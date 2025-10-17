Путін і Трамп / © ТСН.ua

Дональд Трамп постійно змінює свою думку про війну в Україні. Це доводять його заяви, зроблені у різний час.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Як Трамп змінював думку про війну Росії проти України

Ставлення Трампа до України за півроку різко змінювалось. Ще зовсім недавно президент США називав Росію непереможною, згадував перемогу Москви над Наполеоном, апелював до фейкових уявлень про історичні події та власних стереотипів. Нині очільник Білого дому сам говорить про те, наскільки його шокувало власне прозріння щодо військової спроможності Росії.

В очах Трампа Путін зазнав ганебного фіаско. Для нього те, як Росія на довгі роки загрузла в Україні це нонсенс. Це так ніби США почали військову операцію у Панамі, а за чотири роки по Нью-Йорку летять панамські дрони. Таку аналогію навів військовий аналітик Ігаль Левін.

«Ніхто не передбачав, що України буде опиратись, буде бити у відповідь до 2022 року. Що Україна не просто буде бити у відповідь, а настільки сильно бити. Тому і американці зараз кажуть і той таки Трамп і вся адміністрація: „Росія, припини війну, досить, ти ганьбиш себе! Ти — паперовий тигр, ти просто ганьбиш себе“! Війна, яка мала тривати тиждень, триває вже понад три роки з абсолютно катастрофічним результатом для Росії. Уявіть, що американські кораблі починають топити, як Чорноморський флот. Уявіть новини про те, як Вашингтон бомблять дрони мексиканські, панамські чи венесуельські. І американський авіаносець потопили. Тоді це буде нова реальність, де американці вже не ті американці, якими були. І це те, що зараз відбувається з Росією», — каже аналітик.

Чому Трамп не може «закінчити війну в Україні»

Покласти край війні в Україні виявилось складніше за всі інші військові конфлікти, в які він вирішив втрутитись: «Я думав це буде найлегше, а вийшло навпаки» — зізнається Трамп.

Ці слова дають розуміння, наскільки значної трансформації нині зазнають його уявлення про цю війну. Адже колись він справді вважав, що буде досить поговорити з Путіним, щоби злагодити те, що здавалось йому дрібним регіональним конфліктом.

Ще більше ситуацію ускладнювало те, що Трамп тривалий час вважав президента Зеленського гравцем з команди його затятого суперника Джо Байдена.

Саме через телефонну розмову із Зеленським у 2019 році Трамп під час свого першого президентства потрапив у скандал, який мало не закінчився для нього імпічментом. Тоді демократи звинуватили його у політичному тиску на Київ. Трамп нібито шантажував Зеленського припиненням військової допомоги США, намагаючись домогтись від нього комппромату на сина Байдена — Хантера. Байден-молодший був членом ради директорів скандально відомої компанії «Бурісма», яка виявилась по вуха замішаною у політичну корупцію. Зеленський змушений був маневрувати — факт шантажу він заперечив.

А Трамп мусив виправдовуватись, що він не блокував допомогу. Адже дозволив надіслати в Україну кілька десятків протитанкових комплексів Джавелін.

Сварка Трампа із Зеленським

Та й саму війну, яку розв’язав Путін в Україні, Трамп не раз називав «війною Байдена», намагаючись повісити на старого недруга провину як за саму бійню, так і за надмірні та невиправдані на його погляд витрати на неї з боку США.

Орієнтоване на Трампа крило республіканців півроку гальмувало кошти для оборони України в Конгресі на межі 2023 та 2024 років. Виборча кампанія у США, як тоді відбувалась, була схожа на бій без правил. А суперечка про допомогу Україні стала одним з центральних її сюжетів. Кульмінація відбулась під час незабутньої зустрічі в Овальному кабінеті в ніч на перше березня, де прозвучала та сама фраза про «карти».

А вже вранці 4 березня буквально на залізничних коліях зупинились всі військові постачання від США, навіть ті, що вже були на кордоні України. Знадобилось чимало неймовірних зусиль від Зеленського та європейських лідерів, щоби змінити хибну картинку реальності, в яку вперто вірив президент Трамп.

Зустріч Трампа і Путіна

Та попри це ще у серпні нін розстеляв перед Путіним килимову доріжку та приймав його на Алясці як найкращого друга. Схоже, саме там сталось те, після чого погляди Трампа стали стрімко змінюватись.

За лаштунками саміту в Анкориджі зустріч з путіним була геть не такою теплою, як її подавали в медіа. Кілька разів Трамп навіть поривався грюкнути дверима через явну неадекватність путінських забаганок, пише видання Financial Times. Путін знову пустився в історичні теревені та відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню в обмін на визнання анексії Криму з боку США та обіцянку переконати українців відступити з деяких позицій на Донбасі, переповідає видання.

Ще більше все заплуталось через спецпредставника Стіва Віткофа, який неправильно зрозумів побажання Москви і запевнив Трампа, що Путін готовий до угоди на Алясці. Та попри розчарування на Алясці Трамп, схоже і досі продовжує думати, що перемовини з Путіним мають сенс.

Успішна кампанія ударів України по російських нафтогазових об’єктах, здавалось, геть розвіяла віру Трампа в могутність та силу Росії. Та ось тепер, здається, йому вкотре потрібна пояснювальна бригада з європейських лідерів. Бо замість «Томагавків» для України Трамп знову пропонує Путіну зустріч — тепер у Будапешті і говорить, що санкції проти Росії не на часі. Схоже, намагаючись дати Путіну другий шанс погодитись на пропозиції, які вже звучали на Алясці.

