Насильство над дитиною / © pixabay.com

Реклама

У Києві 36-річній жінці оголосили підозру за систематичне катування власного дев’ятирічного сина. Поки зовні родина видавалася благополучною, хлопчик потерпав від звірячих знущань. Його забрали із сім’ї, і це вже не перша дитина, яку вилучають у жінки. Стали відомі жахливі подробиці домашнього насильства.

Про це кореспонденту ТСН розповіла речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

Як матір катувала свого сина?

За даними слідства, 36-річна киянка знущалася з дитини: змушувала хлопчика ночувати в туалеті, іноді голим, зв’язувала його шнуром від телефону. Також просила сина за хвилину з’їсти зачерствілий хліб, а коли він не встиг — порізала йому голову кухонним ножем. За даними прокуратури, дитину били руками, ногами та предметами побуту. А сама горематір бажала хлопчику смерті.

Реклама

«При цьому вранці мама його одягала і вела до школи. Тобто зовні це виглядало, як звичайна благополучна родина. Що там насправді відбувалося — це власне тільки дитина переживала наодинці з собою», — розповіла Винокурова.

Знущання тривали, поки мати не затиснула руку дитини в дверях. Цю травму помітили в школі, після чого хлопчика вилучили з родини. Зараз він перебуває в дитячому будинку сімейного типу, де з ним працюють психологи.

«Хлопчика вилучили з родини у квітні місяці, як стало відомо про ті знущання, які йому довелося пережити в родині. В школу він прийшов з травмами пальців. І вчителі це побачили і запитали в нього власне, що сталося. І дитина розповіла, що це мама таким чином його карала — встромляючи його руку в двері і при цьому зачинила двері», — розповіла Винокурова.

Другу свою дитину жінка не ображає

Підозрювана проживає з новим чоловіком та молодшим сином, якого не ображає.

Реклама

«Пояснити такі дії жінки досить важко, бо вона працює, вона має ще меншого сина, живе з своїм новим чоловіком — батьком цієї другої дитини, другу дитину вона не ображає. Вся агресія чомусь йшла саме на цього хлопчика. Зараз він вже мешкає в будинку сімейного типу і час від часу пригадує знову якісь шокуючі деталі свого життя з мамою», — повідомила речниця столичної прокуратури.

Що вирішив суд?

Жінці повідомили про підозру в катуванні та систематичному домашньому насильстві. Їй загрожує до шести років ув’язнення. Суд обрав фігурантці апобіжний захід — нічний домашній арешт. У Київській міській прокуратурі заявили, що це рішення оскаржуватимуть та проситимуть про тримання під вартою.

«Ми просили застосувати до неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Власне не згодні з тим запобіжним, який наразі обраний судом, будемо подавати апеляційну скаргу. Суд мотивував це тим, що жінка має працювати, вона працює, їй потрібно ходити на роботу, тому власне і нічний домашній арешт. Ну і, звичайно, ми будемо вирішувати питання, щоб її позбавили батьківських прав саме от на цю дитину, на цього хлопчика», — повідомила Винокурова.

Вона зауважила, що матір не визнає свою провину у побиттях сина та інших образах на його адресу.

Реклама

«Вона говорить, що якісь травми, які він отримував, — це тому, що він в школі бився з іншими дітьми, травмувався, як всі інші діти. Тобто в жодному разі не визнає вину«, — сказала речниця прокуратури.

Хлопчик не називає жінку «мамою». Раніше в неї вже вилучили доньку

Вона також звернула увагу, що коли хлопчик переповідає пережиті події, то не називає свою кривдницю «мамою», а каже «вона».

Раніше в горематері вже вилучили доньку та позбавили батьківських прав.

«На обліку (у психіатра — ред.) вона не стоїть, але в неї були також проблеми так би мовити з іншими дітьми. Ще в неї була дівчинка. Її раніше, досить давно відібрали соціальні служби, позбавили батьківських прав. Не рік і не два тому. Вона завжди стояла на обліку, як матір, за якою потрібно наглядати соціальним службам. Це була родина, яка мала бути під наглядом», — розповіла Винокурова.

Реклама

Вона додала, що зовні — це звичайна українська родина. Мама не зловживає алкоголем і сім’я не живе за межею бідності. Тож, дивлячись з боку, не можна зробити висновків, що там щось може бути негаразд.

До слова, раніше на Івано-Франківщині начальниці служби у справах дітей оголосили підозру через службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Посадовиця три роки ігнорувала скарги вчителів на катування сімох вихованців дитячого будинку сімейного типу їхнім батьком. Замість перевірок чиновниця складала фіктивні звіти про благополуччя родини, жодного разу не поспілкувавшись із дітьми особисто.