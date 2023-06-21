Замінування Запорізької АЕС та підрив ГЕС: що відомо про російський ядерний та екотерор, його наслідки

В МАГАТЕ попередили про загрозу розплавлення ядерного палива на ЗАЕС. Експерти прогнозують: у такому разі ядерне забруднення та проблеми зі здоров'ям людей.

Російські окупанти замінували Запорізьку АЕС по периметру і не виключено, що влаштують там теракт. Ситуацію на станції роблять ще небезпечнішими наслідки для неї після підриву ворогом Каховської ГЕС, що вже й так спричинило величезну екологічну катастрофу.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ядерний та екологічний терор Росії в Україні.

Що відомо про замінування Запорізької АЕС

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Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС – найбільшу таку станціє в Європі – ще навесні 2022 року і від того часу контролюють її. Загарбники завезли на станцію своїх працівників та періодично влаштовують там провокації з обстрілами, звинувачуючи в цьому ЗСУ.

У серпні 2022 року представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що росіяни завозять на територію енергоблоків АЕС зброю, техніку і вибухівку: "Є підтверджена інформація про замінування енергоблоків".

Один з інженерів захопленої ЗАЕС тоді заявляв, що окупанти можуть підірвати машинний зал на енергоблоці, що працює. В такому разі повториться катастрофа, як на японській АЕС у Фукусімі.

Окупована росіянами Запорізька АЕС / Фото: Getty Images

Попередження від Буданова про небезпеку на ЗАЕС

На початку червня 2023 року директор "Енергоатому" Петро Котін інформував, що загарбники замінували Запорізьку АЕС по всьому периметру. Безпосередньо на майданчику станції перебувають до 3,5 тис. росіян. У залах енергоблоків розміщені ворожа військова техніка, ракетні комплекси, важке озброєння.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив 20 червня, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме – ставок-охолоджувач станції. Якщо ворог влаштує підрив і виведе систему охолодження з ладу, на станції можуть виникнути суттєві проблеми, адже раніше через підрив Каховської ГЕС був зруйнований нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

Ще перед заявою Буданова президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб змусити світ "тиснути на Київ" для припинення війни на умовах російського диктатора Володимира Путіна і для дестабілізації ситуації в державі.

Якими будуть наслідки теракту на ЗАЕС

Якщо загарбники влаштують теракт на Запорізькій АЕС, аварія може бути схожою на аварію на японській АЕС у Фукусімі (де сталося розплавлення стрижнів реакторів) або на АЕС Три-Майл-Айленд у США. Про це попередила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

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Екологиня пояснила, що у шести реакторах АЕС та сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігаються до 18 тис. паливних збірок – набагато більше, ніж було на Чорнобильській станції. Якщо ворог проб’є оболонку в усіх енергоблоках АЕС, зачепивши реактор, наслідки будуть найгіршими.

Можливі наслідки теракту на ЗАЕС:

Зона відчуження становитиме близько 30 тис. кв. км.

Площа потенційно забрудненої території – 2 млн кв. км.

Територія Запорізької області може стати непридатною для життя на сотні років.

Постраждати через зараження радіацією можуть до мільйона людей.

Загинути через зараження радіацією можуть десятки тисяч людей.

Дніпро, Чорне та Азовське моря стануть забрудненими.

Можуть постраждати жителі сусідніх держав.

"Наслідки залежатимуть від швидкості та напрямку вітру. Постраждати можуть як країни Східної Європи, так і прикордонні області РФ – Бєлгородська, Ростовська, Курська, а також окупований Росією Крим, – наголосила Тимочко.

Мапа з можливими наслідками аварії на Запорізькій АЕС / Інфографіка: "Факти"

У Держагенції з управління зоною відчуження ще в серпні 2022 попереджали, що в разі теракту на ЗАЕС, у зоні відчуження завдовжки у 30 тис. кв. км неможливо буде ані жити, ані вести господарство наступні 100 тис. років. Доведеться переселити 2 млн осіб. Україну вкриє викид радіоактивного цезію в небезпечній для усього живого, ґрунтів та водойм кількості. Радіоактивні речовини залежно від погоди полетять або на Європу, або на Білорусь та Росію.

Зауважимо, на початку вересня 2022 року вчені Укрідрометцентру змоделювали умовний вибух на Запорізькій АЕС. Простеживши, куди на той момент дув вітер, вчені дали невтішний прогноз. Так, на той момент спершу радіація торкнулася б півдня України, а саме Херсонщини та Запоріжжя. Потім вона б охопила всю територію Криму, а далі через Чорне море рухалася б південно-західною територією планети. Радіація зачепила б одразу щонайменше п’ять країн: Туреччину, Грецію, Болгарію, Молдову та Румунію.

