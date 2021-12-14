Замах на вбивство депутата через борг: у Дніпрі без права на заставу арештували чоловіка з дистанційним АК-47

Замах на вбивство депутата через борг: у Дніпрі без права на заставу арештували чоловіка з дистанційним АК-47

У день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів в дію складний механізм.

Підозрюваного, що дистанційно влаштував стрілянину та пожежі в середмісті Дніпра - затримала поліція, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 13 грудня.

Ще 8 грудня перехожі на центральному проспекті почули постріли, після чого загорілася порожня припаркована автівка.

За даними Офісу генпрокурора, це була спроба замаху на депутата обласної ради. Підготовку до навмисного вбивства інкримінують сорокап’ятирічному чоловіку. У поліції кажуть: він заздалегідь встановив автомат Калашникова у багажнику авто на спеціальній підставці. Ціль коригувалася лазерною указкою, постріли запускалися дистанційно, а після них спрацював пристрій самознищення.

Кулі влучили у стіну та двері будівлі, де розташовані офіси та житлові квартири. Минулося без потерпілих. Під час обшуків у підозрюваного знайшли зброю та саморобні пристрої з дротами. Суд на час слідства заарештував чоловіка без права на заставу.

Зауважимо, що в день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів в дію складний механізм. Напад готувався на потерпілого, у якого із затриманим виникли боргові зобов’язання.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який порізав ножем чотирьох людей.

У Дніпрі затримали підозрюваного, який дистанційно влаштував стрілянину і пожежі в центрі міста

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