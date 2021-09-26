Замість "мами" Меркель може з'явитися "тато" Шольц: хто буде наступним канцлером Німеччини

Німці голосували активно, перед дільницями були черги.

Німеччина перегортає нову сторінку. Ера Ангели Меркель закінчилася. Утім хто буде наступним канцлером – досі сказати важко.

Про це 26 вересня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

У штаб-квартирі "Соціал-демократичної партії", звідки, цілком ймовірно, вийде новий канцлер Німеччини Олаф Шольц - вирували шалені емоції, коли оголосили екзитполи.

Отже, за попередніми результатами більшість голосів отримала "Соціал-демократична партія" Німеччини - 26 відсотків.

З мінімальним відривом йде рідний для Меркель блок ХДС/ХСС із кандидатом у канцлери Арміном Лашетом, 24 відсотки голосів. На третьому місці "Партія зелених" із результатом у 14 відсотків, там канцлеркою хотіла стати 40-річна Анналена Бербок. Майже стільки ж у "Ліберальної партії" - 13 відсотків. Праві популісти - прокремлівська "Альтернатива для Німеччини" - 10 відсотків. І "Ліва партія", нащадки комуністів, ледве долають мінімальний поріг і, згідно екзитполів, набирають 6 відсотків.

Німці голосували активно, перед дільницями були черги.

І попередні результати до ранку можуть змінитися. Усе тому, що рекордна кількість виборців цього разу проголосували поштою. Поштою голосувала і сама Ангела Меркель. Тому зняти і розпитати її на дільниці ні в кого не вийшло. Сьогодня вона залишилася в своїй квартирі в центрі міста.

А от Арміна Лашета, за якого агітувала пані Меркель спіткала невдача під час голосування в місті Аахен - він неправильно склав бюлетень і засвітив на камери результат . І штука не в тому, що він обрав свою партію. Штука в тому , що він порушив таємність голосування і сьогодні цілий день обговорювали, чи визнають голос Лашета недійсним. До речі, з ним постійно трапляються якісь пригоди і для пунктуальних німців це виливається в сумніви, чи можуть вони на нього покластися.

А от Олаф Шольц цілком може стати канцлером. Він сигналізує виборцям, що є надійним наступником Меркель.

В уряд Олаф Шольц може запросити "зелених" і "лібералів". Саме "зелені" є найбільш дружніми до України і критичними до Росії. За них може поборотися і Лашет, аби стати канцлером. Варіантів коаліцій багато.

Як відіб'ється на Україні відхід Меркель від політичного керма Німеччини і який з нових канцлерів був би для країни найприйнятнішим, а які несуть загрози після закінчення епохи Меркель?

Нині на її місце претендують троє . Однопартієць Армін Лашет, прем'єр-міністр землі Північна Рейн-Вестфалія. У Берліні Лашет встиг познайомитися із Володимиром Зеленським і кликав на один зі своїх мітингів Віталія Кличка. Утім часто висловлювався на підтримку Росії.

"Я знаю, що Лашет виявляв бажання почати відносини з Росією з чистої сторінки. І нібито треба спробувати політику зближення", - говорить колишня депутатка Бундестагу Марілуїзе Бек.

Меркель взялася агітувати за свою партію. До виборів залишилося зовсім мало, а рейтинг кандидата від ХДС-ХСС низький. Тож Ангела Меркель вирішила докластися особисто.

Однак передавати Лашету свою популярність Меркель взялася надто пізно, її партійний блок вже випередили конкуренти.

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Несподіваний поворот в передвиборчій кампанії Німеччини. Раптом вперед виходять соціал-демократи із віце-канцлером Олафом Шольцем. Експерти кажуть – він максимально намагається копіювати стиль Ангели Меркель. Замість "мами" Меркель в Німеччині може з'явитися "тато" Шольц.

Віце-канцлер і міністр фінансів Олаф Шольц має вкрай специфічну харизму. За відсутність емоцій та системність його прозвали "шольцомат".

"Я ж обираюся на посаду федерального канцлера, а не директора цирку", - говорить він.

Його однопартійці твердять - для України це кращий варіант .

"Олаф Шольц стоятиме на боці України і соціал-демократи стоятимуть на боці України і за сильну політику щодо Росії", - зазначає член партії "СДПН" Ніклас Коссов.

Однак у партії є велике крило симпатиків Росії. В програмі есдеків уже прописана політика діалогу з Москвою, а сам Шольц свого часу тісно працював із головним німецьким промоутером Путіна - Герхардом Шредером.

Новини тижня: історичні вибори – хто прийде на зміну Ангелі Меркель

Довгий час наступницею Меркель називали кандидатку від "Партії зелених" – Анналену Бербок. Та тепер рейтиги впали і вона претендує бодай завести партію в уряд. Хоча саме "зелені" найактивніше підтримують Україну, виступають за права людини і протестують проти "Північного потоку-2".

"Я дуже і дуже сумніваюся, що і Лашет, і Шольц взагалі мають якісь знання і уявлення щодо всього регіону...Ми побачимо відкат політики щодо Східної Європи і, швидше за все, на весь регіон знову почнуть дивитися через призму Росії", - упевнений дослідник Німецького товариства зовнішньої політики Штефен Майстер.

Після виборів Німеччина сконцентрується на собі і внутрішніх реформах, які Меркель провести не встигла або не захотіла. Міжнародна політика поки відійде на другий план. Ще ніколи результат виборів у Німеччині не був настільки непередбачуваним. Переговори по урядовій коаліції можуть затягнутися аж до кінця року. І Меркель – весь цей час ще лишатиметься виконуючою обов'язки канцлерки. Вона, можливо, не стала таким другом України, як того б хотіли самі українці, але без Меркель у Європі українцям точно буде самотніше.

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