Заміна улюбленцю українців Борису Джонсону: на що сподіватись Україні від нової прем’єрки Великої Британії

У Великій Британії від сьогодні уряд країни втретє в історії очолила жінка. Раніше Ліз Трасс обіймала посаду голови міністерства закордонних справ і встигла зарекомендувати себе «яструбом» у стосунках з Росією.

В юності Ліз Трасс була лейбористкою, а стала запеклою консерваторкою. Спершу підписувала міжпартійну заяву проти Брекзіту, а одразу після референдуму взялася його захищати. Вона приїхала до Москви в хутряній шапці в стилі Маргарет Тетчер - першої жінки, що стала головою британського уряду і лишилася в пам’яті як “залізна леді”, йдеться в ТСН.

Вона обіймає посаду прем’єрки в розпалі війни й найжорсткішої в сучасності економічної кризи. «Хтось скаже, що постачанням важкої зброї ми провокуємо гірше, але, як на мене, бездіяльність стала б куди більшою провокацією. Зараз час для хоробрості, а не для обережності», - заявляла Трасс.

Під час останнього візиту до Москви на початку лютого, 47-річна Ліз Трасс – на той момент голова британської дипломатії - серед іншого заявила, що Британія не визнає російського суверенітету над Воронезькою та Ростовською областями – ймовірніше за все переплутавши їх з Донецькою та Луганською. Російського міністра закордонних справ Лаврова це настільки роздратувало, що з пресконференції він пішов, не чекаючи колегу. МЗС Британії потім лаконічно перепросило.

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«Ми маємо бути готові довго підтримувати Україну, бо ми маємо захищати свободу і демократію», - зазначила Трасс.

Британія, як і Сполучені Штати, досі була одним з ключових союзників України. Ім’я Бориса Джонсона, який за час повномасштабноі війни уже тричі відвідував Київ, стало для українців майже рідним.

Тепер уже Ліз Трасс доведеться доводити британцям, що логіка відмови від дешевих російських енергоносіїв - єдина можлива за цих умов. А це означає - вирішувати одну з найскладніших криз в новітній історії острівної держави. «Зараз час абсолютного шторму. В Британії ростуть ціни на їжу, на всі базові товари, на комунальні послуги. Цього не витримує медична система, яку підкосив «ковід», та й усі інші державні служби. Банк Англії, незалежний від політики, підніме відсоткову ставку наступного року, відтак на нас чекає економічне падіння. Наступному прем’єру дістається дуже, дуже важкий спадок», - каже політолог Тім Бейл.

Британська преса повідомляє, поліція вже готується до зростання кількості крадіжок і вуличних протестів. Власники невеликих бізнесів у розпачі - ціни на струм виросли в десять разів. Адже струм прив’язаний вартістю до газу. Під час передвиборчої кампанії Ліз Трасс заявляла, що регулювати ринок не збирається, боротиметься з кризою - інакше. «Мій основний пріоритет - зниження податків», - заявила вона.

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Опоненти закидають: багатим британцям це допоможе значно більше, ніж бідним. Вони називають Ліз Трасс ще гіршою опортуністкою і популісткою, ніж її попередник. Прихильники стверджують, що вона чітко знає, чого хоче, і має бачення - того, як вирішувати нагальні проблеми.

Завтра Ліз Трасс поїде до її величності. За традицією, це мало б відбуватися в Букінгемському палаці, але через стан здоров’я королева прийме прем’єрку в шотландському палаці Балморал, там же попрощається з Борисом Джонсоном, найскандальнішим головою британського уряду в новітній історії.

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