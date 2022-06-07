Замість мелітопольської - італійська: яку черешню продають на столичних ринках та які на неї ціни

Замість мелітопольської - італійська: яку черешню продають на столичних ринках та які на неї ціни

З першими днями літа традиційно за полуницею стартує сезон черешні. Але через повномасштабну війну ми втратили майже половину вітчизняного врожаю. Мелітополь – черешнева столиця України зараз у тимчасовій окупації військ РФ. Аби покрити дефіцит – ягоду імпортують.

Яку черешню продають на столичних ринках та яка її вартість, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, цього сезону плоди везуть із Буковини, Закарпаття, Вінницької та Одеської областей. Ціни на оптовому ринку Києва на черешню різні. Дешевше коштує дрібна та кисла ягода - від 35 грн до 60 грн за кілограм. Солодша і крупніша черешня відповідно і в рази дорожча - від 130 до 200 грн за кілограм.

Таким чином порівняно з минулим роком ціни на черешню цього сезону вищі приблизно на 40%. Серед причин - здорожчання палива та війна, оскільки саме через неї на ринках сьогодні не знайти найпопулярнішої черешні - мелітопольської.

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"Основний регіон, який поставляє на ринок преміальну черешню, - це Мелітополь. Наразі доступ до нього закритий і тому цей сегмент заміщується імпортною черешнею - це Туреччина, Італія і навіть Іспанія. Це дорога черешня, яка коштує понад 200 грн за кг", - говорить заступник директора одного зі столичних ринків В'ячеслав Забєлін.

Але можна знайти імпортну ягоду і дешевше, оскільки відмінили ввізні мита. Так, італійську черешню можна знайти і по 130 гривень за кілограм.

Варто зазначити, що цього року понад 50% черешні на ринках - імпорт. За прогнозами експертів, наслідки ворожих дій у Мелітополі позначаться і на наступних сезонах.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 104-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.