Заманив через TikTok: на Сумщині педофіл місяць ґвалтував 13-річну школярку

На Сумщині засудили чоловіка через педофілію / © pixabay.com

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У Сумській області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який займався інтимом із 13-річною школяркою. Обвинувачений через соціальні мережі виманив дівчинку з Житомирської області, місяць утримував у своєму помешканні та створював дитячу порнографію.

Про це йдеться у вироку Охтирського міськрайонного суду Сумської області

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Як чоловік заманив дитину до себе додому

Як встановив суд, зловмисник познайомився з 13-річною школяркою восени 2025 року в соціальній мережі TikTok. Знаючи про малолітній вік дівчини, чоловік переконував її приїхати до нього в Охтирку. Він повністю організував та оплатив поїздку: перерахував кошти на квиток до Києва та забронював місце у міжміському мікроавтобусі до Сумської області.

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Прибувши до Охтирки 6 жовтня 2025 року, дитина опинилася вдома у зловмисника. Чоловік скористався малолітнім віком дівчини, відсутністю інтимного життєвого досвіду та її беззахисністю. Понад місяць (зперервою на кілька днів) дівчина перебувала у його будинку, де чоловік вчиняв щодо неї щоденні насильницькі дії сексуального характеру.

Окрім цього, зловмисник фотографував оголену дитину на свій мобільний телефон, виготовляючи та зберігаючи дитячу порнографію.

Розшук дитини та спроби уникнути відповідальності

Правоохоронці розпочали розшук дитини після того, як працівники соціальних служб та поліція Житомирської області виявили відсутність школярки за місцем проживання.

Під час судового засідання чоловік свою вину не визнав, стверджуючи, що дівчина приїхала самій і нібито казала, що їй 18 років. Однак ці доводи були повністю спростовані зібраними доказами:

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Даними експертиз та операторів зв'язку: щоденні телефонні дзвінки, геолокація мобільних терміналів та лінгвістична експертиза листування підтвердили систематичні статеві контакти.

Світлинами з телефону: у пам'яті смартфона обвинуваченого виявили фото- та відеофайли з оголеною дитиною.

Матеріалами НСРД: зафіксовано аудіозаписи розмов, де зловмисник та його мати намагалися тиснути на дитину з метою зміни нею свідчень.

Показання малолітньої потерпілої було досліджено за спеціальною процедурою (у порядку ст. 225 КПК України) за участю психолога, що дозволило уникнути повторного виклику та психологічного травмування дитини в суді.

Також відомо, що тата та матір дівчинки уже позбавили батьківських прав.

Працівниця соцслужби повідомила, що разом із поліцією забирала дитину в дорослого чоловіка, проте дівчинка відмовлялась та заявляла про кохання. Саме тоді жінка запідозрила, що дорослий вчиняє сексуальне насильство. Після того, як батьків позбавли прав на дитину, то дівчину та її сестру відправили до центру реабілітації дітей.

Рішення суду

Колегія суддів Охтирського міськрайонного суду визнала чоловіка винним за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за:

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ч. 3 ст. 156-1 (пропозиція зустрічі малолітній особі з метою вчинення дій сексуального характеру);

ч. 4 та ч. 6 ст. 152 (ґвалтування малолітньої особи, вчинене повторно);

ч. 1 та ч. 3 ст. 301-1 (виготовлення та зберігання дитячої порнографії).

На підставі ч. 1 та ч. 3 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів судом остаточно призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов'язаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей, строком на 3 роки.

Дані про засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Телефон Samsung, який слугував знаряддям виготовлення дитячої порнографії, конфісковано у власність держави. Зі засудженого також стягнуто понад 50 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

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