Замість городів цвинтар: у Львівській області розгорівся скандал через кладовище на земельних ділянках

Замість городів цвинтар: у Львівській області розгорівся скандал через кладовище на земельних ділянках

Загалом потерпілих кілька десятків.

На Львівщині члени кооперативу заявляють, що їхні ділянки для саду-городу захопили під поховання. Зробив це нібито директор старого кладовища, коли на його території закінчилося місце для поховань. А в Львівській міськраді кажуть, що цвинтар не чинний і ховати на ньому людей не можна.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Раніше на цій землі пані Ірина вирощувала городину та плодові дерева, нині - рахує могили. Таких як вона кілька десятків. Усі отримали землю майже 30 років тому.

"Рішення сільської ради від жовтня 1992 року про виділення земельної ділянки площею 5 гектарів в постійне користування товариству Утос залізничного району Львова", - каже представниця кооперативу Наталія Ониськів.

2008 року, кажуть люди, зареєстрували кооператив і почали оформлювати документи, але через бюрократію приватизувати ділянки змогли лише цього року. Але за цей час на їхніх землях створили новий цвинтар.

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"Ми з ним підписали цю карту, він добре знав що тут є садово городнє товариство. Він мені в очі сказав: "Це мій бізнес", - каже представниця кооперативу Наталія Ониськів.

Дійшло до того, що люди зупиняли похорон і викликали поліцію. Востаннє таке відбулося у квітні і тоді директор обіцяв городи далі не чіпати.

Водночас керівник підприємства об‘єднання громадян "Пам‘ять" Ярослав Мартинів каже, що він має право на ці ділянки. Він спростовує заяви, що мовляв захопив цвинтар. За його словами, є рішення Рясне-Руської сільської ради, щоб розширити чинний цвинтар 4 гектари в сторону лісу.

Натомість у Львівській міськраді кажуть, що цвинтар вже кілька років як не діє, бо закінчилося місця для поховань

"Навколо цього цвинтаря є фактично самовільне захоплення земельних ділянок і там певна громадська організація здійснює фактично таку діяльність поховання", - заявив керівник Департаменту житлового господарства Львівської міської ради Олександр Одинець.

"Міська рада 10 років каже що це незаконно, але я 10 років хоронив. На вулиці корона вірус, смертність збільшилась рази, я був вимушений хоронити", - висловився керівник підприємства об‘єднання громадян "Пам‘ять" Ярослав Мартинів.

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І люди, і посадовці кажуть, що не одноразово зверталися до поліції, але марно.

"У нього сини в Києві, у слідчому управлінні поліції, він з ним вирішує за 2 хвилини. Він мені сказав:"Ти нічого не зробиш, я як ховав так і буду ховати", - заявляє представниця кооперативу Наталія Ониськів.

Натомість у поліції ж кажуть, відкрили кримінальне провадження, щойно отримали звернення власників ділянок

"26 серпня до поліції надійшло колективне звернення від учасників одного з садового городних кооперативів про самовільне захоплення їхніх земель. Триває досудове розслідування, максимальне покарання передбачене санкцією статті арешт терміном до 6 місяців", - прокоментувала речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Що ж буде з городами, які перетворилися на цвинтар, наразі невідомо. Власники ділянок хочуть аби їм виділили нові землі в іншому місці.

Новини України: у Львівській області директор кладовища захопив ділянки городників під поховання

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