Замість херсонських – одеські: чи вистачить кавунів з півдня всім українцям і яка зараз ціна

Одещина взялася забезпечити кавунами українців, оскільки багато херсонських полів – або заміновані, або окуповані, або затоплені.

Цього року Одеська область значно збільшила площі баштанів, щоб кавуни були на столах українців. Усе – щоби задовольнити попит після втрати херсонських полів, замінованих або окупованих.

Чи вистачить одеських кавунів усім українцям, і якою буде ціна, йдеться в ТСН.

На Івано-франківському ринку – кавунів чимало. І якщо донедавна тут продавали виключно імпортну ягоду, цього тижня нарешті отримали українські баштанні.

Покупці досі спершу шукають на ринку херсонські кавуни, які стали символом звільненої області. Їх називають найсмачнішими.

Нагодувати країну кавунами узялася українська Бессарабія. Раніше місцеві фермери віддавали перевагу зерну. Але коли навесні зрозуміли, що Росія блокуватиме експорт збіжжя, взялися за інші культури.

"Саме під кавун відведено 2 з половиною тисячі гектарів. За своїм смаком він не поступиться своєму херсонському другові", – розповідає директорка департаменту агрополітики Одеської ОВА Алла Стоянова.

І ще на пів тисячі гектарів полів, які торік золотилися збіжжям – дині. Переживають лише як впоратися з врожаєм, коли більшість працівників – у війську. Проте, певні, що впораються. Перевагу, кажуть, віддали сортам, що традиційно вирощують на Херсонщині. А от технології – трохи інші.

"Частіше всього садять під плівку його і вони раніше (достигають. – Ред.), але мені здається, що смак в нього не той. Він у нас природним шляхом, під сонцем достиг", – розповідає агроном ПП "Дністер" Петро Газібар.

Найприскіпливіші дегустатори врожаю – гуртові покупці. Гуртовий покупець Елдар, який вважає себе знавцем кавунів, запвеняє, що цьогорічна одеська ягода – особливо солодка. Авто вантажать для Чернігова, який отримає кавуни одразу з поля – свіжі й соковиті.

Смак одеських кавунів вже оцінили вінничани та кияни. Поласують ними і в Житомирі. Ціни – навіть нижчі, ніж торік. Гуртовим покупцям – по 14 гривень за кілограм. А от на ринку в Івано-Франківську, до прикладу, вже 30 гривень за кіло. Проте на смачну ягоду, кажуть продавці, люди грошей не жаліють.

Раніше повідомлялося, скільки в цьому році будуть коштувати кавуни.

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