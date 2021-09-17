Замість потоку людей – електронний список: розпочав роботу новий орган, який видаватиме дозволи на будівництво

Він замінив Державну агенцію будівництва та архітектури, більш відому як ДАБІ, яка прославилася скаргами на неї, десятками справ щодо хабарництва та скандальними дозволами.

В Україні запрацювала нова інспекція архітектури та містобудування, яка видаватиме дозволи на будівництво. У Кабміні кажуть - це геть новий орган.

Про те, що зміниться з появою нового органа - 17 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Про корумпованість ДАБІ, розповідають забудовники, складали легенди. Лише у столиці за видачу дозвільних документів суми хабарів сягали від 10 доларів за квадрат або ж десятки мільйонів доларів на рік. Досі у судах перебувають десятки справ щодо ДАБІ та її співробітників. Новий же орган, обіцяють урядовці, принципово відрізнятиметься.

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За їхніми словами, конкурсний відбір на посади ДІАМ було проведено за участі НАБУ, який перевіряв бек-граунд конкурсантів. В складі працівників ДІАМу немає жодного працівника ДАБІ.

Подавання документів максимально перевели у цифру. Тому співробітники уже не бачать заявників та їхніх паперових документів, не можуть їх виправити чи, наприклад, безпідставно відмовити у прийманні.

"Комп'ютер не бере хабарів, і цифровізація напряму корелюється із відсутністю корупції", - зазначає голова ДІАМу Семен Кривонос.

Ті ж, хто захоче отримати дозволи на будівництво, зможуть подати заявку або через комп'ютерну версію "Дії", або через імейл. Для тих, хто такої змоги не має – залишиться можливість передати документи звичайною поштою або ж через ЦНАП. Утім, вони так само будуть цифруватися і уважно перевірятися експертами.

"У частині змістовій вони підлягають читанню тільки вручну. Тобто, всі ті елементи, які можуть не дозволити випустити цей документ, як дозвільний", - пояснює головна експертка відділу ДІАМу Ганна Кінаш.

Сам розгляд, кажуть, також пришвидшиться. Раніше, у порядку живої черги документи могли розглядатися не по порядку. Часто – за додатковий "стимул". Тепер таке неможливо – черга повністю електронна та загальна.

Поки перший документ в черзі не підписаний – далі рухатися не можна.

На розгляд заявок тепер надають до 10 днів у випадку найскладнішого будівництва. Втім для простих об'єктів строк може займати лише кілька годин. Усі ці зміни у перспективі можуть дещо вплинути на ціні квадратів. Адже витрачатися на "стимули" для інспекторів більше не доведеться.

До жовтня в уряді обіцяють змінити і процедуру прийняття в експлуатацію. Кримінальну відповідальність за порушення під час будівництві покладатимуть на тих, хто проєктує, робить експертизу чи замовляє будівництво.

"А наразі ця система максимально автоматизована. Вона перевіряє інформацію у всіх реєстрах щодо відповідності цільового призначення ділянки і таке інше", - розповіла заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Новини України: швидше, онлайн і без корупції - запрацювала нова інспекція архітектури

Водночас в парламенті визнають, новий орган – це лише перший крок до зміни ситуації у будівництві. Наразі усіх проблем у галузі він не вирішує. Попереду ухвалення ще цілої низки документів. І щодо відповідальності за видачу "липових" дозволів іншими державними органами, і щодо незавершеного будівництва, і щодо місць, де це будівництво ведеться.

"Проблема реальної хаотичної забудови – і в Києві, і в інших містах – це відсутність генплану, це всі визнають. І звісно, у нас функція контролю буде реформована. І, сподіваємося, буде краще працювати" ,- зазначає депутат Дмитро Гурін.

Окрім того оновлена Державна інспекція із архітектури і містобудування перевірить усі дозволи на будівництво, які ДАБІ видала за два тижні до своєї ліквідації. А таких, назбиралося аж 400. Стільки ліквідована структура видавала зазвичай за 2 місяці. Тому в інспекції сумніваються, що усі із них справді законні.

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