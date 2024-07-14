Замах на Трампа: що відомо про стрілянину та особу нападника, реакція Байдена та Зеленського

Під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії сталася стрілянина.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у ніч проти 14 липня (вдень за американським часом) виступав перед своїми прихильниками у місті Батлер, штат Пенсільванія, коли раптово пролунали звуки пострілів. Трамп перервав промову і покинув майданчик. Відомо, що Дональд Трамп отримав поранення, одна людина загинула, ще двоє людей зазнали важких поранень та перебувають у критичному стані.

ТСН.ua. зібрав все, що наразі відомо про злочин, про стан Трампа та реакцію президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Замах на Трампа! Є загиблі та постраждалі!

Спроба вбивства Дональда Трампа

Замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа стався у місті Батлер, штат Пенсільванія, коли він саме виступав перед своїми виборцями. Трамп після стрілянини різко пригнувся. На відео, яке поширили у Мережі видно, що політик схопився за закривавлене вухо після інциденту.

Після стрілянини Дональда Трампа евакуювали. Згодом він заявив, що з ним все гаразд. Його обстежили у медичному закладі.

Дональд Трамп на мітингу після того, як у нього стріляли / Фото: Associated Press

Поліція почала звільняти ярмаркову площу незабаром після того, як Трамп залишив сцену на тому місці, яке місцеві офіцери назвали місцем злочину.

З даними ЗМІ, внаслідок стрілянини у місті Батлер загинула одна людина. Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден проінформований про те, що сталося на мітингу Трампа в Пенсільванії.

Трамп прокоментував замах

Дональд Трамп у публікації Truth Social заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха внаслідок стрілянини під час мітингу у Пенсильванії.

Дональда Трампа поранили під час стрілянини у штаті Пенсильванія / Фото: із соцмереж

"Мене поранили кулею, яка пробила верхню частину правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, почувши свист, постріли й одразу відчувши, як куля роздирає шкіру", - розповів він.

Реакція Байдена

Президент США Джо Байден був проінформований про стрілянину на мітингу колишнього очільника країни Дональда Трампа в Пенсильванії.

"Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації", - йдеться у повідомленні.

"Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це", - додав Байден.

У Білому домі повідомили, що у неділю вранці Байден скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.

Хто стріляв у Трампа

Окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що двоє осіб загинули під час стрілянини на мітингу, включно з тим, хто стріляв.

Водночас джерела CCN додають, що стрілець на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії був "нейтралізований". Про це стверджується за даними кількох джерел у правоохоронних органах.

Стрілянина на мітингу Трампа розслідується як замах на вбивство колишнього президента, пише AP.

Поліція Нью-Йорка посилює безпеку в районі вежі Trump Tower та інших районах після стрілянини на мітингу Трампа. Про це повідомила мерія міста.

Як повідомляють The New-York Post та CNN, чоловік, який намагався вбити колишнього президента США Дональда Трампа, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Джерела The New-York Post повідомили, що чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени.

ЗМІ також повідомляють, що на місці замаху знайдено гвинтівку AR.

Секретна служба США, яка відповідає за безпеку колишніх і чинних президентів, заявила, що ймовірний стрілець зробив кілька пострілів у бік сцени, перебуваючи на висоті. Він був нейтралізований співробітниками служби, і помер. Також загинув один глядач, і ще двоє людей зазнали важких поранень та перебувають у критичному стані.

Зеленський відреагував на стрілянину

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи замах на колишнього президента США Дональда Трампа, заявив, що "такому насильству немає виправдань".

Про це глава держави написав на сторінці X.

"З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати", - відреагував Зеленський.

Український президент побажав Трампу швидкого одужання після пережитого, а "Америці вийти з цього сильнішою".

У Путіна заявили про "розпалювання ненависті" до політичних опонентів.

Представниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на замах на експрезидента Дональда Трампа і заявила, що в США стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів.

"Рівно 2 місяці тому звернула увагу на те, що в США буквально стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів, а також навела приклади американської традиції замахів та вбивств президентів та кандидатів у президенти", - зазначила вона.

Нагадаємо, Трамп звернувся до Байдена зі скандальною пропозицією.

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