Замість пікапів та піхоти: унікальні кадри роботи бойових і логістичних роботів на передовій

Наземні роботи / © ТСН

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Вони мінують кордони, розчищають складені логістичні шляхи, доправляють провізію та боєкомплекти. Наземні роботи вирушають туди, де кожен крок для людини може стати останнім.

У 110-й окремій механізованій бригаді рота наземних роботизованих комплексів (НРК) «Триглав» провела серію унікальних місій, випустивши на бойові завдання одразу цілу зграю наземних безпілотників.

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Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова разом із бійцями відправляла дрони на виконання завдань та власні очі бачила, як роботи працюють у запорізьких степах.

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Небезпечна логістика та полювання ворожих FPV

Із потаємного сховку бійці 110-ї бригади випускають своїх металевих помічників. Сьогодні вони знову вирушають на саму лінію фронту.

Із постійним розширенням кіл-зони наземні роботи стали справжнім рятівним колом для української піхоти. Та щоб просто завезти машинки на точку старту, воїнам треба подолати чималу відстань під безперервним прицілом ворожих FPV-дронів.

«Як темніє — тут уже ніхто не їздить. Днем вони особливо у спеку не літають, бо двигуни плавляться. І ввечері, коли починає темніти, починається так званий „сіряк“», — розкажує військовослужбовець 110-ї ОМБр на позивний «Вулкан».

Перша зупинка: у роботизований комплекс «Тарган» бійці завантажують важкі 120-мм мінометні міни — їх транспортуватимуть безпосередньо на позиції до мінометників. Наступна точка — завантаження питної води та їжі.

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«Сьогодні на передову прямує не просто вантаж, а те, без чого не функціонуватимуть наші позиції — боєкомплект та провізія. Доставлятимуть їх ось такі роботизовані комплекси. Вони беруть на себе найнебезпечнішу частину маршруту й рухаються туди, де кожний виїзд для людини може стати останнім», — передає з місця подій кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Роботи повністю завантажені та готові до руху. Залишається лише чекати «вікна», адже в повітрі над сектором баражує велика кількість російських безпілотників. На мапі бійців висвічуються ворожі FPV-дрони та баражуючі боєприпаси «Ланцет».

Самі екіпажі НРК не раз потрапляли під щільні ворожі обстріли. Найстрашнішою, зізнаються, є робота авіації противника.

«Бували такі випадки, що й КАБи лягали зовсім поруч. У нас бувають різні точки відстою — ми їх постійно змінюємо», — зазначає боєць «Вулкан».

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Залізний спецназ у дії: «Лють», «Змій» та «Сергійович»

Щойно з’являється умовний «зелений коридор», екіпаж проскочує до пункту вивантаження. Позиція ретельно прихована від ворожої аеророзвідки. Бійці оперативно вивантажують робота за роботом.

Остання перевірка системи — і до виїзду готується бойовий НРК «Лють». Оснащений великокаліберним кулеметом, цей робот призначений для розчищення доріг від підступних «дронів-ждунів» та виявлених ворожих мін.

Ще один спеціалізований НРК має назву «Змій». Він вирушає на евакуацію підбитого залізного побратима.

Вивантаживши техніку, наземна група вирушає на точку очікування, а журналісти — на пункт управління. Саме звідси оператори дистанційно керують машинами.

«У нас зараз чотири дрони працюють. Один „Змій“ успішно евакуював наш НРК „Терміт“ — місія виконана, він уже на точці завантаження. Ще з одним „Тарганчиком“ пропав зв’язок — зараз прилетять наші „очі“, побачимо, що там з ним сталося… І ще один „Тарган“ у нас трошки приховався, бо нас засік не наш дрон», — доповідає т.в.о. головного сержанта взводу НРК «Шухер».

Застосування НРК — технологія не нова, кажуть бійці. Перші роботи у 110-й бригаді з’явилися ще під час виснажливої оборони Авдіївки.

«Там дуже ускладнювалася логістика. Вже ближче до 2025 року, коли пішли надзвичайно активні штурми, ми почали перші „проби пера“. Були різні етапи зневіри — що це дорого, що воно нікуди не їде, що це сира технологія, яка потребує тривалого навчання… Тобто мільйон питань, через які простіше було сказати: „Не треба, давайте відправляти туди людей чи пікапи“», — пригадує командир роти НРК 110-ї ОМБр Сергій Волков.

Зараз у підрозділі працюють роботи-логісти, евакуатори та суто бойові одиниці. Є в роті й своя справжня «зірка» — роботизований комплекс із поважним ім’ям «Сергійович».

«Це мінувальник, який скинув вже понад тисячу мін, і він реально мінує кордони Запорізької області. Іноді питаємо між собою: „Що там Сергійович? Мінує?“. Мінує!», — посміхається командир Сергій Волков.

Рота НРК 110-ї бригади недаремно має назву «Триглав», адже виконує три ключові функції для фронту: логістику, евакуацію поранених чи майна та вогневу підтримку. Сьогодні дрони повністю впоралися зі своїми складними завданнями й на базі вже чекають на нові виїзди.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КОЛАПС у метро! НІЧНА СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ! Штрафи за РОСІЙСЬКУ | ТСН 12:00 2 ВЕРЕСНЯ

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