У випадку аварії на ЗАЕС які країни можуть постраждати

Що буде, якщо ворог підірве саме охолоджувач ЗАЕС

Якщо загарбники шляхом підриву виведуть із ладу охолоджувач станції, це може призвести до так званого теплового вибуху. Про це у ефірі ТСН розповів професор кафедри екології Києво-Могилянської академії Євген Хлобистов.

"Тобто виходить з ладу вся система охолодження електростанції, буде тепловий вибух і за цим буде слідувати таке локальне забруднення. Воно не буде мати, скоріш за все, такого характеру, як вибух реактора, але воно теж буде відчутне. Ми можемо отримати незначне, але забруднення в тому числі ядерного характеру. На щастя, воно скоріш за все не буде мати характеру ядерного вибуху. Але готуватися до того, що це може призвести до певних екологічних проблем, проблем зі здоров’ям людей, які там працюють безпосередньо, людей, які проживають у місті Енергодар, – так, це може статися", – пояснив професор.

Він зауважив, що аналогу такої ситуації не було, адже ніхто в історії ядерної енергетики не пошкоджував навмисно систему охолодження.

Підрив Каховської ГЕС: наслідки для ЗАЕС та екології

Підрив окупантами 6 червня Каховської ГЕС спричинив найбільшу від часів Чорнобильської трагедії техногенну катастрофу на європейському континенті. Цей теракт завдав непоправної шкоди флорі та фауні місцевості, знищив урожай, поставив під загрозу життя людей і зруйнував їхні будинки. Під загрозою також опинилася безпечна робота ЗАЕС.

В "Укргідроенерго" назвали попередні наслідки підриву Каховської ГЕС:

десятки загиблих і зниклих безвісти,

тисячі людей втратили своє майно та евакуйовані до інших міст,

десятки знівечених населених пунктів із тисячами зруйнованих через затоплення домівок,

втрачено останню сходинку Дніпровського каскаду ГЕС, яка стримувала велику воду водосховища,

знищено саме водосховище об’ємом 18,2 куб. км, яке забезпечувало водою чотири області України, АР Крим та сприяло розвитку сільського господарства,

втрачено 1,5-2 млрд КвТ/год електроенергії на рік, які станція виробляла для енергосистеми до жовтня 2022 року,

глибоководний шлях від Чорного моря до Запоріжжя, який годував і був артерією для проходження суден з усього світу,

міст із автодорогою та залізничним сполученням, газопроводом та іншими комунікаціями, що з’єднували правий і лівий береги Херсонщини,

під загрозою загибелі та знищення опинилися тварини і рослини, які мають різний природоохоронний статус. Деякі екосистеми можуть бути втрачені назавжди.

Щодо наслідків для ЗАЕС, то після підриву Каховської ГЕС рівень води у водосховищі 11 червня впав настільки, що став неможливим водозабір для охолодження атомної станції. В "Енергоатомі" пояснили, що на АЕС була передбачена така ситуація з водозабором, тож на цей випадок там є ставок-охолоджувач.

Зараз робота ЗАЕС напряму залежить від рівня води у цьому ставку-охолоджувачі, повідомив нещодавно очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, який відвідав станцію. За його словами, для безпеки АЕС важливо, щоб вода у ставкку залишалася на такому рівні, як станом на 15 червня.

Ставок-охолоджувач на Запорізькій АЕС / Фото: Рафаель Маріано Гроссі

Зауважимо, що за даними "Укргідроенерго" на 20 червня, середній рівень води нижнього б’єфу біля греблі ДніпроГЕС становив 13,12 м БС.

У МАГАТЕ пояснювали, що внаслідок обміління ставка-охолоджувача на ЗАЕС може порушитися робота аварійних генераторів.

"Відсутність охолоджувальної води в основних системах упродовж тривалого періоду часу спричинить розплавлення палива та непрацездатність аварійних дизель-генераторів", – інформували фахівці.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на Запорізькій АЕС оглянув ставок-охолоджувач / Фото: Рафаель Маріано Гроссі

Очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на Запорізькій АЕС оглянув ставок-охолоджувач / Фото: Рафаель Маріано Гроссі

Ґроссі також закликав "не використовувати АЕС як військову базу, не атакувати станцію та не вести вогонь з неї, а також не переривати зовнішні джерела електропостачання". Присутні на станції експерти постійної місії МАГАТЕ будуть моніторити дотримання цих принципів та інформуватимуть міжнародну спільноту.

Додамо, що Росія зупинила автоматичне передавання даних з датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Цю інформацію в ручному режимі передають представники МАГАТЕ.

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