Заманили на фотосесію: батько студентки розповів, як його доньку викрали у Львові та вимагали 2 млн євро

Заманили на фотосесію: батько студентки розповів, як його доньку викрали у Львові та вимагали 2 млн євро

Серед викрадачів була 17-річна школярка.

Викрали дівчину і вимагали два мільйони євро. На Львівщині у СІЗО відправили трьох юнаків, яких підозрюють в ув'язненні доньки бізнесмена. Їхня 17-річна спільниця під домашнім арештом. Батько потерпілої студентки каже, що того дня ніби став героєм кримінального трилера.

Про це 18 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

"У тебе є час до 2 години ночі, щоб переказати гроші за викуп Анжели - 2 мільйони євро. Якщо грошей на рахунку не буде, то не побачиш свою дочку живою, твій час пішов": таке повідомлення батько 19-річної студентки отримав о 14.37. Тоді Анжела вже півгодини була у викрадачів.

"Я зрозумів, що це люди неадекватні, навіть не вміють писати…Все було написано з помилками. Друга погроза прийшла дружині на телефон пів на 7, вже з відео. Те саме казали, якщо не заплатим гроші, то її не побачим", - каже батько постраждалої Юрій Лящук.

Їхня Анжела підробляла фотографуючи. Дівчина не хоче показувати свого обличчя . Каже фотосесію у неї замовила клієнтка, яку вона вже знімала тиждень тому.

"Вона мене зустріла, провела до квартири, закрила двері і все почалося. Троє невідомих хлопців були в балаклавах, забрали в мене телефон і сказали чекати", - каже дівчина.

Викрадачі протримали бранку 8 годин у квартирі, яку орендували подобово неподалік середмістя. Погрожували пістолетом. Його та інші речові докази правоохоронці вилучили у помешканні вже після того як звільнили дівчину.

"Оперативникам вдалося встановити місце знаходження незаконно отриманої особи та місце знаходження злочинців. Злочинці не встигли чинити опір, тому що затримання було дуже миттєве і швидкісне", - каже т.в.о начальника Львівського районного управління поліції Богдан Собко.

Бранку живу та не ушкоджену передали батькові.

Новини України: бізнесмен, чию доньку викрали і вимагали за неї гроші, розповів про події

"Коли її вже звільнили мені скинули фотографію, що вона вже на вулиці стоїть, тоді я приїхав туди. Я її обняв", - каже батько постраждалої Юрій Лящук.

У поліції кажуть свій злочин підозрювані планували ретельно. Оскільки майже усі вони з неблагонадійних сімей хотіли за викуп пожити на "широку ногу", вже планували купівлю квартир і авто. Серед затриманих - двоє неповнолітніх, зокрема 17-річна школярка, яка заманила постраждалу у квартиру. Іншим викрадачам - 17, 19 і 25 років . Усім вже обрали запобіжний захід.

"Вчинений злочин, скоєний даними особами, відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки позбавлення волі передбачає санкція статті від 3 до 7 років. Тому клопотали тримання під вартою без права визначення застави

Суд вирішив, що троє парубків будуть під вартою без права на заставу. А їхня 17-річна спільниця - під цілодобовим домашнім арештом", - каже прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури Назарій Яворський.

Жертва викрадення оговтується від пережитого. Відвідує психолога. Ще вирішує, чи зовсім відмовиться від підробітку фотографуванням або ж проводитиме зйомки лише у публічних місцях.

Нагадаємо, у Львові троє чоловіків викрали 19-річну дівчину та вимагали від її батька 2 млн євро. Чоловік звернувся до поліції.

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