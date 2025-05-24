Замаскований наступ армії РФ одразу на 6 областей: Жданов пояснив термінові заяви Путіна

Путін заявив про створення «буферної зони», що дорівнює новому наступу армії РФ / © ТСН

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Протягом останньої доби в Росії на вищому рівні декілька разів висловились щодо створення так званої буферної зони вздовж кордону. За словами очільника Кремля Володимира Путіна, йдеться про ті російські області, які межують з Сумською, Чернігівською, Харківською. Крім того, пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на посадовців повідомляють, що до буферної зони можуть увійти Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Український військовий експерт Олег Жданов в коментарі для ТСН.ua звертає увагу на те, що і Путін, і російські посадовці висловились про створення так званої санітарної зони мінімум вже втретє протягом останніх трьох років. При цьому прослідковується те, що заяви про створення такої зони — не що інше, як заяви про чергову спробу наступу армії РФ. Тільки іншими словами.

Сумщина під загрозою

«Щодо Сумської області. Справа в тому, що наступ йде. В Сумській області тривають доволі серйозні та активні бойові дії з обох сторін. Там і ми намагаємося атакувати, і армія РФ», — аналізує ситуацію Олег Жданов.

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Та пояснює: «Нарощування зусиль найближчими тижнями (з боку ворога — Ред.) в Сумській області маловірогідне. Щоб провести наступальну операцію, треба перекинути туди як мінімум тисяч 50-70 особового складу».

На його думку, перекинути приховано таку кількість неможливо.

«Є накопичення особового складу в Белгородській області, але це, можливо, особовий склад, задача якого — поповнювати втрати. Зайти в Сумську область на 15-20 км ворог не має можливостей. Якби була можливість, то армія РФ була б вже під Сумами», — каже Жданов.

Чернігівська область: можлива ескалація

Про ситуацію на Чернігівщині, яка межує з Росією, експерт каже наступне: «В Чернігівській області ми тримаємо певну кількість військ. Але, я думаю, що там скоріш за все буде ескалація. Вона буде проявлятись у вигляді роботи ДРГ».

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За словами Жданова, справа в тому, що в Курській та Брянській областях діє Центр підготовки спецназу.

«Думаю, що для створення ілюзії активізації бойових дій, можуть задіяти ДРГ», — прогнозує дії ворога аналітик.

Харківська область: атак може побільшати

На Харківщині, де не вщухають бої від початку повномасштабного вторгнення, атак, на думку Жданова, побільшає: «Армія РФ може збільшити кількість атак. Але не суттєво. У Росії зараз немає ударного угруповання для того, щоб рушити у бік Харкова. На плацдармі Липці (до кордону з Росією менше 10 км) — позиційні бої, перестрілки, ДРГ. Більшої бойової активності Росія не проявляє».

За словами Жданова, станом на сьогодні не спостерігається достатнього ударного угруповання загарбників, яке б могло прорвати українську оборону на Вовчанському напрямку.

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Південні регіони: загроза з річки

Щодо низки південних регіонів Олег Жданов каже, що на окремих напрямках ситуація може стати ще більш напруженою.

«Я б сказав про Херсонську область. Думаю, армія РФ буде намагатися форсувати Дніпро, щоб закріпитися піхотними групами на правому березі річки. Загалом вважаю, що на 2026 рік окупанти мають плани по захопленню Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Якщо дотягнуть до 2026 року. Не раніше. Тобто можлива ескалація на Дніпрі за допомогою ДРГ та ескалація у вигляді повітряних ударів по інфраструктурі, по цивільному населенню», — припускає аналітик.

Дніпропетровська область готується

З оглядом на ту ситуацію, про яку йдеться останнім часом стосовно Дніпропетровщини, Жданов каже, що не варто тішитись ілюзіями.

«Те, що армія РФ йде до Дніпропетровської області — це аксіома. Тому що вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області, а остання межує з Дніпропетровщиною. Але ми два роки будуємо лінію оборони. Наше командування передбачає, що там будуть бої, на адмінкордонах. Вони (фортифікаційні споруди — Ред.) побудовані для того, щоб зупинити противника», — зазначає він.

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Не варто забувати про залякування

Аналізуючи ситуація по всіх напрямках, Жданов каже, що заяви російського керівництва про наступ в той час, коли він відбувається на окремих напрямках, варто розцінювати зокрема і як суто політичні.

«Противника та його союзників хочуть лякати, РФ дістала «стару платівку». Тому і є заяви про те, що «ми завтра йдемо в наступ», «завтра збираємо величезну армію». Дивиться, є Брянська область. За даними нашої розвідки, там перебувають 10-11 тис. військових РФ. Це фактично дивізія для прикриття державного кордону», — пояснює експерт.

Що з фортифікаційними спорудами

Останнім часом багато українців висловлюють думки про те, що за три роки війни Україна не збудувала або збудувала на неналежному рівні лінії оборони, тому армія РФ і просувається. Олег Жданов про фортифікацію каже так: «Зі слів військових, з якими я спілкуюсь, скажу, що ми не сидимо на місці. Риємо і окопи, і рви, ставимо «зуби дракона». Став популярним колючий дріт, тому що здатний сповільнити ворога, якщо той намагається пересуватись на мотоциклах. Колючий дріт розтягують за допомогою роботів».

Та продовжує: «Щодо моря. Доволі велика акваторія моря замінована, є мінні поля, тому по морю просто так не «погасаєш».

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Варто зауважити, що в інформпросторі, наприклад, минулоріч, з’являлись повідомлення від окремих військових, які зазначали, що на деяких напрямках оборонні споруди були відсутні.

Куди посуне армія РФ найближчим часом на Донбасі

За словами Жданова, ситуація буде зберігатися приблизному на нинішньому рівні десь до початку червня.

«У червні можлива активізація на декількох напрямках. Скоріш за все це буде Донецька область. Протягом літа армія РФ буде намагатися захопити Слов’янсько-Краматорську агломерацію, щоб вийти на кордон Дніпропетровської області».

Раніше повідомлялось про те, якою може бути війна в Україні після розмови Трампа з Путіним.

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