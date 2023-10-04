Заміновував Чангар і підступи до Києва: історія полковника Олександра Махачека, який віддав життя за Україну

Полковник Олександр Махачек - Герой України з приміткою "посмертно". Він у 2014 році заміновував Чонгар, а 2022 - підступи до Києва. Військовий був тричі був поранений, мав групу інвалідності. Але одразу пішов захищати України та пообіцяв повернутись після перемоги.

Історію того, хто віддав своє життя українській армії й поліг за Україну - у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

Полковник ніколи не сидів у своєму кабінеті, а був на фронті

Полковник Олександр Махачек був народжений, щоб стати військовим. Він ніколи не сидів у своєму кабінеті, а був разом із хлопцями на передовій. Його дружина Олена каже, що дуже сумує за своїм чоловіком. Кадровий військовий - Олександр рідко бував удома. А відколи почалася війна - не міг усидіти навіть у частині.

"Телефонує, кажу: ти в лікарні. Ні. Кажу: ти в лікарні, сто відсотків", - згадує Олена.

На Донеччині у серпні 2014 року військовий отримав перше поранення. Там Олександр Махачек координував дії підрозділів. Але не лише давав бойові завдання, а й разом з підлеглими їх виконував.

Полковник Махачек був людяним, кажуть його підлеглі

Так було й того разу - пригадує Михайло Новосад. Вони разом вирушили на огляд переправи, але дорогою потрапили в танкову засідку. Один зі снарядів влучив в авто. Водій загинув. А їх доправили до різних шпиталів.

"У нас не було дуже близьке знайомство. Були чисто робочі відносини. Але проте минають три дні - Олександр Ярославич дзвонить мені і питає - як твоє здоров’я, як ти себе почуваєш. Відчулась така людяність, турбота", - каже офіцер Інженерних військ Михайло Новосад.

Михайло Новосад

Був у ЗСУ навіть після отримання групи інвалідності

Людське та професійне ніколи не переважало одне над іншим. Підлеглі кажуть - бути поруч зі своїми він не переставав навіть після того, як травмував хребет і отримав групу інвалідності.

"Він не встигав повністю адаптуватись. Мені телефонують із центру АТО, у нас тут в Житомирі є - нам потрібен Махачек Олександр Ярославович. Кажу: я дружина. А він де? Кажу, в АТО", - згадує Олена Махачек.

Олена Махачек - дружина Героя України

Він міг звільнитися. Але від початку повномасштабного вторгнення росіян із першого дня очолив групу, яка зайнялася замінуванням критичних об'єктів і знищенням мостів та дамб на Київщині. Ігор Козик тоді працював паралельно з полковником Махачеком.

"Я впевнений, що це допомогло їх стримати. Я впевнений, що це допомогло нашим військам відпрацювати вчасно по ворогу. Що це допомогло нанести їм певні втрати для нашої перемоги і їхнього відбиття тоді", - каже офіцер Інженерних військ Ігор Козик.

А щойно Київщину від росіян звільнили Олександр Махачек із 48 бригадою зайнявся замінуванням на Донбасі. Зокрема, щоб прикрити підходи Сил оборони України до дороги Бахмут-Лисичанськ. Це була важлива артерія - для евакуації мирних і для постачання військовим. Коли все зробили - об'єкти там залишалося лише утримувати.

У день загибелі дружина почувалась дуже тривожно

Олені казав не чекати вдома раніше Перемоги. Жінка пригадує, як тоді кілька днів їй було дуже тривожно. А він дзвонив щодня і її заспокоював. Того ранку він лиш встиг попередити про сильний обстріл. А потім зв'язку з ним уже не було. Згодом жінка дізналась про загибель чоловіка.

Полковник Махачек загинув під Бахмутом 30 травня 2022 року. Під час обстрілу переконався, що всі його хлопці в укритті, і тільки потім сам забіг в бліндаж, але не встиг. У Олександра було два годинники. Обидва були подарунками дружини і один з них залишався вдома. Тепер його носить Олена і не знімає.

Був народжений, щоб стати військовим: історія Героя, який віддав своє життя армії й поліг за Україну

Годинник, ніж і головний убір - те, що при ньому було того дня. Тепер поруч із ними тут, у їхній спальні, лежать і всі його нагороди. Два ордени Богдана Хмельницького і Герой України з приміткою "посмертно". За майже 30 років служби Олександр Махачек пройшов шлях від молодшого лейтенанта до полковника.



Жила родина полковника скромно. Навіть на будинок, в якому подружжя Махачеків так і не встигли пожити разом, вони складали гроші багато років. Мріяли про спокійну пенсію. І як будуть радіти життю. У полковника Олександра Махачека залишилося двоє доньок й онука і саме вони, каже Олена, це ті, заради кого вона тримається.

Нагадаємо, нна Донеччині загинув 31-річний доброволець.

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