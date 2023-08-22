Заміна Путіна на Мішустіна: радник легіону "Свобода Росії" про те, чому це невигідно Україні

Олексій Барановський наголосив, що головне завдання Легіону – йти до Москви, щоб добити путінський режим у нього в лігві.

Режим Путіна та самого диктатора можна усунути від влади лише силовим, збройним шляхом. Це можна зробити за допомогою походу легіону "Свобода Росії" на Москву.

Таку думку висловив радник із комунікації російської опозиції та легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми (російська опозиція. – Ред.) боїмося дуже сильно, що Захід погодиться на якийсь статус-кво. Грубо кажучи: Путін йде, а замість нього приходить Мішустін. Так, Мішустін припинить війну, виведе війська. Але це означає, що путінський режим збережеться", – каже Барановський.

За його словами, такий варіант є повторенням сценарію з чеченськими війнами, коли після Першої чеченської війни російська армія отримала по зубах. Але за кілька років переозброїлася, нагромадила сил і знову напала.

"Якщо не добити путінський режим, якщо погодитися на заміну Путіна на Мішустіна, або на кого б там не було ще, то за кілька років російська імперія знову зможе напасти на Україну. Тому ми виходимо з того, що обов'язково потрібно добивати путінський режим у нього у лігві.

Це позиція України, Польщі, країн Балтії, а далі від російських кордонів – Париж, Берлін, Вашингтон, там уже у них не все так однозначно. У будь-якому разі наше завдання – йти до Москви", – підсумував Олексій Барановський.

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