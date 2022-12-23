Замість місяців - лічені години: в Ізюмі з’явились ДНК-лабораторії, які ідентифікують сотні невпізнаних тіл

Понад дев’ятсот тіл ексгумували правоохоронці на звільненій Харківщині і половина вбитих та закатованих окупантами були поховані в Ізюмі в могилах без імен та прізвищ. Встановити особи загиблих у поліції намагаються за допомогою ДНК-експертизи. Процес довготривалий, утім, нині має прискоритись, адже на Харківщину передали сучасні ДНК-лабораторії, які за півтори години дають результат, йдеться в ТСН.

“Я не знаю, живий він чи мертвий. Я не знаю, як мені далі вчинити, як мені дальше жити. Я у батька одна-єдина”, - розповідає Тетяна.

Щоб знайти свого батька - серед живих, або серед загиблих - пані Тетяна прийшла здавати свою ДНК. З татом жінка втратила зв’язок ще у квітні, коли росіяни нещадно гатили по рідному Ізюму. Після звільнення міста приїхала додому, та будинок напіврозтрощений, двері ніхто не відчинив. Сусіди розповіли, Григорія Андрійовича поранило уламком касетної бомби.

“У лікарню його не було, він звернувся до швидкої допомоги. Швидка відвозила тяжкохворих у місто Куп’янськ, там теж перевіряла. Ніде його немає. Ми звернулись до родичів, які проживали в Бєлгороді, в Валуйках - теж сказали, що його немає. Сусід сказав, шо мого батька вивезли воєнні солдати на БТРі”, - розповідає жінка.

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Не втрачає надію відшукати тіло своєї доньки Катерина Василівна. Молода жінка разом з чоловіком загинули на її очах після чергового прильоту росіян. Ті закопали подружжя в ізюмському лісі. “Снаряд, 8 березня. Прилетів і вбило її і чоловіка. Поховали спершу вдома, а потом перепоховали на цвинтарі, а потом вже забрали і невідомо”, - каже жінка.

Тіло 451-го закатованого або вбитого відкопали криміналісти в ізюмському лісі після звільнення територій, серед загиблих - семеро дітей. На більшості тіл сліди насильницької смерті, опізнати їх неможливо. Правоохоронці почали проводити ДНК-експертизи. Від отримання зразків до результату люди чекали щонайменше півтора місяці. “Значна кількість людей очікує на те, щоб дізнатись про долю своїх рідних і близьких. Люди, які підозрюють, що їх рідні могли загинути”, - кажуть в місцевій поліції.

Майже 2 сотні зразків ДНК у тих, хто прагне дізнатись долю зниклих близьких відібрали лише у Ізюмі. Через велику завантаженість опрацювати змогли лише третину. Втім, нині процес піде швидше, кажуть у поліції. Американський філантроп Говард Бафет після поїздки на звільнені землі Харківщини передав правоохоронцям 4 новітні ДНК-лабораторії. Ідентифікувати загиблого вони здатні лише за півтори години. “Через 92 хвилини в нас будуть результати ДНК-профіля 5 осіб, які ми туда помістили. Цей результат за допомогою флеш-носія експортується на комп’ютер, через 5 хвилин ми матимемо результат”, - розповідають експерти.

В родича лаборант бере зразок з ротової порожнини, або ж особисту річ, де залишився біоматеріал зниклої людини. В систему вносять ці цих зразків і вона починає шукати співпадіння з ДНК ексгумованих.

Пані Тетяна принесла на експертизу зубну щітку та шматок футболки чоловіка. “Я от дома знайшла, він там руку поцарапав і залишилась кров. І на футболке його була кров і зубна щітка. Оце такий біоматеріал я найшла”, - показує жінка.

Наприкінці березня її чоловік потрапив під обстріл касетними боєприпасами. Сусіди бачили - два уламки влучили у серце. “Його забрали росіяни і вивезли. Сказали, шо до школи повезли. Я його їздила, шукала, але я його ніде не могла знайти”, - каже вона.

Щодня правоохоронці ексгумують десятки тіл на деокупованих територіях. Мобільні лабораторії значно пришвидшать ідентифікацію. “Вирішили, що одна буде тут, в місті Ізюмі, щоб якнайбільше відібрати зразків від родичів, щоб пришвидшити. Інші будуть працювати в місті Харкові. А також виїжджати в ті міста, де ми ексгумуємо кількість тіл”, - зазначають в поліції.

Від початку великої війни на Харківщині вже відкопали тіла понад 900 загиблих, дві сотні з них і досі не можуть ідентифікувати.

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