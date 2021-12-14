Заметені траси, повалені дерева та автомобілі у "пастках": Рівненщина потерпає від сильних снігопадів

Заметені траси, повалені дерева та автомобілі у "пастках": Рівненщина потерпає від сильних снігопадів

Внаслідок негоди в області грузли "швидкі", автобуси та вантажІвки, а також повалені десятки дерев.

Захід України, зокрема Рівненська область, оговтується від рясного снігопаду. Там дорожники вже добу працюють у посиленому режимі. Крім того, в області оголошено штормове попередження через сильну ожеледицю і туман.

Детальніше про це – у сюжеті ТСН. 19:30.

Одна за одною у Рівному витягають фури, які не в змозі подолати підйоми, вкриті снігом. Водночас в області із снігової пастки витягали "швидку" із тяжкохворим пацієнтом. Дерева гнуло та ламало на дороги та машини. І це всього за кілька годин. Дехто підмогу так і не викликав. Фельдшер, який з бригадою не зміг дістатися пацієнта, взявши взяв сумку з ліками, пішки здолав півтора кілометара.

За словами речниці ДСНС Рівненщини Олесі Осипчук, зі снігових заметів рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки витягнули, окрім карети швидкої допомоги, що перевозила важкохворого чоловіка, шкільний автобус та 13 вантажних автомобілів.

Новини Рівненської області: через снігопад повалило десятки дерев

Трасу Київ-Чоп напередодні позамітало - дорожники розчищають дорогу від снігу. "Важко, бо машин дуже багато, потік великий йде, сніг ліпить, нічого не видно, але стараємось справляться", - говорить дорожник.

Нині вони працюють цілодобово і в посиленому режимі. Зокрема, кажуть, чимало солі використали за цю добу. На дороги Рівненщини було використано 468 тонн чистої солі та 1865 тонн протиожеледних матеріалів. Хоча нині негода стихла, дорожники не розслабляються, адже, за прогнозами синоптиків, невдовзі вдарить мороз. Тому водіїв закликають без нагальної потреби на дороги не виїжджати.

Як повідомляли раніше, у Рівненській області понад дві сотні населених пунктів були знеструмлені через негоду.

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