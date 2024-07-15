Замах на Трампа: що відомо про стрільця та які версії нападу на експрезидента США

Експрезидент Дональд Трамп після невдалого замаху проти себе прибув до Мілуокі, де на зʼїзді Республіканської партії цього тижня його висунуть кандидатом у президенти. Куля лише пошкрябала вухо Трампа, його життю нічого не загрожує. Але для американської політики це має ефект землетрусу. Президент Байден звернувся до нації з овального кабінету і закликав знизити градус політичного протистояння у суспільстві.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Що відомо про замах на Трампа

У своїй соцмережі Трамп зізнався, що після суботнього замаху спочатку думав на кілька днів відкласти поїздку до Мілуокі, але зрештою вирішив, що не дозволить нападнику втручатися в його плани. Надзвичайний політичний інстинкт не підвів Трампа і у хвилини замаху на передвиборчому мітингу у суботу. Телеканал CNN оприлюднив записи переговорів агентів секретної служби, коли вони намагалися вивести закривавленого експрезидента зі сцени. Уже поранений Трамп спочатку попросив агентів дати йому взутися - очевидно під час виступу він зняв черевики, а коли охоронці, прикривши його своїми тілами, таки повели геть, на секунду виборсався і скинув кулак у повітря, підбадьорюючи натовп.

Замах на Трампа

Реакція Байдена

Президент Байден у неділю повернувся зі свого маєтку у Делавері до Білого дому і звернувся до нації з овального кабінету. Це - надзвичайно рідкісний і важливий формат звернень, до яких президенти США вдаються не частіше 2-3 разів за каденцію. Байден закликав громадян знизити градус політичного протистояння і розповів, що поговорив із Трампом по телефону.

"На щастя, колишній президент Трамп серйозно не постраждав. Я розмовляв з ним минулого вечора. Я радий, що він почувається добре, і ми з Джилл молимось за нього та його родину", - сказав Джо Байден.

Джо Байден

Що відомо про стрільця

Випадкової жертвою стрільця став один із відвідувачів мітингу. 20-річний стрілець Томас Метью Крукс був ліквідований агентами на місці замаху. Відомо про нього небагато: працював на кухні у місцевому будинку для літніх людей, там його характеризують як винятково тихого, але приємного хлопця. Водночас юнак, що вчився з ним у школі, пригадує: Крукс був відлюдником і його цькували однокласники.

Він сидів за обідом сам, як вигнанець. І ви знаєте, які зараз діти. Якщо бачать когось такого, нападають на нього, бо думають, що це смішно абощо. Отак найкраще я це можу описати. Насправді, все це дуже сумно", - каже однокласник стрільця Джейсон Кохлер.

Втім усе це це жодним чином не пояснює мотивів його вчинку. У реєстрі виборців Крукс був зареєстрований як республіканець, але одного разу зробив пожертву на компанію, близьку до демократів. Слідство наразі нічого не говорить по його мотиви, повідомляється лише, що агенти намагаються отримати доступ до його телефону.

Замах на експрезидента Крус вчинив із гвинтівки, зареєстрованої на батька. У його машині та помешканні поліція виявила вибухові речовини.

Що говорять про це у США

Політично розділена Америка вибухнула полярними версіями стосовно того, що ж насправді сталося.

"Ми бачимо, як у соціальних мереж з’явилися дві протилежні теорії змови. Одна поширюється переважно людьми з лівої сторони політичного спектру, і припускає, що це інсценування, що колишній президент Трамп і його кампанія якимось чином організували цю подію, щоб заручитися співчуттям і підтримкою американців. З правого боку спектру було чимало заяв, які поширювали деякі прихильники Трампа, що Секретна служба не поспішала захищати колишнього президента, можливо, за наказом Білого дому. Дозвольте сказати абсолютно чітко: немає жодних доказів жодної з цих теорій змов", - каже репортер Associated Press Девід Клеппер.

Дональд Трамп. / Фото: Associated Press

Президент Байден наказав посилити охорону зʼїзду республіканців цього тижня. Втім роботи секретній службі додасться не лише у полях. Конгрес вже викликав її главу на допит. Буде всебічне розслідування. Адже вбивства політиків для США це особливо травматична історія. У 63 році було убито президента Джона Кеннеді, а 5 роками пізніше - його брата Боббі.

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Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення вуха внаслідок стрілянини.

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