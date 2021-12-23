Замість Порошенка до ДБР прийшли депутати "ЄС" і принесли заяву на Зеленського

Петро Порошенко у соцмережах повідомляв, що нині він за кордоном
Петра Порошенка сьогодні не дочекалися на допит у Державному бюро розслідувань.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Його викликали на 10 годину ранку на розмову у справі про державну зраду щодо постачання вугілля з так званих «Л/ДНР». Замість п’ятого президента до будівлі ДБР прийшли четверо нардепів із «Європейської солідарності», а також адвокати. Депутати принесли заяву про можливий злочин уже Володимира Зеленського - нібито про кризу в енергетиці.
Ані політиків, ані адвокатів Порошенка до приміщення не пропустили. Але заяву про злочин зареєстрували.
Петро Порошенко у соцмережах повідомляв, що нині він за кордоном і повернеться до України в першій половині січня.
Підозру своєму клієнту захисники попереднього глави держави називають незаконною, бо вона не була вручена особисто.
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