Замінували навіть поля пшениці: які міни найчастіше використовують окупанти і що кажуть сапери

На Запоріжжі з початку повномасштабного вторгнення сапери знешкодили майже чотири тисячі вибухонебезпечних предметів. Але попереду ще сотні необстежених гектарів. Особливо у деокупованих Херсонській та Харківській областях, куди теж виїздять надзвичайники. Цей досвід розмінувань, кажуть, знадобиться під час звільнення Запорізького регіону.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Землі Херсонщини та Харківщини щільно нашпиговані ворожою вибухівкою. Поволі, сантиметр за сантиметром, піротехніки перевіряють поля, лісосмуги, узбіччя доріг. Володимир нещодавно повернувся з ротації - звільняв від ворожих снарядів село на Харківщині, яке невдовзі планують відновлювати.

"В основному в тому селі ми находили системи залпового вогню "Град", ПТМ-1, касетні боєприпаси з "Градів", "Ураганів" і снаряди різного калібру", - каже керівник групи механізованого розмінування ДСНС України у Запорізькій області Володимир Федорук.

Володимир Федорук вже 28 років на службі, до повномасштабного вторгнення працював у Мелітополі. Був свідком того, як росіяни знищують його частину, ледь врятувався сам.

Володимир Федорук

"Розбили все, скинули авіабомбу, термобаричні, потім взяли нас в полон на пів дня, забрали документи, забрали телефони, після того сказали виходьте з частини", - згадує рятувальник.

Чоловіку вдалось виїхати до Запоріжжя – тут продовжив службу в ДСНС. Із приходом зими працювати стало складніше, каже піротехнік.

Олександр Дудаль щойно повернувся з Херсонщини - каже, найбільше вразила навіть не кількість вибухівки, а вщент поруйновані села.

Окупанти навмисне замінували навіть поля, засіяні пшеницею. Найнебезпечніша для сапера – протипіхотна міна.

Досвід роботи на деокупованих територіях сусідніх регіонів – безцінний, кажуть сапери. Вони відточують навички, які стануть у нагоді після звільнення усього Запоріжжя.

Розмінування

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 за 28 січня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, для збільшення потенціалу України з питань розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів звільнених територій створено 10 батальйонів і три роти.

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