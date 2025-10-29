“Залишиться суцільна воронка”: Росія б’є КАБами по Україні — Жданов попередив про масштабні руйнування

Війна в Україні / © ТСН

Російські реактивні КАБи можуть нести 180–350 кг вибухівки. Отже, їхня руйнівна сила навіть більша, ніж у крилатої ракети.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Якщо це 250-кілограмова авіаційна бомба, обладнана під реактивний КАБ, то це приблизно під 180 кг вибухівки. Якщо 500-кілограмова бомба, то це 350 кг вибухівки. 350 кг — це навіть більше, ніж в крилатій ракеті.

Тож руйнування можуть бути дуже серйозні. Ми знаємо, що ворог звичайними КАБами на фронті може просто зруйнувати позицію, і ми змушені відходити з цієї позиції, тому що там немає що обороняти, там суцільна вирва. Руйнація від них доволі потужна, доволі велика», — пояснює експерт.

