Замість молитви - люди у балаклавах: подробиці скандальної "битви" ПЦУ і УПЦ за храм в Івано-Франківську (відео)

Стали відомі нові подробиці конфлікту із застосуванням сльозогінного газу у церкві Івано-Франківська. Нагадаємо, подія сталась в останньому храмі на території Прикарпаття, який належав УПЦ МП.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, станом на сьогодні цей храм вже є власністю громади ПЦУ.

"На жаль, сьогодні (28 березня – Ред.) зустріли спротив, стояли люди на вході та не пускали священнослужителів ПЦУ в приміщення, у храмі розпилили газ. А напередодні невідомі заварили ворота до храму. Проте священники ПЦУ потрапили всередину і провели молебен", – повідомив міський голова.

Серед відео, оприлюднених користувачами соцмереж, є запис, на якому видно, що з території храму виносять знепритомнілу людину.

В Івано-Франківській єпархії УПЦ МП стверджуюють, що під час конфлікту втратив свідомість один з їхніх представників.

"Наш прессекретар вчора був без свідомості, це можно побачити на відео. Зараз він в тяжкому стані в лікарні. Храм захопили невідомі особи. Через розпорошення сльозогінного газу постраджали люди. На місці була присутня швидка допомога, лікарі давали поради. На місці була штовханина. Те, що сталось – недопустимо. Країна хоче вступати до ЄС, але як туди візьмуть з таким ставленням до людей? На території області у нас не залишилось жодної церкви", – коментують подію в єпархії УПЦ.

На одному з відео, які оприлюднені в соцмережах, можно побачити, як група людей силоміць відчиняє двері на подвір'ї, зрізаючи замки. Після цього на подвір'я заходить група людей – духовенство, поліція, чоловіки у військовій формі. Також на подвір'ї можно побачити декількох юнаків в балаклавах. На іншому запису чітко видно, як один з таких молодиків із закритим обличчям, перебуваючи в храмі, розпорошує газ, після чого люди, які перебувають в храмі, починають терти очі, кашляти та вибігати з храму. Після цього молодик у балаклаві грубо, із силою, зачиняє двері.

В храмі Івано-Франківська відбулось протистояння УПЦ МП та ПЦУ

Своє чергою, в Івано-Франківській єпархії ПЦУ кажуть, що молодики в балаклавах, які були присутні в храмі під час конфлікту ч невідомі особи, які перебували на подвір'ї разом з іншими громадянами.

"Після початку війни громада вирішила перейти в ПЦУ, були подані документи, громада зареєструвалась в державних органах, – розповів в коментарі для ТСН.ua настоятель громади ПЦУ отець Михайло. – Супротивники подали до суду, але суд задовільнив прохання нашої громади. Відповідно, храм належить ПЦУ. Духовенство заявило, що звідси не піде, хіба що ви нас винесете. Так заявив їхній настоятель. Вчора ми прийшли провести своє перше богослужіння в цьому храмі. Коли ми хотіли зайти, то побачили, що брама та замки заварені. Ми знайшли можливість зайти на територію храму, звернулись до священників, запрошуючи разом помолитись. На це ті нам відповіли, що вони з розбійниками не підуть молитись. То є їхня думка. Ми знайшли можливість зайти до храму помолитись. Фізичного протистояння не було, але були словесні перепалки. Хто ті молодики в балаклавах – це складно сказати. Заклики приходити до храму були в соцмережах, тому хто це був – сказати складно. 30 березня після обіду, о 15.00, в храмі знову буде богослужіння".

За словами настоятеля, відтепер цей храм буде гарнізонним, де українські захисники зможуть задовільнити свої духовні потреби.

"Є відповідні звернення від військових частин, від обласного комісара", – уточнив настоятель.

До цього він додав, що зараз храм охороняється, а вночі невідомі закидали браму яйцями.

В обласній поліції нам відповіли, що жодного звернення від громадян про порушення порядку не надходило

"Поліція забезпечувала охорону порядку. Звернень від громадян про побиття та про інші неправомірні дії не надходило. Поліція забезпечила порядок", – повідомив нам речник ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків.

Наші джерела серед правоохоронців Прикарпаття повідомили, що станом на зараз жодна зі сторін конфлікту до них по допомогу не зверталась. При цьому правоохоронці не спростовують того, що у приміщенні храму невідомі розпорошили газ, але через відсутність звернень з цього приводу, тих, хто це зробив – шукати поки не будуть.

"Кожна зі сторін стверджує, що протиправні дії чинили опоненти", – розповіли нам джерела серед прикарпатських правоохоронців.

Читайте також: