виглядом навчань. Хоча це був план і всі знали про це".

Хто давав добро на операцію?

Як стверджували правоохоронці, полковник разом з іншими людьми вирішив начебто самовільно провести спецоперацію – без згоди держорганів і спецслужб. Але сам Червінський це категорично заперечує. За його словами, спочатку він мав усне добро від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, потім була і письмова згода, але, як стверджує ексрозвідник, згодом її знищили.

"Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію на проведення цієї операції. Перша санкція була усна. Вона була спрямована на те, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції."

Червінський про СБУ

Червінський розповів, що коли працівники СБУ попередньо обговорили з російським пілотом усі деталі перельоту, і підійшли до необхідності "створення авіаційних умов для перельоту, вони звернулися до мене". Після цього він разом зі своїм командувачем поїхав до командувача ВПС, аби повідомити йому про задум СБУ. Командувач ВПС дав контакт керівника одного з територіальних центрів, тому Червінський зі своїм командувачем поїхали до командира нижчої ланки. Той виділив співробітника, який поговорив із російським пілотом про технічні питання перельоту, перевірив, чи той володіє правильним сленгом, і підтвердив, що це справді пілот.

"На цьому етапі ми повторно доповідаємо Залужному, що Військово-повітряні сили підтверджують, що це пілот, підтверджують можливість того, що навіть якщо це навіть гра з боку пілота, то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зіб'ють. І вже тоді в документальному вигляді мій командир доповідає Залужному. Той ставить санкцію, що "я згоден з проведенням операції".

Лист було знищено?

Червінський стверджує, що з боку Залужного існувала письмова санкція. Вона перебувала у полковника, але її знищили. Згодом знайшовся лист Залужного до СБУ.

"Коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив із метою проведення спільних заходів відрядити їхнього співробітника, щоб він зайшов у групу і виконував свою частину роботи. Цей документ залишився, він у справі є. СБУ довго його не показувала, казала, що його не існує, що співробітник не був відряджений і так далі. Але цей лист все-таки знайшовся. Тобто ми не мали контакту з пілотом. Контакт з пілотом був у співробітника СБУ. Вони знищили оригінал листа від Залужного, приховуючи санкцію Баканова - ексголови СБУ. Він написав на цьому санкцію, що "я погоджую це", і відрядив співробітника. А зараз він каже, що він заборонив цю операцію".

Залужний відповів!

До слова, 30 липня колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився прокоментувати слова ексрозвідника Романа Червінського про те, що нібито він давав дозвіл на проведення операції з переманювання російського пілота. Про це йдеться у листі, підписаному Залужним, яке посольство України у Великій Британії надіслало на запит “Громадського”. Зазначається, що посольство «не володіє інформацією», а тому має право відмовити в задоволенні запиту. Червінський тим часом переконує, що російський пілот не знав, на який саме український аеродром попереганятиме літак. І закидає СБУ фальсифікацію з боку слідства.

"Він не знав, який аеродром, куди він буде летіти. Це все приховувалось. Він знав, що є три аеродроми, а на який він сяде, куди його доведуть, він не знав. Якщо подивитись відео, там так і буде написано від ВПС, що "тебе зустрінуть на кордоні, ти знижуєшся на певну висоту, далі тебе два літака зустрінуть і поведуть далі". Він не каже – на "Канатове" поведуть. Тому ніхто не прив’язувався до "Канатового". Саме це є фальсифікація з боку слідства СБУ".

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Хто став на захист Червінського?

Під час слідства на захист Червінського ставали деякі військові. Крім того, у лютому цього року депутати Івано-Франківської міської ради написали звернення до комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності щодо політичного переслідування та арешту Червінського. У зверненні, зокрема, вони закликали створити тимчасову слідчу комісії ВРУ стосовно зловживань та порушення законів України керівництвом органів досудового розслідування та суду. Однак, не все у цій історії так просто. Заяву зробила і дружина командира, який загинув внаслідок атаки по аеродрому “Канатове”. Жінка вважає, що справу політизують, аби набити собі нові очки, і сподівається тепер лише на справедливий вирок суду. Вона, до речі, теж служить у Силах оборони України.

Чому ця історія наштовхує думати про “подвійні стандарти”?

Водночас ця справа наштовхує й на інші запитання. А чи не діють в нашій країні подвійні стандарти? Бо ж як так виходить, що по Червінському кримінальне провадження відкрили швидко, а от деяких генералів хтось прикриває. Наприклад, попри суспільний резонанс та готовність бійців свідчити, проти славнозвісного генерала Юрія Содоля досі не відкрили провадження. А за даними журналістів, його ще й можуть просто списати зі служби з ЗСУ, комісувати так би мовити, за станом здоров’я. А відповідати за КринкИ, Маріуполь та Харківський напрямок, цікаво, хто буде? Чи до всіх різні підходи, а, можливо, справа у званні чи зв’язках? Й хоча тут йде шалений розголос, не менше громадськість обурили й “шалені справи” військкома Євгена Борисова з Одеси, так, того самого з віллою десь в Іспанії та який під час війни вмудрився потусити з родиною на Сейшелах. Там історія і досі тягнеться, хоча доказів і підозр вже море.

Нині Борисова обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України / Фото: ТСН.ua

Нині Борисова обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України: використання свідомо підробленого документа, нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану, ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану. Обвинувачений зараз перебуває під вартою, за цією справою йому загрожує до 10 років в’язниці. Втім коли буде вирок - питання цікаве і відкрите, як і те, а чи не вийде він “сухим із води”. Адже нагадаємо, крім цього, вже скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військкома за фактом незаконного збагачення на понад 142 млн грн. Також йому було повідомлено про підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, ексрозвідника Романа Червінського звинувачують у хабарництві. Адвокати наполягають, що зараз справу підняли через політичне переслідування їхнього підзахисного.

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