"Залужному висунули дві вимоги": генерал пояснив, чому призначили Сирського і що на нього чекає

Які завдання ставить Зеленский перед новим керівництвом ЗСУ, з якими труднощами вже зіштовхнувся новий головком та що чекає на Сирського у майбутньому – в ексклюзиві TSN.UA.

Хто такий Олександр Сирський, як і коли новий головком ЗСУ може змінити хід війни і чи під силу це йому? Не тільки Україна, а й увесь світ на вухах. Вже другий тиждень Мережа гуде гучними заявами про нового головкома ЗСУ, який змінив легендарного Валерія Залужного. В цей час президент України проводить перше засідання Ставки в оновленому складі. Які завдання ставить Зеленский перед новим керівництвом ЗСУ, з якими труднощами вже зіштовхнувся новий головком та що чекає на Сирського у майбутньому – дивіться в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Ризиковане рішення?

Минулого тижня трапилася подія, яку ще довго обговорюватимуть українці. Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив нового. Ним став Олександр Сирський. Генерал-полковник відомий тим, що командував обороною Києва та контрнаступом на Харківщині. Що стало підставою для такого рішення в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу у 2006-му-2010-му роках. Він пояснює це рішення тим, що 2023 рік виявився невдалим з точки зору бойових дій для вищого військово-політичного керівництва України і додає, що таке рішення є досить ризикованим та важким для президента України.

"Звільнення генерала Залужного – це дуже важкий і ризикований крок з боку президента Зеленського. Хоча причини для такого рішення очевидні. Про них уже неодноразово говорили вітчизняні та західні аналітики, а саме про те, що 2023 рік виявився невдалим з точки зору бойових дій для вищого військово-політичного керівництва України", – зазначив Романенко.

Однак, експерт додає, що це відбулося також через зволікання з постачанням зброї від західних партнерів, а ще – через неправильний розподіл наявних ресурсів для торішнього контрнаступу та недосконале стратегічне управління військами.

"Наявного ресурсу нам вистачало лише на один напрямок, а його розподілили одразу на три. На Бахмутському напрямку ворог зосередив резерви, зупинив наш наступ і перейшов у контрнаступ. На Бердянському та Мелітопольському напрямках вдалося подолати першу лінію оборони противника. А від серпня ще додався Херсонський напрямок, чим ще більше ускладнили ситуацію. Як результат – ніде не досягли успіху. Тому і сталося те, що сталося, незважаючи на величезний авторитет Валерія Залужного", – пояснив генерал.

Ставка в оновленому складі

Днями президент України провів перше засідання Ставки в оновленому складі. Особливу увагу Зеленский приділив саме найскладнішим напрямкам на фронті. Заслухав детальні звіти та пропозиції щодо захисту цих територій від оновленого керівного складу ЗСУ.

Завдання для Сирського

На думку генерала Романенка, тепер Олександру Сирському буде непросто вирівняти ситуацію на фронті, бо час втрачено. Стратегічну оборону потрібно було будувати ще в липні 2023 року. Він додає, що від головкома Залужного вимагалося, щоб він запропонував план дій, надавши умовні плани "А" та "Б".

"Але які плани "А" та "Б", коли сил не вистачало навіть для плану "А"? В цій ситуації будь-який план буде необ’єктивним, тому що плани формуються на ресурсах, які є в наявності у держави та вчасно надаються Силам оборони. На жаль, зараз у нас ресурсу бракує навіть щоб виконувати стратегічну оборонну операцію, коли ворог наступає. Вочевидь, питання вирішення цих завдань будуть покладені на головкома Сирського", – каже Романенко.

Зеленський про забезпечення ЗСУ

І от на першому засіданні Ставки Зеленський говорить про забезпечення ЗСУ снарядами, дронами та РЕБ та запевняє про державну підтримку вітчизняних виробників.

Вся справа у дронах

Примітно, що Романенко також позитивно оцінює наміри створення Сил безпілотних систем. Оскільки більш вагомий вплив на противника здійснюватиметься саме з повітря. Однак, додає, що таку систему потрібно було створювати ще торік.

"В умовах війни кількість безпілотних апаратів лише зростатиме. І не лише для роботи в повітрі, а й на суходолі, на воді та під водою. Взагалі, як представник протиповітряної та протиракетної оборони, можу сказати, що найбільші бойові дії в цьому столітті відбуватимуться саме в повітрі, вони будуть вирішальними", – наголосив генерал.

Коли деокупація?

Ігор Романенко пояснює, що поки зарано говорити про деокупацію територій і про новий наступальний план "Б". На його думку, вести мову про це можна лише після того, як буде чітко узгоджено, що зі зброї для України дадуть союзники та як швидко і якісно буде проведена мобілізація. А новий головнокомандувач має сконцентруватися на виконанні завдань з оборонної операції та трьох її надважливих складниках.

"Перший – зупинити ворога. Другий – знищити якомога більше ворожої техніки, озброєння та живої сили противника. Тільки тоді може з’явитися третій складник – виграти час та акумулювати сили для контрнаступу. Але гадаю, що це може статися у кращому разі на початку осені. Тому умови дуже й дуже важкі, але новому головкому доведеться в них працювати", – резюмував генерал Романенко.

Зеленський про мир

Своєю чергою, президент Зеленський робить акцент на міжнародній співпраці у досягненні миру в Україні. Про це він заявив під час звернення до українців після проведення Ставки в оновленому складі.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі – без генерала Валерія Залужного.

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