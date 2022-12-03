Залякати не вдалося: 18 листів з вибухівкою і в крові для дипломатів надіслали із однієї європейської країни

На фоні кампанії терору проти України та наших дипломатів Дмитро Кулеба провів термінову нараду з послами.

Українських дипломатів залякують і тероризують. Різні посольства отримали аж 18 підозрілих листів, зокрема з тваринними рештками. У Польщі така кореспонденція надійшла в українське посольство у Варшаві, а консульство у Кракові пакунки отримало аж двічі, йдеться в ТСН.

Посол України у Польщі Василь Зварич відмовився коментувати ТСН підозрілу кореспонденцію, але відомо, що тутешня поліція за цими фактами відкрила кримінальне провадження і з’ясовує звідки надійшли ці листи і що за порошок був усередині.

Все почалося з Мадрида, де у посольстві України вибухнула поштова бомба. Вона була у конверті з листом адресованим послу, але лист відкрив працівник, він і постраждав від вибуху.

Після цього українські посольства 12 країн країн отримали закривавлені листи - це зокрема дипустанови в Угорщині, Нідерландів, Польщі, Хорватії, Італії та Чехії. У Брно навіть евакуйовували працівників через підозрілий пакунок. Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

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Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну. Як і більшість конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

Загалом за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, було 18 фактів отримання дивних листів у 12 країнах. Відомо, що середині деяких пакунків були очі свиней, корів, а самі листи були просякнуті червоною рідиною, ймовірно кров’ю. В МЗС це розцінюють не інакше як спробу залякати українських дипломатів і посіяти паніку. “Терористи намагаються не просто залякати українських дипломатів. Вони хочуть послабити, залякати Україну та підірвати важливу дипломатичну роботу з постачанння зброї, енергообладнання, ізоляції Росії”, - заявив Кулеба.

На фоні кампанії терору проти України та наших дипломатів Дмитро Кулеба провів термінову нараду з послами. Одне з питань, яке обговорили це безпека українських посольств і консульств.

Що ж до того, хто стоїть за розсилання такої кореспонденції, то на думку Кулеби це, або Росія, або хтось з її симпатиків. Він додає, нині українська дипломатія - це потужна сила, яка протистоїть ворогу, підірвати роботу дипломатичного фронту не вдасться і не вдасться послабити міжнародну підтримку України.

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