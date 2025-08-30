Харківське шосе хочуть відремонтувати за 1,4 мільярда гривень та перетворити на швидкісну магістраль

У Києві під час війни планують провести масштабний капітальний ремонт Харківського шосе, який оцінюється у 1,4 мільярда гривень. Проєкт «Київавтодору» викликає багато запитань у громадськості, зокрема через його високу вартість, намір розширити дорогу та вирубати зелені насадження.

Йдеться про вулицю довжиною 6 кілометрів, що сполучає Дніпровський та Дарницький райони. За даними Prozorro, аукціон запланований на 1 вересня 2025 року, а завершення робіт — до 31 грудня 2027 року.

ТСН.ua з’ясовував, що думають з приводу ремонту експерти та його замовники.

250 мільйонів за кілометр дороги: чи виправдана вартість?

На думку Олександра Гречка, експерта з транспорту та співзасновника ГО «Пасажири Києва», потреби у капітальному ремонті в такому вигляді немає.

«Це проєкт, передусім, про марнотратство і перетворення міської вулиці на магістраль з відбійником, де будуть швидко ганяти автомобілі, тоді як у Києві критично зростає смертність на дорогах», — зазначає ТСН.ua експерт.

Активісти підрахували, що вартість запланованого ремонту одного кілометра Харківського шосе сягає 250 мільйонів гривень.

«Як на мене, це надзвичайно дорогий проєкт. Наявні ями та тріщини на Харківському шосе можна залатати під час поточного ремонту, а капітальний ремонт відкласти до кращих часів. Якщо ж проводити ремонт зараз, то потрібно передбачити якісні зміни передусім для пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту. Зараз ремонт виключно для автомобілістів», — каже Олександр Гречко.

Замість дерев — відбійник та поле асфальту

Проєкт капітального ремонту передбачає встановлення відбійника вздовж усього шосе, що, на думку експерта, лише стимулюватиме водіїв до перевищення швидкості.

Також в планах — вирубка близько 80-100 дерев, які ростуть уздовж дороги. Хоча «Київавтодор» обіцяє висадити нові, експерт вважає, що це завдасть шкоди екології, а нові саджанці не скоро виростуть до розмірів своїх попередників.

Олександр Гречко переконаний, що потреби у розширенні Харківського шосе немає, оскільки зараз там відсутні великі затори.

«Таке розширення — це просто витрата „зайвих“ десятків мільйонів гривень на непотрібну інфраструктуру та зайве „асфальтове поле“. Розширення дороги до трьох смуг заплановано лише до шляхопроводу над залізницею (район ЖК Мега-Сіті), який не буде розширений. Відповідно, ці три смуги впиратимуться у шляхопровід із двома смугами для руху. Саме тому я вважаю це необдуманим та непотрібним рішенням», — зауважує експерт.

«Злітна смуга» замість зручних переходів

Експерт також звертає увагу на те, що проєкт «Київавтодору» ігнорує наказ Департаменту транспортної інфраструктури КМДА про дублювання підземних переходів наземними.

«Проєктом передбачена фактично „злітна смуга“ для автомобілів, а безбар’єрного, зручного наземного переходу для людей не передбачено. Мовляв, достатньо підземних переходів. От якраз такого наземного переходу не вистачає людям на Харківському шосе, а точніше ще декількох. Вони потрібні, щоб люди мали змогу без перешкод пересуватися з одного боку вулиці на інший. У проєкті „Київавтодору“ їх немає», — зазначає Гречко.

За його словами, комунальна корпорація раніше заявляла, що розширення доріг під час капітального ремонту неможливе, але зараз, схоже, «робить те, що хочеться, аби витратити зайві гроші».

Що кажуть у «Київавтодорі»?

За словами Олександра Федоренка, генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор», Харківське шосе є магістральною вулицею міського значення, що з’єднує проспект Соборності та проспект Леоніда Каденюка з проспектом Бажана. Його побудували у 1967 році, а у 1987 році була виконана реконструкція.

Чому капремонт потрібен саме зараз, під час війни?

Федоренко зазначає, що зараз Харківське шосе перебуває в незадовільному технічному стані — спостерігаються напливи, тріщини та інші дефекти, що свідчать про те, що конструкція дорожнього покриття не витримує сучасних навантажень. Також частина геометричних та технічних параметрів не відповідає вимогам нормативних документів.

«Незадовільний стан магістралі призводить до зниження середньої швидкості транспорту, постійного гальмування та розгону, що пришвидшує руйнування дороги та створює аварійні ситуації. Крім того, „рваний“ режим руху погіршує екологічну ситуацію, збільшуючи викиди шкідливих речовин», — зазначає Олександр Федоренко у відповіді на запит ТСН.ua.

На думку керівника «Київавтодору», для підтримки вуличної мережі міста в належному стані необхідно періодично виконувати ремонтні роботи, в тому числі й капітальні.

«Відтермінування проведення робіт з капітального ремонту з кожним наступним роком збільшує витрати на експлуатаційне утримання, що є вкрай нераціональним в умовах війни», — підкреслив Федоренко.

Що планують змінити на шосе?

Проєктом передбачається приведення технічних параметрів вулиці у відповідність до вимог нормативних документів.

Зокрема, кількість смуг руху на всій протяжності Харківського шосе буде доведена до шести (по три в кожному напрямку).

«Одна смуга з трьох призначена для руху громадського транспорту, дві — для інших транспортних засобів. Також планується облаштувати велосипедну інфраструктуру та оновити тротуари, враховуючи вимоги інклюзивності», — зазначає Олександр Федоренко.

Щодо вирубки зелених насаджень

Федоренко підтверджує, що деякі дерева вздовж Харківського шосе потрапляють в межі будівельних робіт і підлягають видаленню або пересадці.

«Проєкт передбачає компенсаційну висадку нових зелених насаджень замість видалених», — пояснює керівник «Київавтодору».

Чи враховано зауваження активістів?

Проєктні рішення обговорювалися в рамках робочої групи «Київська майстерня міста». За словами Федоренка, робоча група пропонувала облаштування додаткових світлофорів і наземних переходів, однак їхнє впровадження можливе лише в межах реконструкції, що передбачає повне перенесення трамвайних колій та значне збільшення кошторису.

Зараз йдеться про капітальний ремонт, мета якого покращити існуючі технічні параметри та облаштувати безпечніші умови руху. Саме в цьому форматі й було розроблено та погоджено проєкт, який отримав позитивний висновок експертизи.

«Разом з тим, заплановано додатково опрацювати можливість влаштування дублюючих наземних переходів у ході реалізації проєкту. Також зазначаємо, що при розробці проєктно-кошторисної документації фахівці КК „Київавтодор“ спільно з проєктною організацією опрацьовували питання забезпечення безбар’єрності підземних пішохідних переходів, зокрема, на переході біля зупинки „Мега-Сіті“ передбачено вертикальні підйомники», — повідомив Федоренко.

Проєктними рішеннями передбачено виконання ремонту існуючих підземних пішохідних переходів. Крім того, в підземному пішохідному переході біля Інституту хімії заплановано влаштування вертикальних підйомників для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візочками та людей старшого віку.

Вартість ремонту

Очікувана вартість робіт складає 1,4 млрд грн, але остаточна сума буде визначена за результатами тендеру.

«Через велику протяжність шосе та обмежені ресурси, роботи будуть виконуватись поступово, окремими ділянками», — підсумовує Олександр Федоренко.