Залишила 7-місячне немовля самого на тиждень, щоб «потусити» в Харкові: деталі щемливої історії

17-річна дівчина залишила 7-місячне немовля самого в орендованій квартирі та поїхала з Києва. / © ТСН

Стали відомі нові подробиці щемливої історії, яка сталася в Києві на новорічні свята, але отримала продовження зараз — йдеться про 17-річну дівчину, яка на декілька днів залишила наодинці 7-місячного сина у квартирі, яку винаймала та поїхала гуляти у Харків.

Офіційно правоохоронці кажуть, що наслідки такої недбалості стали тяжкими. Наприклад, за даними поліції Києва, дитина тоді впала у кому але сталося так, що горе-мати розповіла своєму знайомому, що залишила дитину на декілька днів. Чоловік одразу звернувся до правоохоронців та повідомив про те, що треба негайно рятувати немовля.

Двері квартири, де ледве не загинув від голоду 7-місячний хлопчик, відкривали рятувальники з поліцією. Фото: Київська міська прокуратура

Ось як про ці події розповіла пресслужба Київської міської прокуратури:

«Встановлено, що 17-річна матір, яка орендувала житло у Києві, залишила немовля одне у квартирі на 5 днів, а сама поїхала до Харкова. Дитину вилучили із зачиненої квартири у січні цього року у вкрай тяжкому стані та госпіталізували до відділення інтенсивної терапії КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1», — повідомила прокуратура.

Крім того, пресслужба відомства додала: «Хлопчик провів у реанімації лікарні понад 5 місяців. Тяжкий стан дитини був викликаний не лише тим, що малюк кілька днів був без води та їжі, а й тим, що матір і раніше не піклувалась про сина — дитину погано годували, рідко змінювали підгузки, хлопчик весь час був у ліжку, внаслідок чого виникли пролежні».

17-річна мати хлопчика казала, що вийшла на 15 хвилин, а насправді поїхала з Києва. Фото: Київська міська прокуратура

За даними прокуратури, матері хлопчика повідомлено про підозру, якщо її вину доведуть в суді, то їй може загрожувати від 3 до 8 років ув’язнення. Також буде вирішуватись питання про позбавлення дівчини батьківських прав.

Більше піклувалась про губи

За даними джерел ТСН.ua у правоохоронних колах, ця історія вразила багатьох серед них.

«Ця дівчина, мати, не из бедной семьи. Наприклад, накачувати собі губи та помітно підкреслювати собі брови знаходила можливість, а ось до дитини було таке ставлення. Про неї, неповнолітню маму, відомо, що в неї самої хоч і є мати, але певний час в дитинстві вона проводила в інтернаті, вона з неблагополучної родини», — розповіли нам джерела.

Але, як виявилось, найбільше вразило правоохоронців те, як саме мати залишила дитину.

«Сама подія була на початку січня, новорічні свята. В квартирі були інші люди, знайомі цієї дівчини, з якими вона винаймала житло. Коли вони дізналися, що дівчина кудись збирається, запитали, мовляв, коли ти прийдеш. Вона відповіла, що через 15 хвилин. Ті люди спокійно поїхали по своїх справах, сподіваючись, що мати повернулась до дитини через 15 хвилин. Але вона поїхала «тусити» в Харків на декілька днів», — розповіли нам правоохоронці.

У дитини виявили низку проблем зі здоров’ям через тривалу відсутність годування. Фото: Київська міська прокуратура.

За медичними висновками, у дитини через неналежний догляд після народження виявили декілька проблем зі здоров’ям. Зокрема і запалення кишківника через погане та несвоєчасне годування.

Дитина від січня перебуває під наглядом лікарів. Фото: Київська міська прокуратура

