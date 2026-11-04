Залишили напівголого на картонці: у Броварах виявили безпорадного 70-річного чоловіка

Що насправді сталося з чоловіком, який жив в коридорі гуртожитку у Броварах

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У Броварах, під Києвом, в одному з гуртожитків виявили чоловіка, який лежить у коридорі і практично не може самостійно пересуватися. Мешканці кажуть, що надали чоловікові ковдру, але він самостійно не може підвестися, тож справляє фізіологічні потреби під себе. Це триває вже певний час, і мешканці скаржаться на відповідний запах у приміщенні. Також повідомляється, що міські служби нібито не реагують на ситуацію з людиною, яка перебуває у безпорадному стані і потребує сторонньої допомоги.

Відомо, що Володимир мешкав у кімнаті свого товариша і, як кажуть місцеві, чоловіки зловживали алкоголем. Господар кімнати нещодавно помер, її опечатали, а Володимира просто залишили напівголого в коридорі. Тож тепер він спить на картонці.

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Резонанс у соцмережах: що кажуть люди

Публікація про чоловіка викликала резонанс у Мережі. Дописувачі обговорюють ситуацію. Більшість ставить запитання: а навіщо чоловік зловживав алкоголем? Мовляв, сам мав думати, чим такий спосіб життя може обернутися.

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«Пропив сім’ю, своє життя, себе, а тепер хтось комусь щось винен. А працездатні порядні люди мають утримувати алкоголіків?», — пише користувачка Марія.

Інші дописувачі апелюють до того, що попри все — чоловік, який би він не був, це жива людина, яка потребує допомоги.

«Собак, котиків безпритульних забирають, а людина хай помирає? Отака ціна людського життя в нас», — зазначає Світлана.

З нею погоджується й Ольга: «У цивілізованих країнах хворих на алкогольну залежність підтримують абсолютно всім: житлом, їжею, лікуванням».

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Водночас користувачка Алла нагадує про подібний випадок на Київщині:

«Така сама ситуація була десь місяць тому у Білій Церкві. Просто неба жінка пролежала три доби, а на четверту померла. Викликали і швидку, і поліцію, але ніхто її не забрав».

Дописувачі вимагають від відповідальних служб Броварів адекватної реакції щодо ситуації, яка склалася з чоловіком. Після розголосу цієї історії до гуртожитку навідалися відповідальні служби.

Володимир спав на картоні у кридорі гуртожитку / фото з соціальних мереж

«Не паралізований і не безпорадний»: що насправді сталося з 70-річним Володимиром

В управлінні соціального захисту населення Броварів, куди звернувся ТСН.ua, розповіли історію чоловіка.

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Володимиру Міненку 70 років. Він мешкав у цьому гуртожитку і вів аморальний спосіб життя у кімнаті свого товариша, який теж зловживав спиртними напоями. Його сусід нещодавно помер.

«Після смерті господаря кімнати туди приїхав його син. Він вирішив зробити у кімнаті дезінфекцію, бо вона була у дуже жахливому стані. Коли приїхали виконавці робіт, то Володимир вирішив залишитися жити в коридорі гуртожитку», — розповіла ТСН.ua Людмила Терещенко, заступниця начальника Управління соціального захисту населення.

Скільки днів провів у коридорі чоловік, наразі невідомо. Але наслідком цього стали фото і скарги на сморід від нібито немічної людини, які оприлюднили у Мережі.

В управлінні ТСН.ua запевнили, що чоловік у коридорі гуртожитку вже не лежить. У Володимира почала боліти голова, і він самостійно викликав швидку допомогу. Лікарі його забрали, і у лікарняному закладі провели всі необхідні обстеження.

«Коли наші працівники відвідали гуртожиток, щоб обстежити умови проживання Володимира і зрозуміти, яких соціальних послуг він потребує і взагалі, що робити з цією людиною, то він на той момент уже перебував у лікарні. Лікарі нам повідомили, що у Володимира немає ніякого критичного стану чи хронічних захворювань, окрім алкогольної залежності. І на той момент з ним усе було нормально. Щодо фізичного стану Володимира, то він не паралізований — це неправда. Він самостійно ходить. Звісно, вже не бігає, як молода людина, але самостійно пересувається, як і всі люди у такому віці», — розповідає Євгенія, соціальна менеджерка Управління соціального захисту Броварів.

Вона додає, що чоловік ніде не прописаний, немає постійного місця проживання, немає ніякого права власності і йому немає де жити. Рідних чи сім’ї у нього теж немає.

«До часу, коли Володимир жив у кімнаті товариша, він тривалий період мешкав у цьому ж гуртожитку з жінкою, яка зловживала спиртним. Але жінку, щоб вона не потрапила у ще більш складну життєву ситуацію або не померла, забрали родичі, а от Володимира залишили, бо вони не були в офіційному шлюбі», — додають в управлінні соціального захисту.

Достеменно невідомо, де раніше працював чоловік, але відомо, що він отримує пенсію. Більшу частину пенсії, зі слів сусідів, Володимир витрачав на алкоголь. Сусідам він розповідав, що раніше працював у сфері благоустрою, але чи так це дійсно, наразі невідомо.

Втік із лікарні та має зробити вибір: чи є шанс врятувати пенсіонера

«Зараз ми намагаємося допомогти цьому чоловіку, але проблема в тому, що з лікарні він пішов і наразі його місце перебування невідоме. З’ясовуємо, де він знаходиться. Управління намагається йому допомогти. Вчора була розмова з благодійною організацією, яка готова його прийняти, але там треба заповнити відповідну анкету і потрібні особисті дані від Володимира», — кажуть в управлінні.

Там запевняють, що існують варіанти реальної допомоги для чоловіка, щоб він знову не повернувся під двері кімнати у коридорі гуртожитку. Робота у цьому напрямку не припиняється.

«Ми вже знайшли декілька благодійних організацій і в Броварах, і у Києві, і навіть за межами Київщини, де чоловіка можуть прийняти. Потрібна згода від Володимира. У багатьох організаціях існує вимога, щоб пацієнти погодилися з тим, що вони не будуть вживати алкоголь — це одна з головних умов перебування у таких установах. Чи погодиться на таке Володимир, ми наразі не можемо гарантувати. Але це має бути його свідоме рішення», — пояснює Людмила Терещенко.

Що кажуть у поліції?

У поліції Київської області ТСН.ua повідомили, що жодних звернень чи повідомлень від громадян щодо цього випадку до них не надходило.

«Але перевірка адреси гуртожитку, де перебував чоловік, буде проведена», — повідомили ТСН.ua у поліції Київської області.

Також там обіцяють встановити місцеперебування пенсіонера, оскільки правоохоронці були не в курсі госпіталізації чоловіка і того, що він залишив медичний заклад.

Дата публікації 14:12, 31.10.26 Кількість переглядів 24 "Ніколи не чув такої реакції на українську": знімальна група повернулась з Олешок - перші подробиці

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