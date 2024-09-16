Замах на Трампа: що відомо про інцидент і хто такий підозрюваний

Поблизу гольф-клубу експрезидента Дональда Трампа напередодні сталася стрілянина. Політик не постраждав, а от чоловіка, який відкрив вогонь затримали. Ним виявився місцевий проукраїнський активіст. У своїх соцмережах підозрюваний активно закликав іноземців їхати воювати до України проти російських військ.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Що відомо про замах на Трампа

Автоматні постріли у флоридському клубі Дональда Трампа зчинилися пообіді. Політик саме прибув туди пограти у гольф. Представник "Секретної служби", який охороняє президентів та експрезидентів, каже - помітив ствол, що висунувся з кущів і миттєво відкрив вогонь разом із колегами.

Нападник кинувся на втьоки і стрибнув в авто. Поблизу паркану одразу знайшли два рюкзаки з його речима і покинута зброя на кшталт автомату Калашникова. За стрілком влаштували погоню із вертольотами.

Речі підозрюваного

"Ми побачили чорний Nissan, що мчав дуже швидко. А за цим чорним Nissanом почали з'являтися ще більше патрульних машин, а згодом прибув і гелікоптер, і все зупинилося. Ми були дуже, дуже налякані. Ми подумали, що підозрюваний найімовірніше озброєний і міг підбігти до наших машин", - каже очевидець події.

Сам Трамп був за кількасот метрів від місця стрілянини, він не постраждав, але ФБР заявило, що інцидент "виглядає як спроба замаху".

На пресконференції через чотири години після інциденту представники ФБР, "Секретної служби" та місцевої поліції розповіли, що біля гольф-клубу Трампа затримали людину, яка намагалася втекти на машині, а в кущах біля поля для гольфу знайшли покинуту зброю типу автомата Калашнікова.

Місце злочину

За словами представника "Секретної служби", яка охороняє президентів і експрезидентів, їхній співробітник помітив ствол, що висунувся з кущів, і разом з колегами негайно відкрив вогонь. Потім очевидець побачив, як людина біжить із кущів до чорного Nissan, сідає в машину та їде.

Поліція затримала цю людину на шосе у сусідньому окрузі. За словами шерифа місцевої поліції, кулі агентів "Секретної служби" його не зачепили. У кущах знайшли автомат типу АК-47 з оптичним прицілом, два рюкзаки та відеокамеру GoPro.

Учасники пресконференції запевнили, що Трамп весь час був у безпеці. Вони пояснили, що коли він грає в гольф, охорона завжди рухається на одну-дві лунки попереду. У цьому випадку кандидат у президенти був за кілька лунок, тобто за кількасот метрів від місця стрілянини.

Шериф округу розповів, що підозрюваного швидко затримали саме завдяки допомозі свідка: той описав поліції людину та її машину, Nissan, і навіть запам'ятав номер.

Незабаром цю машину помітили на шосе, що веде до сусіднього округу Мартін (гольф-клуб Трампа розташований в окрузі Палм-Біч). Поліція округу Мартін отримала цю інформацію, зупинила Nissan та затримала втікача. Після цього свідка привезли до округу Мартін, і він упізнав затриманого.

Хто підозрюваний?

Декілька провідних американських телекомпаній та газет повідомляють з посиланням на анонімних представників правоохоронних органів, що затриманого звуть Раян Уеслі Раут (Ryan Wesley Routh), йому 58 років і він — житель Гаваїв. Офіційно ім'я затриманого наразі не оголошене.

Вільям Снайдер, шериф флоридського округу Мартін, де затримали цю людину, розповів журналістам, не називаючи його імені, що при затриманні він поводився спокійно, ззовні - майже без емоцій.



"Він жодного разу не спитав, у чому справа. Навколо, зрозуміло, були поліцейські з гвинтівками, мигалки, багато чого відбувалося, але він не мав жодних запитань", — сказав шериф.

Сторінка підозрюваного у соцмережах

Команда BBC Verify знайшла профілі в соціальних мережах, які збігаються з цим іменем, вони вказують на те, що Раут закликав іноземних бійців їхати в Україну, щоб воювати проти російських військ.

Раут, який не мав військового досвіду, розповів New York Times у 2023 році, що приїхав до України одразу після вторгнення Росії у 2022 році, щоб допомогти залучити новобранців серед груп афганських солдатів, які втекли від Талібану.

"Солдати, будь ласка, не дзвоніть мені. Ми все ще намагаємося змусити Україну прийняти афганських солдатів і сподіваємося отримати деякі відповіді в найближчі місяці, будь ласка, наберіться терпіння", - написав він у Facebook у липні.

Попередні повідомлення свідчать про те, що Раут мав кримінальне минуле, і, згідно з джерелами CBS, його звинуватили та засудили за численні тяжкі злочини, включаючи носіння прихованої зброї. У розмові з американськими ЗМІ син Раута Оран описав його як "люблячого і турботливого батька".

Раян Уеслі Раут

Реакція в США

Високопоставлені політики з обох політичних партій в США висловили полегшення, що колишній президент Дональд Трамп не постраждав під час спроби вбивства.

Незабаром після інциденту віцепрезидентка Камала Гарріс повідомила, що її поінформували про постріли поблизу Трампа.

"Я рада, що він у безпеці. Насильству в Америці немає місця", - написала вона в соцмережі X.

Напарник Харріс Тім Уолз повторив її думку, сказавши: "Насильству немає місця в нашій країні. Це не те, ким ми є як нація".



Кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс сказав, що він розмовляв з Трампом до оприлюднення новин про інцидент і що той був "на диво, у хорошому настрої".



Сенатор-республіканець Ліндсі Грем також сказав, що Трамп "у гарному настрої" і "як ніколи раніше сповнений рішучості врятувати нашу країну".



Тим часом лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер похвалив "Секретну службу" за їхню швидку реакцію та сказав, що злочинця "повинно бути притягнуто до відповідальності за всією суворістю закону".



Президент Джо Байден також високо оцінив роботу "Секретної служби" та сказав, що "в нашій країні немає місця політичному насильству чи будь-якому насильству".

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